La nature de l'ingénierie logicielle évolue rapidement. Chez Canva, nous pensons que notre processus d'embauche doit évoluer en même temps que les outils et les pratiques que nos ingénieurs utilisent tous les jours. C'est pourquoi nous sommes ravis de vous annoncer que nous attendons désormais des candidats aux postes d'ingénieurs backend, frontend et en apprentissage automatique qu'ils utilisent des outils d'IA tels que Copilot, Cursor et Claude lors de nos entretiens techniques.





comprendre quand et comment exploiter efficacement l'IA ; capacité à décomposer des exigences complexes et ambiguës ; prendre des décisions techniques judicieuses tout en utilisant l'IA comme multiplicateur de productivité ; identifier et résoudre les problèmes dans le code généré par l'IA ; veiller à ce que les solutions générées par l'IA respectent les normes de production.

Les Big Tech américains sont connus pour soumettre les candidats aux postes d'ingénieur à une batterie d'entretiens. La partie la plus détestée du processus est l'entretien technique. Lors d'un entretien technique, les programmeurs doivent résoudre des problèmes de codage ésotériques. Souvent les candidats doivent le faire en direct devant une caméra, sous le regard d'un employé de l'entreprise. C'est un processus perçu comme exigeant, voire intimidant.Avec l'essor de l'IA générative, les candidats aux postes d'ingénieurs logiciels ont commencé à faire discrètement appel aux assistants d'IA pour affronter les entretiens techniques des entreprises. Les candidats qui se faisaient prendre risquaient d'être éliminés. Mais Canva vient d'annoncer une nouvelle ère dans le recrutement : l'utilisation d’outils d'IA n'est plus seulement autorisée, elle est exigée. Simon Newton, responsable des plateformes chez Canva, annonce :Selon la plateforme, cela reflète la réalité du travail quotidien au sein de l'entreprise, où les ingénieurs s'appuient déjà largement sur des assistants comme GitHub Copilot ou Claude pour coder, explorer des bases existantes et résoudre des problèmes complexes. Dans un billet de blogue, Simon Newton affirme qu'interdire ou ignorer l'IA dans un processus de recrutement reviendrait à évaluer des compétences qui sont déconnectées du contexte réel du poste.Simon Newton a expliqué : « plutôt que de lutter contre cette réalité et d'essayer de contrôler l'utilisation de l'IA, nous avons pris la décision d'adopter la transparence et de travailler avec cette nouvelle tendance. Cette approche nous donne un signal plus clair sur la façon dont ils seront réellement performants lorsqu'ils rejoindront notre équipe ». Toutefois, des rapports indiquent que les ingénieurs logiciels actuels de Canva n'ont pas apprécié ce changement.L'annonce de Canva a été bien accueillie par certains membres de la communauté qui y voient une forme de transparence bienvenue et un alignement logique avec la réalité professionnelle. Elle évite aussi le flou ou l'hypocrisie entourant l'usage officieux des outils d'IA générative lors des tests techniques. Mais l'enthousiasme n'est pas unanime. Des critiques émergent rapidement sur des plateformes communautaires comme Reddit, Slashdot ou Hacker News.Certains développeurs dénoncent la dépendance excessive à l'IA, qui pourrait occulter des lacunes en matière de compétences fondamentales en algorithmique ou en logique de programmation. Selon d'autres, cette approche favorise les candidats déjà familiers avec ces technologies, introduisant ainsi un biais sociotechnique non négligeable. Simon Newton a admis le malaise interne suscité par cette décision, mais maintient que Canva est sur la bonne voie.Simon Newton a écrit : « la première réaction a été de s'inquiéter du fait que nous remplacions simplement les bases rigoureuses de l'informatique par ce qu'un ingénieur a appelé des "séances de vibe coding" ». Canva a répondu aux inquiétudes en soulignant que la société continuerait à tester les compétences informatiques de base, mais de manière différente. L'entreprise a déclaré qu'elle développe de nouveaux tests pour les candidats aux postes d'ingénieurs.Un rapport publié en février 2024 par la Linux Foundation Research et de l'Open Source Security Foundation (OpenSSF) indique que de nombreux développeurs n'ont pas les connaissances et les compétences essentielles pour développer efficacement des logiciels sécurisés . Près d'un tiers des développeurs logiciels ne sont pas familiers avec les pratiques de développement de logiciels sécurisés. Le rapport indique que l'éducation et la formation sont requises.Selon Simon Newton, Canva a piloté un processus de recrutement dans lequel les candidats sont censés utiliser leurs outils d'IA préférés pour résoudre ce qu'il a décrit comme « le genre de défis qui requièrent un véritable jugement d'ingénieur, même avec l'aide de l'IA ». « Ces problèmes ne peuvent pas être résolus à l'aide d'une seule invite ; ils nécessitent une réflexion itérative, une clarification des exigences et une bonne prise de décision », a-t-il déclaré.Cette annonce ne se limite pas à une simple évolution du processus de recrutement chez Canva. Elle pourrait marquer un tournant plus large dans l'industrie. En exigeant la maîtrise des outils d'IA dès l'entretien, Canva envoie un message : les futurs ingénieurs ne seront pas seulement évalués sur leurs compétences de base, mais aussi sur leur aptitude à collaborer avec des IA. Le projet pilote a permis de tester les candidats sur les compétences suivantes :Selon Simon Newton, « les candidats retenus ne se sont pas contentés d'inviter l'IA et d'accepter tout ce qu'elle générait », mais ont au contraire démontré leur capacité à utiliser les assistants de codage de manière sélective pour améliorer leur production. « Nous pensons que l'avenir appartient aux ingénieurs capables de combiner de manière transparente la créativité et le jugement humains avec les capacités de l'IA », a déclaré Simon Newton.Selon les critiques qui partagent l'avis de Simon Newton, l'IA ne remplacera pas les ingénieurs logiciels, mais les ingénieurs qui utilisent l'IA le feront. Dans son billet de blogue, Simon Newton a également qualifié de « prometteurs » les premiers tests du nouveau processus de recrutement de Canva.Alors que beaucoup d'entreprises tentent d'empêcher ou de détecter l'usage de l'IA pendant les entretiens techniques (craignant la triche ou une évaluation faussée), Canva fait le choix inverse : elle encourage, voire impose, l'utilisation des outils d'IA, considérant qu'il est plus pertinent d'évaluer un candidat dans les conditions réelles de travail, où l'IA fait déjà partie du quotidien des développeurs. Canva remet en cause le processus traditionnel d'entretien.En avril, l'université de Columbia a suspendu un étudiant, Roy Lee, pour avoir conçu et utilisé un outil d'IA pour réussir l'entretien technique rigoureux d'Amazon. Son utilisation de l'IA dans ce cas de figure a été considérée comme de la tricherie et a relancé le débat sur la qualité des entretiens techniques.« Amazon a une longue tradition de collaboration avec Columbia Engineering et nous sommes profondément préoccupés par des situations comme celle-ci. Nous faisons confiance à Columbia pour prendre les mesures qui s'imposent à l'égard de cet étudiant, et nous espérons poursuivre ce partenariat de longue date », indique une plainte adressée à l'université de Columbia après que Roy Lee a partagé son expérience sur les plateformes de médias sociaux.Margaret Callahan, porte-parole d'Amazon, a déclaré que l'entreprise accueille favorablement les candidats qui souhaitent partager leurs expériences de travail avec des outils d'IA générative, mais que ces candidats doivent s'engager à ne pas utiliser d'outils non autorisés au cours du processus d'entretien. Roy Lee a déclaré avoir passé des entretiens chez TikTok, Meta et Amazon. Meta et TikTok n'ont pas répondu à la demande de commentaire sur le sujet.L'initiative de Canva pourrait redéfinir les standards d'évaluation des candidats aux postes d'ingénieurs logiciels, renforcer l'importance de l'apprentissage des outils d'IA dès la formation initiale. Toutefois, elle suscite des préoccupations. Certains critiques craignent que le nouveau processus de recrutement de Canva ne teste plus correctement les bases de l'informatique et de l'algorithmique, mais privilégie « l'habileté à utiliser une IA plutôt que la réflexion pure ».En plaçant l'IA au cœur même du processus de sélection, Canva ne fait pas que moderniser ses entretiens : elle propose une vision du futur du travail technique. Cette vision valorise l'efficacité, la collaboration homme-machine et l'adaptation rapide aux outils émergents. Mais elle soulève également une question fondamentale : dans un monde où les machines nous assistent de plus en plus, quelles compétences humaines restent irremplaçables ?La réponse à cette question pourrait bien déterminer la manière dont l'industrie technologique va recruter, former et valoriser ses talents à l'avenir. Par ailleurs, certains craignent que l'approche de Canva n'introduise des inégalités d'accès pour les candidats issus de milieux moins outillés ou moins informés.Source : Canva Quel est votre avis sur le sujet ?Canva exige désormais l'utilisation de l'IA lors des entretiens techniques. Qu'en pensez-vous ?Selon vous, s'agit-il d'une bonne approche ? Quels impacts cette approche aura-t-elle sur les développeurs ?Pensez-vous que l'industrie se dirige vers des entretiens techniques où la maîtrise des assistants d'IA de codage sera exigée ?Dans un monde où les machines nous assistent de plus en plus, quelles compétences humaines restent irremplaçables ?