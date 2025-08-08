la Bibliothèque du Congrès attribue la disparition de ces parties à une « erreur de codage »
Donald Trump essaie toujours de prendre le contrôle de la Bibliothèque du Congrès. Mais la bibliothèque nationale a déjà, apparemment par accident, modifié sa copie en ligne de la Constitution des États-Unis pour supprimer la partie la moins appréciée du président : la disposition qui garantit le droit des personnes à contester leur détention et exige que le gouvernement justifie leur enfermement.
La Bibliothèque du Congrès a déclaré qu'une erreur de codage avait entraîné la suppression de certaines parties de la Constitution des États-Unis sur le site web du Congrès et a promis une solution après que de nombreux internautes ont signalé les sections manquantes.
« Il a été porté à notre attention que certaines sections de l'article 1 manquaient sur le site Web de la Constitution annotée (constitution.congress.gov) », a déclaré la Bibliothèque du Congrès. « Nous avons appris que cela est dû à une erreur de codage. Nous avons travaillé pour corriger cette erreur et nous nous attendons à ce qu'elle soit bientôt résolue ».
Les parties manquantes de la Constitution ont été rétablies sur une partie du site quelques heures après la déclaration de la Bibliothèque du Congrès et sont réapparues sur une autre partie du site environ une heure plus tard. Le site Internet de la Constitution annotée affichait un avis indiquant qu'il « connaît actuellement des problèmes de données. Nous travaillons à la résolution de ce problème et regrettons les désagréments occasionnés ».
« La maintenance du site Constitution Annotated et d'autres ressources numériques est un élément essentiel de la mission de la bibliothèque, et nous apprécions le retour d'information qui nous a permis de détecter l'erreur et de la corriger », a déclaré la bibliothèque du Congrès. Nous avons demandé à la Bibliothèque du Congrès des précisions sur l'erreur de codage, mais nous n'avons reçu qu'une déclaration qui ne contenait pas de détails.
« En raison d'une erreur technique, certaines sections de l'article 1 étaient temporairement manquantes sur le site Internet de la Constitution annotée. Ce problème a été corrigé et les sections manquantes ont été rétablies », précise le communiqué.
Des parties supprimées qui n'arrangeaient pas nécessairement les affaires de Trump pour expulser les immigrés
Le secrétaire général adjoint de la Maison-Blanche, Stephen Miller, a publiquement émis l'idée de suspendre l'habeas corpus afin de faciliter les efforts du président pour arrêter et expulser les immigrés : « L'habeas corpus peut être suspendu en cas d'invasion, c'est donc une option que nous envisageons activement », a déclaré Miller en mai.
La secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, qui participe à la campagne de déportation massive de Trump, a tenté ce mois-là de prétendre que l'habeas corpus est « un droit constitutionnel dont dispose le président pour pouvoir expulser des personnes de ce pays », ce qui est en fait le contraire de ce que signifie l'habeas corpus.
Au début du mois, Trump a été interrogé sur le respect de la légalité et sur le fait de savoir si, en tant que président, il avait l'obligation de faire respecter la Constitution. Il a répondu : « Je ne sais pas ».
Au cours des dernières semaines, la section 9 de l'article 1 de la Constitution, qui stipule que « le privilège de l'acte d'habeas corpus ne sera pas suspendu, sauf si, en cas de rébellion ou d'invasion, la sécurité publique l'exige », a disparu de la page web de la Constitution annotée de la Bibliothèque du Congrès.
Certains employés fédéraux ont haussé les sourcils face à l'explication de la faute à un pépin, étant donné la nature apparemment coïncidente des suppressions affectant des sections de la Constitution que la deuxième administration Trump s'efforce ouvertement de déchiqueter. « Drôle de coïncidence », a dit sèchement un employé fédéral qui s'occupait de cette situation.
Le problème na pas été repéré par ladministration elle-même, mais par des internautes
La suppression a eu lieu au cours des dernières semaines, car une capture d'Internet Archive montre que le texte était encore sur le site au moins jusqu'au 21 juillet. Les suppressions ont été discutées plus tôt cette semaine sur les réseaux sociaux et dans des articles de presse, les gens exprimant des soupçons en fonction des parties de la Constitution manquantes.
Les sections temporairement supprimées de l'article 1 se composent d'environ 650 mots, comme le montre une comparaison de la version de l'Internet Archive. Elles comprennent une partie de la section 8 et la totalité des sections 9 et 10. L'un des passages supprimés contient l'autorisation pour le Congrès de fournir et d'entretenir une marine, et de convoquer une « milice pour exécuter les lois de l'Union, réprimer les insurrections et repousser les invasions ».
Une autre victime de la suppression temporaire est la section sur l'habeas corpus. « Le privilège de l'ordonnance d'habeas corpus ne sera pas suspendu, sauf si la sécurité publique l'exige en cas de rébellion ou d'invasion », est-il écrit. Parmi les autres suppressions figurent une disposition autorisant la poursuite de la traite des esclaves jusqu'en 1808, l'interdiction des bills of attainder et plusieurs dispositions détaillant les pouvoirs refusés aux États.
Bien sûr, la Constitution ne peut pas être modifiée en supprimant simplement des passages d'un site web gouvernemental, mais l'erreur a temporairement rendu plus difficile la recherche de certaines parties du document fondateur. D'un autre côté, la plupart des gens ne passent pas beaucoup de temps à lire la Constitution, de sorte que l'attention suscitée par l'incident pourrait se traduire par une augmentation nette de la lecture de la Constitution.
Ce qui a enflammé le débat, ce nest pas seulement la disparition accidentelle dun texte, mais la nature des parties manquantes.
- Habeas corpus : Donald Trump avait publiquement évoqué la possibilité de le suspendre pour certains migrants.
- Clause des émoluments : il avait été critiqué pour avoir accepté des avantages dÉtats étrangers, comme un avion offert par le Qatar, suscitant des accusations de violation de cette clause.
- Limites aux États : certaines propositions récentes visant à élargir les pouvoirs locaux sur le commerce et la fiscalité se heurtaient directement à ces restrictions.
Ainsi, même si lerreur est présentée comme purement technique, la coïncidence a semblé, pour beaucoup, trop « parfaite » pour être ignorée.
Rendez-vous à 1:41
Une question de confiance numérique
Cet épisode met en lumière une fragilité souvent sous-estimée : la dépendance absolue aux supports numériques pour laccès aux textes fondamentaux. En théorie, la Constitution est un document public et immuable. En pratique, si sa version en ligne (celle que consultent citoyens, journalistes et étudiants) est altérée, même temporairement, cela suffit à créer une brèche dans la confiance.
Les experts en gouvernance numérique rappellent quaucune base de données en ligne nest infaillible, et que des mécanismes de vérification indépendante (hash cryptographiques, archivage distribué, etc.) devraient être systématisés.
Au final, la Bibliothèque du Congrès a restauré rapidement le texte et présenté ses excuses. Mais lincident restera comme un exemple frappant de ce que le philosophe Marshall McLuhan aurait appelé « le médium comme message » : le problème technique, mineur en soi, prend ici une portée politique majeure, car il touche à un symbole sacré du droit américain. McLuhan soutient que le contenu d'un message est souvent éclipsé par le médium utilisé pour le transmettre. Par exemple, un film et un livre peuvent raconter la même histoire, mais les deux médias auront des effets différents sur le public
En somme :
- Ce qui sest passé : un bogue informatique a supprimé des sections entières de la Constitution sur le site officiel.
- Ce qui a disparu : protections juridiques clés et clauses limitant le pouvoir exécutif.
- Ce que ça soulève : une alerte sur la fiabilité des ressources officielles en ligne et la facilité avec laquelle la perception publique peut être ébranlée.
- Ce que ça rappelle : dans lère numérique, la sauvegarde de la démocratie passe aussi par la sauvegarde des fichiers.
Source : communiqué de la Bibliothèque du Congrès
Et vous ?
Que pensez-vous de l'explication donnée par la Bibliothèque du Congrès ?
Quels mécanismes de validation et de contrôle devraient être mis en place pour éviter quun simple bogue ne supprime des portions dun texte fondamental ?
Faut-il systématiquement conserver une version immuable et certifiée des documents constitutionnels consultables en ligne ? Les documents fondateurs d'une nation devraient-ils être exclusivement conservés sous forme numérique, ou une forme physique est-elle indispensable ?
Les grandes institutions devraient-elles recourir à des solutions comme la blockchain ou le stockage distribué pour garantir lintégrité des documents officiels ?
Quelles sont les implications, en termes de sécurité, de confier des documents historiques d'une importance capitale à des plateformes et des serveurs en ligne ?
Comment les gouvernements peuvent-ils garantir l'authenticité et l'intégrité des documents numériques à l'ère des deepfakes et de la manipulation en ligne ?
Vous avez lu gratuitement 501 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.