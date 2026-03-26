Apple publie Swift 6.3, la dernière version de son langage de programmation open source, avec le premier SDK Android officiel, une interopérabilité améliorée avec le langage C et bien plus encore

@c

@implementation

@specialize

@inline(always)

Langage et bibliothèque standard

Interopérabilité avec le langage C

@c

Code Swift : Sélectionner tout 1

2

@c func callFromC ( ) { ... }

Code C : Sélectionner tout 1

2

3

// Generated C header void callFromC ( void ) ;

Code Swift : Sélectionner tout 1

2

@c ( MyLibrary_callFromC ) func callFromC ( ) { ... }

Code C : Sélectionner tout 1

2

3

// Generated C header void MyLibrary_callFromC ( void ) ;

@c

@implementation

Code C : Sélectionner tout 1

2

3

// C header void callFromC ( void ) ;

Code Swift : Sélectionner tout 1

2

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4

// Implementation written in Swift @c @implementation func callFromC ( ) { ... }

@c

@implementation

Sélecteurs de modules

Code Swift : Sélectionner tout 1

2

3

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import ModuleA import ModuleB let x = ModuleA::getValue ( ) // Call 'getValue' from ModuleA let y = ModuleB::getValue ( ) // Call 'getValue' from ModuleB

Code Swift : Sélectionner tout 1

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let task = Swift::Task { // async work }

Contrôle des performances pour les API de bibliothèques

@specialize

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Swift est un langage de programmation compilé de haut niveau, polyvalent et multi-paradigme, créé par Chris Lattner en 2010 pour Apple Inc. et maintenu par la communauté open source. Swift se compile en code machine et utilise un compilateur basé sur LLVM. Swift a été lancé pour la première fois en juin 2014 et la chaîne d'outils Swift est intégrée à Xcode depuis la version 6 de ce dernier, sortie en septembre 2014.La version 6.3 de Swift vient d'être publiée, apportant le premier SDK officiel Swift pour Android. Cela permet aux développeurs de créer des applications Android natives en Swift, d'adapter des paquets Swift pour Android et d'intégrer du code Swift dans des projets Kotlin ou Java. Cette version étend également la portée de Swift dans les environnements embarqués et les systèmes à grande échelle grâce à une prise en charge plus large des plateformes et à des améliorations au niveau de la compilation.L'une des principales nouveautés du langage est le nouvel attribut, qui permet d'exposer des fonctions et des énumérations Swift au code C au sein d'un même projet. Les développeurs peuvent attribuer des noms de symboles C personnalisés et, en combinaison avec, relier des fonctions Swift à des déclarations C existantes afin d'améliorer l'interopérabilité dans les bases de code multi-langages. Swift 6.3 introduit également les sélecteurs de modules, ce qui facilite la résolution des conflits de nommage lorsque plusieurs modules importés exposent des API portant le même nom.En matière d'outils, Swift 6.3 propose un aperçu de l'intégration de Swift Build dans Swift Package Manager, pour une expérience de compilation multiplateforme plus homogène. Il ajoute également de nouveaux contrôles d'optimisation tels queet, ainsi que des améliorations concernant la prise en charge des bibliothèques de macros, la documentation des paquets et les tests. DocC prend désormais en charge la sortie au format Markdown et propose de nouvelles améliorations axées sur l'accessibilité pour la documentation.Swift 6.3 introduit l'attribut, qui permet d'exposer des fonctions et des énumérations Swift au code C au sein d'un même projet. En annotant une fonction ou une énumération avec @c, les développeurs peuvent demandez à Swift d'inclure une déclaration correspondante dans l'en-tête C généré, qu'ils pourront ensuite inclure dans leurs fichiers C/C++ :Les développeurs peuvent définir un nom personnalisé à utiliser pour la déclaration C générée :fonctionne également en association avec. Cela permet aux développeurs de fournir une implémentation Swift pour une fonction déclarée dans un en-tête C :Lorsque l'on utiliseavec, Swift vérifie que la fonction Swift correspond à une déclaration préexistante dans un en-tête C, plutôt que d'inclure une déclaration C dans l'en-tête généré.Swift 6.3 introduit les sélecteurs de modules afin de préciser dans quel module importé Swift doit rechercher une API utilisée dans le code. Si un développeur importe plusieurs modules fournissant une API portant le même nom, les sélecteurs de modules permettent de déterminer clairement quelle API utiliser :Swift 6.3 permet également d'utiliser le nom de module Swift pour accéder aux API des bibliothèques de concurrence et de traitement des chaînes de caractères :Swift 6.3 introduit de nouveaux attributs qui permettent aux auteurs de bibliothèques de contrôler plus finement les optimisations du compilateur pour les clients de leurs API :[LIST][*] Spécialisation des fonctions : fournit des implémentations pré-spécialisées d'une API générique pour des types concrets courants à l'aide de.[*] Inlining : garantit l...