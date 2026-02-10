Google lance l'API Developer Knowledge et le serveur MCP pour un accès direct à la documentation officielle de Google, offrant aux développeurs et aux outils d'IA un accès lisible par machine

Présentation de l'API Developer Knowledge et du serveur MCP

gcloud beta services mcp enable developerknowledge.googleapis.com --project=PROJECT_ID

mcp_config.json

settings.json



Au lieu de s'appuyer sur des données d'entraînement obsolètes ou sur le web scraping, l'API Developer Knowledge fournit une source de vérité programmatique. Les développeurs peuvent rechercher et récupérer de la documentation dans Markdown, ce qui simplifie l'intégration avec les applications et les flux de travail. Parallèlement, le serveur Model Context Protocol (MCP), basé sur une norme ouverte, permet aux assistants IA et aux environnements de développement intégrés (IDE) de se connecter directement à la documentation de Google. Cette compatibilité s'étend à de nombreux outils d'IA et éditeurs de code populaires.Ces outils sont immédiatement disponibles pour tous les utilisateurs et développeurs dans le cadre de la préversion publique. Tout en utilisant l'ensemble de fonctionnalités actuel, les développeurs peuvent s'attendre à d'autres améliorations à venir. Google prévoit d'ajouter la prise en charge de contenus structurés, tels que des objets d'échantillons de code et des entités de référence API, élargissant ainsi le type de données accessibles. L'entreprise vise également à élargir le corpus de documentation et à réduire la latence de réindexation, garantissant ainsi une couverture plus rapide et plus complète à mesure que sa plateforme évolue.À mesure que l'écosystème des outils de développement basés sur l'IA, des plateformes agentiques comme Antigravity aux interfaces de ligne de commande comme Gemini CLI, continue de s'étendre, un défi majeur se pose : comment garantir que ces modèles aient accès à la documentation la plus précise et la plus à jour possible ? Les grands modèles de langage (LLM) ne sont efficaces que dans le contexte qui leur est donné. Lorsqu'ils développent avec la technologie Google, les développeurs ont besoin que leurs assistants IA connaissent les dernières fonctionnalités de Firebase, les modifications les plus récentes de l'API Android et les meilleures pratiques actuelles pour Google Cloud.C'est pourquoi, Google annonce la préversion publique de l'API Developer Knowledge et de son serveur Model Context Protocol (MCP) associé. Ensemble, ces outils fournissent une passerelle canonique et lisible par machine vers la documentation officielle de Google destinée aux développeurs.L'API Developer Knowledge est conçue pour être la source programmatique de référence pour la documentation publique de Google. Au lieu de s'appuyer sur des données d'entraînement potentiellement obsolètes ou sur un web scraping fragile, les développeurs peuvent désormais rechercher et récupérer les pages de documentation pour développeurs de Google au format Markdown.Voici les principales fonctionnalités :1. Couverture complète : accédez à la documentation de firebase.google.com, developer.android.com, docs.cloud.google.com, et plus encore.2. Recherche et récupération : trouvez les pages et extraits de documentation pertinents, puis récupérez l'intégralité du contenu Markdown.3. Actualité : pendant notre aperçu public, la documentation est réindexée dans les 24 heures suivant une mise à jour, ce qui garantit que vos outils restent à jour avec les dernières versions.Parallèlement à l'API, Google lance un serveur officiel Model Context Protocol (MCP). MCP est une norme ouverte qui permet aux assistants IA d'accéder facilement et en toute sécurité à des sources de données externes.En connectant le serveur Developer Knowledge MCP à votre IDE ou à votre assistant IA, vous lui donnez la possibilité de « lire » la documentation pour développeurs de Google. Cela permet d'obtenir des fonctionnalités plus fiables, telles que :- Conseils de mise en uvre : « Quelle est la meilleure façon de mettre en uvre les notifications push dans Firebase ? »- Dépannage : « Pouvez-vous consulter la documentation pour savoir comment corriger l'erreur ApiNotActivatedMapError dans l'API Maps ? »- Analyse comparative : « Comparez Google Cloud Run et Cloud Functions pour ce cas d'utilisation spécifique. »Le serveur est compatible avec un large éventail d'assistants et d'outils populaires, comme décrit dans la documentation.Vous pouvez commencer à utiliser l'API Developer Knowledge et le serveur MCP dès aujourd'hui en préversion publique.1. Créez une clé API : vous pouvez générer et restreindre une clé API spécifiquement pour l'API Developer Knowledge dans la page Credentials (Identifiants) de votre projet Google Cloud.2. Activez le serveur MCP : installez l'interface CLI Google Cloud, puis activez le serveur MCP via gcloud :3. Configurez votre outil : mettez à jour le fichier de configuration de votre outil (tel queou). Vous trouverez les étapes de configuration détaillées pour divers assistants IA dans la documentation.: GooglePensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?