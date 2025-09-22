la startup veut transformer la dette technique en moteur dinnovation pour les entreprises
Les entreprises croulent sous le poids de leurs systèmes hérités, véritables bombes à retardement technologiques. CoreStory, une jeune pousse ambitieuse, promet de transformer cette dette technique en opportunité grâce à une plateforme dintelligence artificielle capable de lire, comprendre et raconter le code. Un pari audacieux qui pourrait bouleverser la manière dont les DSI abordent la modernisation logicielle.
Quand la dette technique devient insoutenable, une IA tente de transformer lhéritage logiciel en capital dinnovation
La dette technique est devenue un fardeau colossal pour les entreprises. Systèmes bancaires conçus dans les années 70, plateformes aéronautiques bâties sur des langages quasi disparus, progiciels hospitaliers tenus ensemble par des patchs et du savoir oral Autant de reliques numériques qui tiennent encore le monde debout, mais au prix dune fragilité extrême. Chaque mise à jour est un pari, chaque migration une opération à haut risque. Cest dans ce contexte que CoreStory, une startup émergente de la scène technologique, promet une approche radicalement nouvelle avec sa plateforme dintelligence de code alimentée par lIA.
Lidée nest pas simplement dautomatiser la traduction dun langage vers un autre, ni de produire des rapports sur létat des applications. CoreStory affirme pouvoir révéler la « vérité cachée » dans le code, en cartographiant non seulement les dépendances techniques, mais aussi les intentions métiers et les logiques historiques qui se sont perdues au fil des décennies. Une ambition qui, si elle se concrétise, pourrait changer profondément la manière dont les grandes organisations abordent la modernisation.
Les limites des approches traditionnelles de modernisation
Depuis plus de vingt ans, le marché regorge de solutions censées « sauver » les entreprises de leurs logiciels hérités. Traduction automatique de COBOL vers Java, outils de migration cloud, refactorisation semi-automatisée Pourtant, la plupart de ces approches échouent sur le même obstacle : lincapacité à comprendre réellement ce que fait le code et pourquoi il le fait.
Prenons lexemple dun programme COBOL utilisé par une banque. Le code peut contenir des dizaines de milliers de lignes qui gèrent des opérations critiques comme la compensation de chèques ou la gestion des risques. Le traduire en un langage moderne sans comprendre la logique métier sous-jacente, cest risquer la catastrophe. Résultat : les projets échouent, les délais explosent, et les coûts deviennent ingérables.
CoreStory affirme contourner cet écueil en allant plus loin : son IA ne se contente pas de lire le code, elle tente de linterpréter dans son contexte fonctionnel, de reconstruire la « narration » derrière larchitecture logicielle.
La plateforme CoreStory prend également en charge le code généré par l'IA tout en traitant les risques liés aux systèmes de type « boîte noire ». En intégrant le code nouvellement généré, qu'il soit produit par des assistants IA ou par de grands modèles linguistiques, dans son modèle d'intelligence, la plateforme élimine les angles morts et préserve la clarté afin de garantir que les équipes futures puissent facilement comprendre l'intention initiale derrière le code, et pas seulement le résultat final.
« Traditionnellement, les projets de modernisation étaient menés par des experts qui examinaient le code ligne par ligne, ce qui prenait généralement 18 mois ou plus », a déclaré le fondateur et directeur général Anand Kulkarni. « Notre approche basée sur l'IA permet à ces entreprises de repenser les exigences du code et des applications, en ajoutant davantage de fonctionnalités et de caractéristiques. CoreStory réduit les barrières à l'entrée et permet aux entreprises de réaliser des économies considérables. »
Lapproche de CoreStory : extraire le sens, pas seulement les lignes
CoreStory est une jeune société technologique spécialisée dans lintelligence de code pilotée par lIA. Fondée en 2025, elle se positionne sur un marché crucial : la modernisation des systèmes logiciels hérités. Sa mission est de transformer des millions de lignes de code obsolètes mais critiques souvent écrites dans des langages anciens comme COBOL ou Fortran en actifs compréhensibles, exploitables et adaptés aux environnements modernes.
Contrairement aux solutions classiques qui se limitent à analyser ou traduire des programmes, CoreStory mise sur une approche interprétative. Son IA cherche à comprendre la logique métier et lintention historique derrière les lignes de code. Le but nest pas seulement de rendre visible la structure technique, mais aussi de « raconter » pourquoi le logiciel a été conçu de telle manière.
« Dans tous les secteurs, les organisations cherchent à transformer numériquement leur infrastructure, mais se rendent rapidement compte qu'elles manquent de connaissances historiques ou de contexte », explique Mike Lambert, directeur général de CoreStory. « CoreStory supprime ces obstacles grâce à une plateforme d'intelligence de code basée sur l'IA. En quelques jours, plutôt qu'en plusieurs mois, nous mettons au jour les exigences commerciales initiales cachées dans le code, puis nous fournissons des informations sur l'architecture et le code en vue de la modernisation. CoreStory transforme le code hérité en un atout stratégique afin que les entreprises puissent le comprendre à tous les niveaux. »
La promesse centrale de CoreStory repose sur trois piliers :
- Une analyse contextuelle profonde : LIA est entraînée pour reconnaître non seulement des motifs techniques, mais aussi des intentions métiers. Par exemple, distinguer un module qui gère des calculs financiers dun module qui gère des accès utilisateurs, et expliquer pourquoi ils ont été structurés de telle manière.
- Une cartographie « narrative » du code : Plutôt que de livrer des schémas incompréhensibles ou des milliers de pages de documentation générée, la plateforme produit une représentation intelligible de la logique interne. Cest comme si le code racontait enfin son histoire aux développeurs qui doivent le reprendre.
- Des scénarios multi-chemins de modernisation : Chaque entreprise a des contraintes différentes : certaines veulent tout migrer vers le cloud, dautres préfèrent encapsuler des modules dans des microservices, dautres encore veulent simplement stabiliser lexistant. CoreStory propose plusieurs routes possibles, avec une estimation des risques, des coûts et des délais.
Pourquoi cette innovation arrive au bon moment
Les chiffres parlent deux-mêmes : plus de 70 % des budgets IT sont encore engloutis dans la maintenance des systèmes hérités, au détriment de linnovation. Pire encore, les experts capables de maintenir ces systèmes se raréfient. Les programmeurs COBOL partent à la retraite, et il est de plus en plus difficile de former de nouvelles générations à des technologies qui ne sont plus enseignées.
Dans le même temps, la pression concurrentielle pousse les entreprises à moderniser leurs plateformes plus vite : lIA générative, le cloud, les architectures orientées données exigent des fondations logicielles capables de sadapter. Or, les vieilles infrastructures freinent ces ambitions.
Cest précisément cet écart entre urgence et impossibilité que CoreStory veut combler. Sa plateforme se présente comme un accélérateur de transformation, permettant aux DSI doser des projets autrefois jugés trop risqués ou trop coûteux.
Les promesses pour les décideurs IT
Pour une direction informatique, la valeur dun tel outil est multiple. Dabord, il réduit le temps nécessaire pour comprendre des systèmes complexes, en automatisant une partie du travail daudit qui prenait parfois des mois. Ensuite, il offre une meilleure visibilité stratégique : plutôt que de subir les contraintes de la dette technique, les entreprises peuvent enfin envisager des choix rationnels, comparables et chiffrés.
Il y a aussi un enjeu culturel. Les développeurs qui travaillent sur du legacy ont souvent le sentiment dévoluer dans une zone obscure, où chaque ligne modifiée peut avoir des conséquences imprévisibles. En rendant cette complexité intelligible, CoreStory peut redonner du sens et de la motivation aux équipes.
Un marché concurrentiel, mais ouvert aux ruptures
CoreStory narrive pas dans un désert. Les hyperscalers comme AWS, Microsoft ou Google proposent déjà des solutions de migration et de modernisation. De nombreux acteurs spécialisés existent également. Mais la plupart se concentrent sur des approches techniques, parfois utiles mais rarement complètes.
Le pari de CoreStory est donc de se différencier en proposant une couche dintelligence supérieure. Si la plateforme réussit à tenir ses promesses, elle pourrait simposer comme un partenaire clé des grands projets de transformation numérique.
Cependant, la crédibilité se gagnera sur le terrain. Les clients attendront des preuves concrètes : robustesse, fiabilité, intégration avec les environnements existants, et surtout, une capacité réelle à réduire les délais et les coûts des migrations.
Entre confiance et scepticisme : les questions qui demeurent
Comme toute technologie émergente, lapproche de CoreStory soulève des interrogations. Peut-on vraiment faire confiance à une IA pour interpréter correctement la logique métier dun code écrit il y a 30 ou 40 ans ? Comment valider la justesse des narrations produites par la plateforme ? Et que se passe-t-il si lIA commet une erreur dinterprétation dans un système critique, par exemple dans la gestion des transactions financières ou des systèmes médicaux ?
Ces doutes sont légitimes, et ils devront être dissipés par des tests rigoureux, des partenariats pilotes et des retours dexpérience vérifiables.
Vers une nouvelle ère de la modernisation logicielle ?
Il est encore trop tôt pour dire si CoreStory réussira son pari. Mais une chose est sûre : le besoin est immense, et les entreprises nont plus le luxe dattendre. Le code hérité nest pas seulement un problème technique, cest un enjeu économique, stratégique et même sociétal. Sans solutions innovantes, une partie du monde numérique risque de rester prisonnière de ses fondations obsolètes.
CoreStory se présente comme un pont entre le passé et lavenir du logiciel. Si sa promesse se confirme, cette startup pourrait bien marquer une étape décisive dans la manière dont nous pensons et transformons notre patrimoine numérique.
Source : CoreStory
Et vous ?
LIA doit-elle être considérée comme un assistant pour comprendre le code, ou peut-elle devenir un arbitre de décisions stratégiques en matière de modernisation ?
Les grandes entreprises doivent-elles encore investir dans la modernisation du legacy, ou serait-il plus rentable de repartir de zéro ?
Quels risques juridiques et sécuritaires peut entraîner une interprétation erronée de la logique métier par une IA ?
Peut-on imaginer un futur où les DSI nauront plus besoin déquipes spécialisées legacy, parce quune IA comme CoreStory rendra ce savoir obsolète ?
Vous avez lu gratuitement 600 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.