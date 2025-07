Un « vibe codeur » dépourvu de véritables compétences en programmation ne cesse de remporter des hackathons à San Francisco

relançant le débat sur la capacité de l'IA à remplacer les programmeurs



Rene Turcios



Les retombées concrètes du succès de René Turcios avec le vide coding

Vibe coding : réactions et débats suscités par l'aventure de René Turcios

L’illusion de la fiabilité et les risques sous-jacents

Slopsquatting : une nouvelle menace introduit par le vibe coding

Conclusion



Pour de nombreux experts, le codage est synonyme de précision. Il s'agit de dire à une machine ce qu'elle doit faire et de faire en sorte qu'elle exécute ces actions de manière exacte, précise et répétée. Avec l'essor d'outils d'IA tels que ChatGPT, il est désormais possible de décrire un programme en langage naturel (français par exemple) et de demander au modèle d'IA de le traduire en code fonctionnel sans jamais comprendre comment le code fonctionne.Andrej Karpathy, ancien chercheur d'OpenAI, a donné un nom à cette pratique : le « vibe coding ». Mais bien avant que cette technique ne soit popularisée et ne porte ce nom, Rene Turcios l'a perfectionnée pendant des années, mais surtout utilisée pour remporter des prix lors de nombreux hackathons.Rene Turcios est un jeune homme de 29 ans vivant à San Francisco, en Californie. Ancien joueur professionnel du jeu Yu‑Gi‑Oh!, il vit dans le quartier du Tenderloin, et son mode de vie atypique intrigue autant qu’il fascine. Depuis 2023, il aurait participé à plus de 200 hackathons, sans avoir de réelles aptitudes en programmation. Il n'écrit aucune ligne de code, s'appuyant uniquement sur le vide coding afin de transformer ses idées en prototypes fonctionnels.Collin Lowenburg, ingénieur et organisateur de hackathons, se souvient de l'irruption de Rene Turcios sur le circuit. « Il a participé à tous les hackathons », explique Collin Lowenburg, qui s'est habitué à voir Rene Turcios régulièrement à AGI House, Founders Inc, Frontier Tower et d'autres lieux de hackathon à San Francisco. « Il a commencé à gagner, et il a continué à se frayer un chemin jusqu'au sommet », a-t-il déclaré au San Francisco Standard.Lors de son tout premier hackathon, il a conçu un programme qui transformait des chansons en version lo-fi simplement en décrivant son concept à une IA, sans écrire la moindre ligne de code. Depuis, il reproduit cette approche en enchaînant les hackathons et en présentant des projets entièrement générés par l’IA. Au fil des ans, René Turcios a remporté divers prix : de l'argent, des crédits logiciels et une véritable aura dans la communauté technologique.« Rene est le premier véritable vibe codeur », a déclare RJ Moscardon, un hacker qui a vu René Turcios remporter la deuxième place lors de son tout premier hackathon au manoir AGI House à Hillsborough. « Tous les ingénieurs titulaires de diplômes prestigieux se sont d'abord moqués de lui. Mais maintenant, ils font tous exactement la même chose ». Satya Nadella, PDG de Microsoft, a déclaré que 30 % du code de l'entreprise est maintenant généré par l'IA Au lieu de coder frénétiquement jusqu'à la date limite, il a terminé ses projets des heures à l'avance en laissant l'IA faire le travail technique à sa place. « Je n'ai pas écrit une seule ligne de code », a-t-il déclaré à propos de son premier hackathon. Lorsque les organisateurs ont annoncé que Turcios avait remporté la deuxième place, il a poussé un cri de joie : « j'ai réalisé que je pouvais rivaliser avec des gens qui ont des diplômes et des emplois prestigieux ».Rene Turcios est désormais connu pour sa capacité à créer rapidement n'importe quoi. Les entreprises font appel à lui pour lui confier des projets qui prendraient des semaines à des équipes d'ingénieurs logiciels, et il les réalise en quelques heures. Il a même commencé à animer des ateliers pour enseigner à des groupes non techniques et à des ingénieurs logiciels expérimentés comment tirer le meilleur parti des assistants d'IA dans les tâches de codage.« Tout le monde peut construire ce qu'il veut », affirme Rene Turcios. Il a récemment réduit son programme prolifique de hackathon pour se concentrer sur la création de sa propre startup d'agents d'IA. Il n'a pas embauché d'ingénieurs ; il est le seul fondateur et l'IA se charge de tout le codage. Rene Turcios utilise l'environnement de développement en ligne Replit. Replit permet de créer des logiciels à l'aide l'IA grâce à une plateforme appelée Agent.Dans la communauté technologique, cette réussite atypique ne fait pas l’unanimité. Certains commentateurs considèrent que Rene Turcios incarne la prochaine étape de l’innovation, où l’humain collabore avec l'IA pour accélérer la production logicielle. Dans le même temps, d'autres critiques voient en René Turcios le symbole d’un détournement de l’esprit des hackathons, autrefois fondés sur l'ingéniosité, la créativité et les compétences techniques humaines.En utilisant massivement l’IA pour générer du code plus rapidement, René Turcios donnerait l’impression de « tricher » ou du moins de contourner l’exigence fondamentale de la maîtrise technique. Ce point de vue alimente un sentiment de frustration chez des programmeurs professionnels qui travaillent dur pour perfectionner leurs compétences, et qui se voient dépasser par quelqu’un qui délègue entièrement le travail technique à une machine.Accepter du code généré par l'IA sans le comprendre pose des risques majeurs. D’une part, les modèles d’IA ne garantissent pas l’exactitude absolue : ils produisent du code plausible, mais pas nécessairement correct. Des biais dans les données d’entraînement, des erreurs subtiles dans la logique ou des failles de sécurité invisibles à première vue peuvent s’y glisser. Or, si l’utilisateur ne maîtrise pas le fonctionnement du code, il lui sera difficile de détecter ces anomalies avant qu’elles ne causent des problèmes en production.D’autre part, cette approche risque d’accentuer la dépendance des développeurs aux outils d’IA . Une génération de programmeurs pourrait émerger sans connaissance approfondie des bases de la programmation, se contentant d’assembler des fragments de code générés par IA comme des blocs de Lego. Cette pratique pourrait affaiblir considérablement leur capacité à déboguer efficacement ou à concevoir des architectures logicielles robustes.Au lieu d'être une question de contrôle et de précision, le vibe coding consiste à s'abandonner au flux. Cela contraste fortement avec les meilleures pratiques traditionnelles de développement de logiciels. Alors que le débat se poursuit, les vibe codeurs sont de plus en plus nombreux Le code généré par l'IA a introduit de nouveaux défis en matière de cybersécurité dans la chaîne d'approvisionnement en logiciels . Les assistants d'IA de codage ont l'habitude d'avoir des hallucinations. C'est-à-dire qu'ils suggèrent des codes qui intègrent des progiciels qui n'existent pas. Un groupe de chercheurs a publié en mars 2025 une étude sur les hallucinations de paquets. Ils ont examiné 576 000 échantillons de code Python et JavaScript générés par l'IA.Les chercheurs ont constaté qu'environ 5,2 % des suggestions de progiciels (ou paquets) provenant de modèles commerciaux comme ChatGPT-4 n'existaient pas, contre 21,7 % pour les modèles open source ou librement accessibles comme CodeLlama, DeepSeek, WizardCoder et Mistral.L'exécution de ce code devrait entraîner une erreur lors de l'importation d'un paquet inexistant. Mais des acteurs de la menace ont compris qu'ils pouvaient détourner l'hallucination à leur profit. Le processus d'attaque le suivant : il leur suffit de créer un logiciel malveillant sous un nom de paquet halluciné par un modèle, puis de télécharger le mauvais paquet dans un registre ou un index de paquets comme PyPI ou npm pour le distribuer largement.Par la suite, lorsqu'un assistant d'IA hallucine à nouveau le nom coopté, le processus d'installation des dépendances et d'exécution du code lancera le logiciel malveillant. Les chercheurs alertent sur ce phénomène et affirment qu'il s'agit d'une nouvelle menace pour la chaîne d'approvisionnement en logiciels. Seth Michael Larson, développeur en résidence à la Python Software Foundation, a baptisé ce phénomène « slopsquatting ».L’histoire de René Turcios illustre de façon frappante la transformation qui s’opère dans le secteur technologique depuis quelques années. Elle met en avant le rôle grandissant de l’IA dans la création logicielle, ce qui suscite de nombreux débats. Beaucoup craignent que l’IA ne rende obsolètes les programmeurs, tandis que d’autres y voient une opportunité pour démocratiser la création logicielle, la rendant accessible à ceux qui n’ont jamais appris à coder.René Turcios, en remportant hackathon après hackathon grâce au vibe coding, devient malgré lui le symbole de cette mutation profonde, à la fois prometteuse et déstabilisante. Son parcours remet en question la valeur que l’on accorde aux compétences techniques traditionnelles et fait émerger une nouvelle figure : celle du créateur capable de transformer ses idées en prototypes en s’appuyant uniquement sur l’IA, sans écrire une seule ligne de code.Chez Microsoft, par exemple, l'utilisation de l'IA n’est plus une option, elle devient une obligation. Le message est parvenu aux employés dans un courriel envoyé par Julia Liuson, présidente de la division de Microsoft qui développe les outils d'IA de codage comme GitHub Copilot. Microsoft tente d’imposer par le haut l’usage de ses propres logiciels d’IA , non seulement comme levier de productivité, mais également comme nouvelle norme de conformité professionnelle.Quel est votre avis sur le sujet ?Que vous inspire le parcours atypique de René Turcios aux hackathons ?Cette histoire suggère-t-elle que l'IA générative est prête à remplacer les programmeurs ?Que pensez-vous du vibe coding ? Peut-il permettre de créer des logiciels de qualité et maintenables ?L'on assiste à l'essor des outils de vibe coding et des vibe codeurs. Selon vous, à quoi ressemblera l'avenir de l'ingénierie logicielle ?