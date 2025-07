Le langage Ada, vieux de 40 ans, resurgit à la 9e place de l'index TIOBE, porté par un regain d’intérêt pour les langages robustes, fiables et adaptés aux systèmes critiques

Object Pascal est classé 10e

Les 7 premiers langages de l'indice TIOBE sont les mêmes depuis deux ans. On ne peut pas en dire autant des langages classés entre la 8e et la 12e place. Ils changent de position chaque mois. C'est une bataille permanente entre les anciens : Visual Basic, SQL, Fortran, Ada, Perl et Delphi. Et chaque fois que l'on pense que l'un d'entre eux va rester dans le top 10, il est remplacé par un autre langage. Plus remarquable encore, d'autres nouveaux langages devraient entrer dans le top 10 à la place de ces anciens. Où sont Rust, Kotlin, Dart et Julia ?



Apparemment, les langages établis ont la cote. Mais lequel l'emportera ? Honnêtement, c'est très difficile à dire, mais je parierais sur Ada. Avec des exigences toujours plus strictes en matière de sécurité, Ada, en tant que langage de programmation système dans le domaine critique pour la sécurité, est probablement le mieux placé pour survivre.





L'index TIOBE révèle une popularité croissante des langages jugés rapides

Pourquoi Python est-il toujours en tête du classement de l'index TIOBE ?

Les index TIOBE et PYPL : une comparaison des deux classements

Python (26,98 %) ; C++ (9,8 %) ; C (9,65 %) ; Java (8,76 %) ; C# (4,87 %) ; JavaScript (3,36 %) ; Go (Golang) (2, 04%) ; Visual Basic (1,94%) ; Ada (1,77 %) ; Delphi/Object Pascal (1,77%).

Python (31,47 %) ; Java (15,22 %) ; JavaScript (7,65 %) ; C/C++ (7,05 %) ; C# (5,81 %) ; R (4,88 %) ; PHP (3,55 %) ; TypeScript (2,76 %) ; Objective-C (2,76 %) ; Rust (2,72 %).

Ces tendances ne sont pas représentatives du paysage français



Le classement TIOBE de juillet 2025 suscite un grand débat dans la communauté technologique. La discussion est centrée sur le retour en force du langage de programmation Ada, vieux de 40 ans, dans le top 10 de l'index. Certains remettent en cause le classement, mais le PDG de TIOBE, Paul Jansen, rapporte que la remontée du langage Ada est liée à l'importance qu'il accorde à la sécurité, en citant son utilisation dans les systèmes hautement critiques.Ada est un langage de programmation orienté objet dont les premières versions remontent au début des années 1980. La dernière version publiée est Ada 2022. Ada a été à l'origine conçu en réponse à un cahier des charges établi par le ministère de la Défense des États-Unis. Ce dernier voulait rationaliser et sécuriser le développement logiciel de ses systèmes embarqués, souvent complexes, coûteux, et déployés dans des contextes de mission critique.Le nom « Ada » a été choisi en l’honneur d’Ada Lovelace, première informaticienne de l’histoire. Ada ne bat pas des records en matière de vitesse brute, mais il est reconnu pour ses excellentes performances en matière de fiabilité, de sécurité et de prédictibilité dans les systèmes embarqués et temps réel.Les secteurs de l'avionique et de l'automobile seraient en train de revenir à Ada. L'inclusion d'Ada dans le top 10 pourrait donc être un signe de la pertinence durable du langage dans ces secteurs. Nvidia, le géant des accélérateurs d'IA, teste également le langage Ada dans certains projets liés à la sécurité critique, notamment via le langage SPARK pour du firmware fiable. Il est important de noter que cela n'a aucun lien avec les GPU « Ada Lovelace » de Nvidia.Ada remporte la palme de la remontée la plus spectaculaire dans l'index TIOBE en an, passant de la 24e place en juillet 2024 à la 9e place en juillet 2025. Il est suivi par Delphi/Object Pascal, à la 10e place. Le langage de programmation Pascal continue de déjouer les pronostiques sur sa mort . Alors que certains membres de la communauté technologique le considèrent comme mort, sa place dans le classement TIOBE suggère qu'il est toujours très sollicité.Outre la fiabilité, la vitesse est une autre exigence majeure des systèmes modernes. TIOBE souligne l'importance croissante des langages de programmation rapides pour des tâches telles que l'exploration de données, le traitement vidéo et le commerce. Python occupe toujours la première place avec une note de 26.98 %, suivi par les langages comme C++ (9,80 %), C (9, 65 %) et Java (8,76 %). C# de Microsoft ferme le top du classement de juillet 2025.JavaScript (3, 66 %) est classé à la 6e place et Go (2, 04 %) à la 7e place. Selon le classement TIOBE de février 2025, les langages C++, Go et Rust gagnent en popularité en raison de leurs performances en matière de vitesse pour le traitement rapide de grandes quantités de données.TIOBE indique que ces langages deviennent essentiels dans les industries qui exigent des performances en temps réel et une puissance de calcul élevée. TIOBE avait également mis en avant Mojo et Zig, deux langages rapides qui gagnent en popularité. Si Python reste très populaire, les développeurs dans des domaines tels que l'IA, l'analyse de données et le trading financier se tournent vers des langages plus rapides pour obtenir de meilleures performances.Même si Python est plus lent que des langages comme C++ ou Rust, sa popularité n'est pas uniquement liée à la vitesse. Paul Jansen explique que la capacité d'apprendre rapidement un nouveau langage est un facteur crucial. Python est simple, polyvalent et dispose d'une vaste gamme de bibliothèques, ce qui en fait un choix idéal pour les débutants et les ingénieurs non spécialisés dans les logiciels qui souhaitent se lancer dans la programmation.Outre l'index TIOBE, le constat est le même dans les autres index qui évaluent la popularité des langages de programmation. Il est néanmoins également important de souligner que Python est un langage très populaire parmi les ingénieurs non informaticiens qui souhaitent se lancer dans la programmation.La popularité de Python a tellement augmenté qu'il a été désigné « langage de l'année 2024 ». Il s'agit d'une réussite importante, car il a connu la plus forte augmentation de notes au cours de l'année écoulée. En 2024, la popularité de Python a augmenté de 9,3 %, contre 2,3 pour Java et 1,4 pour JavaScript.L'index TIOBE évalue la popularité des langages de programmation en tenant compte de facteurs tels que le nombre d'ingénieurs qualifiés, les cours en ligne et les fournisseurs tiers. En revanche, l'index PYPL de popularité des langages de programmation se concentre sur la fréquence des recherches de tutoriels pour chaque langage sur Google. Pour juillet 2025, l'index TIOBE classe les 10 premiers langages de programmation les plus populaires comme suit :L'index PYPL présente quant à lui le top 10 suivant pour juillet 2025 :Comme souligné plus haut, l'index TIOBE Programming Community est un indicateur de la popularité des langages de programmation. L'index est mis à jour une fois par mois. Les notes sont basées sur le nombre d'ingénieurs qualifiés dans le monde, les cours et les fournisseurs tiers. Les moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo!, Wikipédia, Amazon, YouTube et Baidu sont utilisés pour calculer les notes.Il est important de noter que l'index TIOBE ne concerne pas le meilleur langage de programmation ou le langage dans lequel la plupart des lignes de code ont été écrites. L'index peut être utilisé pour vérifier si vos compétences en programmation sont toujours à jour ou pour prendre une décision stratégique sur le langage de programmation à adopter lors du démarrage de la construction d'un nouveau système logiciel.Sources : classement TIOBE de juillet 2025 Que pensez-vous des classements des index TIOBE et PYPL de juillet 2025 ?Que pensez-vous de la position des langages comme Ada, Fortran, Perl, Delphi, Visual Basic et Object Pascal dans l'index TIOBE de juillet 2025 ?Le PDG de TIOBE estime que la résurgence du langage Ada est portée par l'accent mis par l'industrie sur la sécurité et la fiabilité des systèmes critiques. Qu'en pensez-vous ?