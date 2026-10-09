L'enquête « The State of Devs 2026 » s'est déroulée du 5 juillet au 5 septembre 2026 et a rassemblé 5 463 répondants issus de la communauté des développeurs. Le rapport a été rédigé par Miranda Heath, directrice fondatrice et chercheuse au Software Stewardship Lab. Son rapport s'ouvre sur la formule percutante « C'est une période incertaine pour les développeurs », ce qui illustre une période d'instabilité profonde pour les professionnels du milieu.
Le travail des développeurs a indéniablement changé. LIA et les licenciements ont modifié la donne entre les développeurs de logiciels et les employeurs. Auparavant, les offres d'emplois dans le secteur étaient pléthore. Aujourdhui, les profils LinkedIn affichent « À la recherche dun emploi ! » pendant des mois.
Sécurité de l'emploi et difficultés professionnelles des sondés
Les données recueillies cette année mettent en lumière une précarité marquée au sein de la profession. En effet, près de la moitié des répondants déclarent avoir été confrontés à l'insécurité de l'emploi avec 2 578 personnes concernées et à des rémunérations insuffisantes pour 2 452 personnes. De plus, un quart des sondés (25 %) ont déjà été licenciés au cours de leur carrière et près de 1 sur 10, soit près de 10 % lont été ces neuf derniers mois.
S'agissant des perspectives sur un horizon de 5 ans, plus d'un quart des participants estiment qu'ils devront changer de carrière pour des raisons indépendantes de leur volonté, ce qui représente 1 396 répondants sur cet échantillon de 5 334. Dans le détail, 440 jugent cette reconversion très probable et 956 la considèrent comme plutôt probable, tandis que 1 243 l'estiment très peu probable, 1 422 plutôt peu probable et 1 273 restent neutres.
Les problèmes de mauvaise gestion au travail touchent 3 374 répondants, et les difficultés d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée concernent 3 114 personnes. Cette année, l'enquête aborde pour la première fois la santé mentale des développeurs et révèle un épuisement généralisé.
Selon le rapport, environ deux tiers des répondants (2 943) déclarent une baisse de motivation (2 943) et un cynisme croissant envers leur travail (2 700). Près de la moitié des répondants font aussi état de difficultés de concentration (2 289), dune hausse de la procrastination (2 389), dun épuisement émotionnel en fin de journée (2 553), dun sentiment daccomplissement réduit (2 237) et d'une baisse defficacité professionnelle (2 021).
En outre, 1 595 personnes souffrent de troubles du sommeil et 1 479 peinent à se déconnecter du travail en dehors des heures de bureau. Le syndrome de surmenage ou burnout touche 62 % des développeurs à un moment de leur carrière, soit 3 344 personnes sur 5 352, un niveau identique à celui mesuré l'année précédente. De plus, ce phénomène de burnout affecte directement la santé physique et le bien-être général des développeurs.
Perception et impact de l'IA sur les développeurs interrogés
L'intégration de l'IA suscite des réactions très polarisées parmi les développeurs. Au total, 49 % des sondés expriment un avis positif avec 1 087 avis positifs, 729 légèrement positifs, 456 très positifs et 150 à 100 % positifs sur 4 866 répondants à cette section. À l'opposé, 42 % affichent un sentiment négatif comprenant 314 avis à 100 % négatifs, 489 très négatifs, 660 négatifs et 451 légèrement négatifs, et 530 personnes restent neutres.
Sur le plan psychologique, près de la moitié des répondants à l'étude de cette année estiment que « l'IA n'a pas eu d'impact positif sur leur état mental », avec 1 023 personnes en désaccord total et 1 189 en désaccord sur 4 855 répondants. Plusieurs études soulignent que l'usage intensif de l'IA peut engendrer une forme de dépendance (« feel addictive »), nuire à l'apprentissage et provoquer un surmenage cognitif qualifié de « AI brainfry ».
En outre, plus de 1 500 sondés, soit 1 650 répondants, ont partagé un commentaire libre sur l'IA. Parmi ces retours, 428 abordent l'impact sur les développeurs, 403 traduisent un sentiment anti-IA, 337 traitent de l'impact sur l'industrie, 302 expriment un sentiment pro-IA, 265 sont neutres, 237 concernent la carrière, 206 l'aspect technique, 105 l'éthique, 66 l'environnement, 48 l'assistance au code et 22 la recherche d'information.
« Personne ne lit quoi que ce soit », a déclaré un ingénieur logiciel se plaignant de l'impact de l'IA. Selon lui, l'IA Claude Code a transformé son métier en une corvée répétitive et dépourvue de sens. Les développeurs de son entreprise passent désormais plus de 12 heures par jours à simplement valider des lignes de code générées automatiquement au lieu de résoudre des problèmes complexes, ce qui réduit la vérification et la compréhension.
De nombreux développeurs ont affirmé vivre une situation similaire au sein de leurs propres entreprises, craignant que cette automatisation massive ne conduise à davantage des suppressions d'emplois. Malgré les difficultés à maîtriser les coûts liés à l'IA, les entreprises technologiques ont licencié des centaines de milliers de travailleurs. Ainsi, la morosité perçue de l'industrie pousse certains étudiants en ingénierie logicielle à changer de filières.
Discriminations et pressions sociales persistantes du secteur
Les données mettent en relief des inégalités persistantes et des comportements d'invisibilisation. Sur un échantillon de 678 femmes, 308 affirment avoir subi des discriminations liées au genre ou à l'identité de genre, contre seulement 98 hommes sur un total de 3 399 hommes. Selon le rapport, les discriminations fondées sur l'âge touchent 390 hommes et 121 femmes, celles liées au pays d'origine concernent 231 hommes et 40 femmes.
Les discriminations relatives aux handicaps affectent 161 hommes et 95 femmes, et celles basées sur la race concernent 123 hommes et 32 femmes. Face à ces difficultés dans le secteur, les femmes, les personnes LGBT+ ainsi que les personnes atteintes de TDAH ou d'autisme rapportent une pression importante pour masquer leur identité ou modifier leur comportement afin de mieux s'intégrer, ce qui accentue leur vulnérabilité au burnout.
L'évaluation du ressenti émotionnel envers l'industrie technologique reflète une forte fatigue chez les 4 694 répondants. Les émotions négatives dominent avec 2 451 personnes se disant épuisées, 2 165 désillusionnées, 1 868 submergées, 1 849 anxieuses et 909 en colère. Toutefois, un élan de curiosité et d'espoir subsiste puisque 1 916 répondants se déclarent curieux, 1 102 optimistes, 897 enthousiastes, 577 engagés et 492 motivés.
L'auteure du rapport, Miranda Heath, compare cette période de mutation à une tempête de sable et conclut de manière poétique que « le paysage nen sera peut-être que plus beau une fois la poussière retombée ». Cependant, certains commentateurs sont sceptiques quant à ce dénouement. « J'ai le sentiment qu'à long terme, cela aura un impact globalement négatif sur le secteur des logiciels », a écrit un commentateur sur Hacker News.
Source : The State of Dev 2026
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