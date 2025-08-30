La société d'intelligence artificielle (IA) d'Elon Musk, xAI, a présenté un nouveau modèle axé sur le codage, baptisé Grok Code Fast 1, qu'elle décrit comme « rapide et économique ». Lancé le 28 août 2025, ce modèle est conçu pour aider les développeurs à accomplir rapidement leurs tâches de codage en réduisant les boucles de raisonnement lentes souvent rencontrées dans les assistants de codage.
X.AI Corp., opérant sous le nom de xAI, est une entreprise américaine active dans le domaine de l'IA, des réseaux sociaux et des technologies. Fondée par Elon Musk en 2023, son produit phare est un chatbot génératif basé sur l'IA, baptisé Grok. xAI a d'abord été constituée au Nevada en tant que société d'intérêt public, cependant, en mai 2024, elle a abandonné ce statut. L'objectif initial déclaré de la société était « de comprendre la véritable nature de l'univers ».
Le lancement de Grok Code Fast 1 intervient alors que xAI accélère son calendrier de sortie. Elon Musk a récemment annoncé que son IA Grok 5 serait lancée d'ici la fin de l'année 2025 et que l'entreprise avait rendu Grok 2.5 open source, prévoyant de faire de même pour Grok 3 dans six mois.
Dans une récente annonce, xAI a déclaré : « Nous avons construit grok-code-fast-1 à partir de zéro, en commençant par une toute nouvelle architecture de modèle. Afin de poser des bases solides, nous avons soigneusement assemblé un corpus de pré-formation riche en contenu lié à la programmation. Pour le post-entraînement, nous avons sélectionné des ensembles de données de haute qualité qui reflètent les pull requests et les tâches de codage du monde réel. »
Selon l'entreprise, Grok Code Fast 1 a été formé pour utiliser des outils tels que grep, le terminal et l'édition de fichiers, ce qui le rend adapté aux environnements de codage quotidiens dans les EDI populaires.
Ce que les développeurs peuvent faire avec Grok Code Fast 1
Grok Code Fast 1 est polyvalent dans l'ensemble de la pile de développement logiciel et prend en charge toute une gamme de langages de programmation, notamment TypeScript, Python, Java, Rust, C++ et Go. Selon xAI, il peut accomplir des tâches de programmation courantes avec un minimum de supervision, qu'il s'agisse de créer des projets de zéro à un, de fournir des réponses pertinentes à des questions sur le code source ou d'effectuer des corrections de bogues avec un minimum de supervision.
xAI a déclaré que ses équipes d'ingénieurs chargées de l'inférence et du calcul intensif ont mis l'accent sur la réactivité, en développant plusieurs techniques innovantes afin d'accélérer considérablement la vitesse de service, « créant ainsi une expérience unique et réactive où le modèle aura déjà appelé des dizaines d'outils avant même que vous ayez fini de lire le premier paragraphe de la trace de réflexion. »
L'entreprise a également investi dans l'optimisation de la mise en cache des invites, atteignant régulièrement des taux de réussite de cache supérieurs à 90 % lorsque xAI travaille avec ses partenaires de lancement. Cela permet aux développeurs de voir les résultats en temps réel plutôt que d'attendre la fin de boucles de raisonnement plus lentes.
Performances, mises à jour futures et principaux concurrents
xAI a adopté une approche holistique pour évaluer les performances du modèle, en combinant des benchmarks publics et des tests en conditions réelles. Sur l'ensemble complet des tests SWE-Bench-Verified, , une évaluation couramment utilisée pour mesurer les capacités de codage de l'IA, Grok Code Fast 1 a obtenu un score de 70,8 %.
Si xAI a mis en avant ce benchmark, elle a toutefois souligné qu'il ne reflétait pas pleinement les nuances de l'ingénierie logicielle dans le monde réel, notamment l'expérience utilisateur dans les workflows de codage agentique. C'est la raison pour laquelle l'entreprise a indiqué qu'elle avait associé ce benchmark à des évaluations humaines régulières pour guider l'entraînement de son modèle. Dans le cadre de ces évaluations, des développeurs expérimentés ont évalué les performances globales du modèle sur des tâches quotidiennes. xAI a également mis en place des évaluations automatisées pour suivre les aspects clés du comportement, ce qui lui a permis de trouver le juste équilibre dans la conception.
Mario Rodriguez, directeur produit chez GitHub, a salué les performances du modèle lors des tests.
« Lors des premiers tests, Grok Code Fast a démontré à la fois sa rapidité et sa qualité dans les tâches de codage agentique », a-t-il déclaré. « Donner aux développeurs les moyens d'agir grâce à des outils puissants est au cur de notre mission chez GitHub Copilot, et il s'agit là d'une nouvelle option très intéressante pour nos développeurs. »
xAI a confirmé son intention de mettre à jour fréquemment Grok Code Fast 1, avec des améliorations déployées « en quelques jours plutôt qu'en quelques semaines ». Une nouvelle version prenant en charge les entrées multimodales, l'appel d'outils en parallèle et une longueur de contexte étendue est déjà en cours de formation.
Avec ce lancement, xAI rejoint une liste croissante d'entreprises, telles que Microsoft avec GitHub Copilot et OpenAI avec Codex, qui promeuvent les assistants de codage agentique comme la prochaine étape dans le développement de logiciels.
Essai gratuit via certains partenaires
Afin d'attirer les premiers utilisateurs, xAI a mis le modèle à disposition gratuitement pendant une semaine via certains partenaires, notamment GitHub Copilot, Cursor, Cline, Roo Code, Kilo Code, opencode et Windsurf. Après cette période limitée, le prix sera fixé à :
- 0,20 $ par million de jetons d'entrée,
- 1,50 $ par million de jetons de sortie,
- 0,02 $ par million de jetons d'entrée mis en cache via l'API xAI.
xAI précise que Grok Code Fast 1 a été conçu pour exceller dans les tâches quotidiennes des développeurs, en offrant un équilibre convaincant entre performances et coût. Sa force réside dans ses performances élevées et son format compact et économique, ce qui en fait un choix polyvalent pour accomplir rapidement et à moindre coût les tâches de codage courantes.
Afin de favoriser l'adoption de cet outil, l'entreprise a également publié un guide d'ingénierie de prompt (instruction générative) pour Grok Code Fast 1 afin d'aider les utilisateurs à exploiter pleinement le potentiel de l'outil.
Si le lancement de Grok Code Fast 1 marque une étape importante pour xAI, la promesse de rapidité de l'IA doit être mise en perspective avec les échecs passés. Auparavant, une agence gouvernementale américaine avait déjà abandonné Grok d'Elon Musk, car l'IA avait soudainement commencé à tenir des propos antisémites, encensant Hitler et se présentant lui-même comme MechaHitler. Ce dérapage aurait coûté le contrat à xAI et empêché Grok de devenir le chatbot préféré des autorités fédérales.
Source : xAI
