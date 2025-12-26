Le langage de programmation Lua 5.5 est disponible avec des déclarations pour les variables globales et des améliorations au niveau du ramasse-miettes



Lua est un langage de programmation léger, de haut niveau et multi-paradigme, conçu principalement pour être utilisé dans des applications embarquées. Lua est un logiciel multiplateforme, puisque l'interpréteur du bytecode compilé est écrit en ANSI C, et Lua dispose d'une interface de programmation d'applications (API) C relativement simple pour l'intégrer dans des applications.Lua a vu le jour en 1993 en tant que langage permettant d'étendre les applications logicielles afin de répondre à la demande croissante de personnalisation à l'époque. Il offrait les fonctionnalités de base de la plupart des langages de programmation procéduraux, mais ne comprenait pas de fonctionnalités plus complexes ou spécifiques à un domaine. Il incluait plutôt des mécanismes permettant d'étendre le langage, ce qui permettait aux programmeurs d'implémenter de telles fonctionnalités. Lua étant destiné à être un langage d'extension générique intégrable, ses concepteurs se sont concentrés sur l'amélioration de sa vitesse, de sa portabilité, de son extensibilité et de sa facilité d'utilisation lors du développement.Cinq ans après la sortie de Lua 5.4, Lua 5.5 fait ses débuts en tant que nouvelle version de ce langage de script léger et intégrable. Lua 5.5 est disponible avec des déclarations pour les variables globales et des améliorations du ramasse-miettesLua 5.5 prend en charge les déclarations de variables globales, les tableaux plus compacts et d'autres fonctionnalités linguistiques améliorées. Les grands tableaux en Lua utilisent environ 60 % de mémoire en moins avec la version Lua 5.5. Lua 5.5 poursuit également ses travaux d'amélioration du ramasse-miettes « GC » avec un nouveau mode générationnel et des ramasse-miettes majeurs effectués de manière incrémentielle.Le fichier README de Lua.org répertorie les points forts de Lua 5.5 comme suit :- déclarations pour les variables globales- les variables de boucle « for » sont en lecture seule- les nombres flottants sont imprimés en décimal avec suffisamment de chiffres pour être lus correctement.- plus de niveaux pour les constructeurs- table.create- utf8.offset renvoie également la position finale du caractère- chaînes externes (qui utilisent de la mémoire non gérée par Lua)- nouvelles fonctions luaL_openselectedlibs et luaL_makeseed- collectes de déchets majeures effectuées de manière incrémentielle- tableaux plus compacts (les grands tableaux utilisent environ 60 % de mémoire en moins)- lua.c charge « readline » de manière dynamique- Binaires statiques (fixes) (lors du chargement d'un bloc binaire en mémoire, Lua peut réutiliser sa mémoire d'origine dans certaines structures internes)- dump et undump réutilisent toutes les chaînes- Le tampon auxiliaire réutilise le tampon lorsqu'il crée la chaîne finalePensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette version ?