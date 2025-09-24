IdentifiantMot de passe
Langages les plus utilisés en 2025 : Python règne en maître, SQL revient en force, JavaScript perd du terrain, selon IEEE.
L'impact du vibe coding IA commencerait-il à se faire ressentir sur les index ?

Le , par Stéphane le calme
4 commentaires

4PARTAGES

5  0 
Langages les plus utilisés en 2025 : Python règne en maître, SQL revient en force, JavaScript perd du terrain.
L'impact du vibe coding IA sur les index de popularité commencerait-il à se faire ressentir ?

Le classement annuel Top Programming Languages 2025 dIEEE Spectrum confirme la suprématie de Python et le recul inattendu de JavaScript. Mais derrière cette hiérarchie se cache une transformation bien plus profonde : lintelligence artificielle redessine les pratiques, bouleverse les indicateurs traditionnels et pose une question dérangeante. Les classements fondés sur la popularité des langages ont-ils encore un sens à lheure où le code est de plus en plus généré par des IA ?

Python, déjà en tête depuis plusieurs éditions, simpose de nouveau cette année comme le langage incontournable. Sa domination sexplique par une combinaison de facteurs. Il est devenu loutil de prédilection de la data science, du machine learning et de lIA. Ses bibliothèques (NumPy, TensorFlow, PyTorch, Pandas) constituent un écosystème solide qui en fait le langage « par défaut » des chercheurs comme des ingénieurs.

Mais son succès dépasse le cadre académique. Python est désormais omniprésent dans lindustrie, utilisé autant pour automatiser des tâches simples que pour développer des systèmes complexes. Sa syntaxe accessible attire les débutants, ce qui en fait aussi un langage privilégié pour léducation. Résultat : une génération entière de développeurs formés sur Python alimente aujourdhui le marché du travail.

SQL : le retour en force de la donnée

Le classement met aussi en évidence la valeur stratégique de SQL, toujours en haut de laffiche dans les offres demploi. Lère de lintelligence artificielle nefface pas la réalité : sans données bien structurées, aucun modèle ne peut fonctionner. SQL reste la porte dentrée indispensable pour manipuler, organiser et interroger des masses dinformations.

Ce maintien rappelle que, derrière leffervescence des nouveautés, certains piliers historiques du développement conservent une importance fondamentale. La donnée na jamais été aussi centrale, et SQL, malgré son âge respectable, reste indéboulonnable.

JavaScript : une chute spectaculaire

La surprise vient de la descente de JavaScript, qui passe de la troisième à la sixième place. La situation est présentée comme un signe dessoufflement. Mais cette baisse reflète-t-elle vraiment une perte dusage ? Rien nest moins sûr. Historiquement considéré comme le langage du web, il a longtemps dominé grâce à son rôle incontournable dans la création de sites et dapplications front-end.

Larrivée massive des outils dintelligence artificielle a probablement contribué à changer la donne : aujourdhui, un simple prompt permet de générer des pages web complètes sans écrire une ligne de JavaScript. Ce phénomène, surnommé « vibe coding », réduit la visibilité du langage dans les indicateurs publics comme Stack Overflow. Concrètement, moins de développeurs postent des questions ou rédigent des tutoriels, car une IA fournit déjà les solutions dans un chat privé. Résultat : JavaScript semble perdre du terrain, non pas parce quil est moins utilisé, mais parce que sa pratique laisse moins de traces visibles.

JavaScript est donc toujours très présent dans le web. Ce qui seffondre, ce sont les traces publiques laissées par les développeurs : moins de questions sur Stack Overflow, moins de recherches sur Google, moins de tutoriels partagés. La cause ? Les IA conversationnelles qui remplacent ces espaces collectifs par des chats privés. Le langage reste central, mais invisible dans les statistiques.


Des métriques en crise

Le classement IEEE sappuie sur plusieurs sources ouvertes : activité GitHub, recherches Google, publications Stack Exchange. Or, ces indicateurs connaissent une baisse drastique de pertinence. Le chiffre le plus frappant concerne Stack Exchange, où le volume de questions hebdomadaires a chuté de 78 % en un an.

Cette chute nindique pas forcément une baisse de lactivité de programmation, mais plutôt une migration silencieuse vers les assistants IA. Les développeurs ne cherchent plus collectivement en ligne : ils posent leurs questions à ChatGPT, Claude ou Gemini. Le savoir reste produit, mais il ne circule plus de la même façon, ce qui complique considérablement la mesure de la « popularité » des langages.

IEEE note que :

« Depuis 2013, nous observons métaphoriquement par-dessus l'épaule des programmeurs afin de créer notre classement interactif annuel des langages de programmation les plus populaires. Mais les changements fondamentaux dans la manière dont les gens codent peuvent non seulement rendre plus difficile la mesure de la popularité, mais aussi rendre le concept lui-même obsolète. Et alors, les choses pourraient devenir vraiment étranges. Pour comprendre pourquoi, commençons par le classement de cette année et un bref rappel de la manière dont nous l'avons établi.

« Dans le classement par défaut "Spectrum", qui tient compte des intérêts des membres de l'IEEE, nous constatons que Python occupe une fois de plus la première place, le changement le plus important dans le top 5 étant la chute de JavaScript, qui passe de la troisième place l'année dernière à la sixième place cette année. Comme JavaScript est souvent utilisé pour créer des pages web et que le codage vibe est souvent utilisé pour créer des sites web, cette baisse de popularité apparente peut être due aux effets de l'IA, que nous allons examiner dans un instant. Mais avant de conclure sur les scores de cette année, dans le classement « Jobs », qui examine exclusivement les compétences recherchées par les employeurs, nous constatons que Python occupe également la première place, contre la deuxième place l'année dernière, même si la maîtrise du langage SQL reste une compétence extrêmement précieuse à faire figurer sur son CV.

« Comme nous ne pouvons pas littéralement surveiller tous ceux qui codent, y compris les enfants qui s'exercent sur les serveurs Minecraft ou les chercheurs universitaires qui développent de nouvelles architectures, nous nous appuyons sur des indicateurs indirects pour mesurer la popularité. Nous détaillons notre méthodologie ici, mais en résumé, nous fusionnons les mesures provenant de plusieurs sources pour créer nos classements. Les mesures que nous choisissons indiquent publiquement l'intérêt pour un large éventail de langages : trafic de recherche Google, questions posées sur Stack Exchange, mentions dans des articles de recherche, activité sur le dépôt de code open source GitHub, etc. »


Du côté de TIOBE, Python est aussi roi, SQL sort du top 10

Python conserve également la première classe, suivi par C++ et C. JavaScript est en sixième position. Mais un langage a fait la surprise en intégrant le top 10 : Perl.

Pendant des années, Perl semblait condamné à la marginalité, éclipsé par lascension fulgurante de Python et par la domination des langages modernes comme JavaScript, Go ou Rust. Sa syntaxe jugée cryptique, son manque de frameworks récents et labsence dune dynamique communautaire forte le reléguaient dans la catégorie des langages « historiques », utilisés surtout pour maintenir du code ancien.

Pourtant, selon lindex TIOBE, Perl enregistre depuis plusieurs mois une remontée régulière qui le propulse dans le top 10, devant des langages considérés comme plus en phase avec les besoins actuels. Ce retour nest pas seulement statistique : il illustre la résilience dun langage qui continue de compter des utilisateurs actifs, notamment dans les secteurs où la migration technologique est coûteuse ou risquée.

À ce sujet, Paul Jansen, PDG de TIOBE, a fait le commentaire suivant :

Citation Envoyé par Paul Jansen
On m'a souvent demandé pourquoi Perl gagnait autant en popularité ces derniers temps. Il y a exactement un an, Perl occupait la 27e place, et aujourd'hui, il se retrouve soudainement à la 10e place. Bien que Perl ait occupé la 3e place à son apogée (mars 2005), son regain de popularité actuel reste remarquable et mérite d'être discuté. La raison technique pour laquelle Perl est si bien classé est le nombre considérable de livres qui lui sont consacrés sur Amazon. Il compte quatre fois plus de livres que PHP, par exemple, et sept fois plus que Rust. Je ne connais pas la « véritable » raison sous-jacente de la popularité croissante de Perl.

La seule possibilité qui me vient à l'esprit est que Perl 5 est désormais progressivement considéré comme le véritable Perl. Je m'explique. Larry Wall a annoncé un tout nouveau Perl, Perl 6, vers 2000. La mise en uvre de ce Perl 6 a pris des décennies (effet du deuxième système), ce qui a même conduit à un changement de nom du langage, désormais appelé Raku. Au cours de ces décennies, le développement de Perl 5 a plus ou moins stagné, laissant la communauté Perl dans l'incertitude. Dans le même temps, une alternative intéressante, Python, a mûri, et de nombreux programmeurs Perl sont passés à Python. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, Perl 6/Raku occupe la 129e place de l'indice TIOBE, ne jouant donc aucun rôle dans le monde de la programmation. Perl 5, en revanche, fait l'objet de mises à jour plus fréquentes ces derniers temps, ce qui lui vaut une attention renouvelée.

Que pensez-vous du retour surprenant de Perl ? Connaissez-vous une raison possible à cela ? Faites-le-moi savoir !
Ces tendances ne sont pas représentatives du paysage français

L'indice TIOBE Programming Community est un indicateur de la popularité des langages de programmation. L'index est mis à jour une fois par mois. Les notes sont basées sur le nombre d'ingénieurs qualifiés dans le monde, les cours et les fournisseurs tiers. Les moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo!, Wikipédia, Amazon, YouTube et Baidu sont utilisés pour calculer les notes.

Il est important de noter que l'index TIOBE ne concerne pas le meilleur langage de programmation ou le langage dans lequel la plupart des lignes de code ont été écrites. L'index peut être utilisé pour vérifier si vos compétences en programmation sont toujours à jour ou pour prendre une décision stratégique sur le langage de programmation à adopter lors du démarrage de la construction d'un nouveau système logiciel.


Popularité des langages dans les offres d'emploi

Emploi informatique : les langages les plus demandés et les mieux payés
Portail Emploi de Developpez.com

Source : IEEE

Et vous ?

Lessor de lIA rend-il la maîtrise des langages de programmation moins cruciale quauparavant ?

La baisse dactivité sur les forums d'entraide est-elle un signe de progrès (grâce à lIA) ou une perte collective de savoir partagé ?

Peut-on encore parler de « langages populaires » si les IA génèrent du code dans nimporte quel langage de manière indifférente ?

Les développeurs débutants doivent-ils prioriser lapprentissage dun langage comme Python, ou se former avant tout à lart du prompt engineering ?

Comment mesurer la popularité dun langage dans un contexte où les conversations se déplacent des forums publics vers des chats privés avec des modèles dIA ?
4 commentaires
sergio_is_back
Avatar de sergio_is_back
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 25/09/2025 à 8:56
Citation Envoyé par RenarddeFeu Voir le message
Je suis très content du retour en grâce de SQL. Vivement que Java et JavaScript sortent du classement. La programmation est un éternel compromis entre la performance et la simplicité d'utilisation. Or ces deux langages n'offrent ni l'un ni l'autre.
Les deux n'ont rien en commun à part les 4 premières lettres, le premier est fortement typé et sécurisé, le second ne l'est pas, c'est juste un immense fourbi dans lequel tous les bugs sont permis
Même si je suis pas un aficionado, je pratique les deux à l'occasion, je préfère mille fois Java à Javascript
2  0 
fr1man
Avatar de fr1man
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 25/09/2025 à 9:25
Citation Envoyé par RenarddeFeu Voir le message
Je suis très content du retour en grâce de SQL. Vivement que Java et JavaScript sortent du classement. La programmation est un éternel compromis entre la performance et la simplicité d'utilisation. Or ces deux langages n'offrent ni l'un ni l'autre.
Autant on peut critiquer la consommation mémoire de Java, autant les performances, je ne vois pas ce qui vous fait dire ça.
1  1 
marc.collin
Avatar de marc.collin
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 25/09/2025 à 15:23
The One Billion Row Challenge
https://github.com/gunnarmorling/1brc

quand même impressionnant le niveau de performance en java des divers solutions...
0  0 
RenarddeFeu
Avatar de RenarddeFeu
Membre averti https://www.developpez.com
Le 25/09/2025 à 4:00
Je suis très content du retour en grâce de SQL. Vivement que Java et JavaScript sortent du classement. La programmation est un éternel compromis entre la performance et la simplicité d'utilisation. Or ces deux langages n'offrent ni l'un ni l'autre.
0  2 

 