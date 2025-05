Le langage de programmation Red, dont l'objectif ambitieux est de construire le premier langage full-stack au monde, est un langage que vous pouvez utiliser pour des tâches de programmation système.

Syntaxe conviviale

Homoiconique (Red est son propre méta-langage et son propre format de données)

Programmation fonctionnelle, impérative, réactive et symbolique

Prise en charge d'objets basés sur des prototypes

Multi-typage

Puissant système de macros de recherche de motifs

Riche ensemble de types de données intégrés (plus de 50)

Compilation statique et JIT (Pas encore implémenté) en code natif

Compilation croisée réalisée correctement

Produit des exécutables de moins de 1 Mo, sans dépendances

Prise en charge solide de la concurence et du parallélisme (acteurs, collections parallèles)(Pas encore implémenté)

Capacités de programmation système de bas niveau grâce au DSL Red/System intégré

DSL d'analyseur PEG puissant intégré

Ramasse-miette rapide et compact

Système d'interface graphique natif multiplateforme, avec un DSL d'agencement d'interface utilisateur et un DSL de dessin

Passerelle vers la JVM

Consoles GUI et CLI de script de haut niveau et REPL incluses

Plugin Visual Studio Code, avec de nombreuses fonctionnalités utiles

Hautement intégrable

Faible empreinte mémoire

Un seul fichier (~1MB) contient l'ensemble de la chaîne d'outils, la bibliothèque standard complète et la REPL (Temporairement divisé en deux binaires)

Pas d'installation, pas de configuration

Amusement garanti !



Red est un langage de programmation de nouvelle génération, fortement inspiré de REBOL. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :Il a été annoncé et présenté pour la première fois à la conférence ReBorCon 2011 (mars 2011). Une vidéo de présentation plus récente a été donnée à la conférence Recode à Montréal (juillet 2013) :L'objectif ambitieux de Red est de construire le premier langage Full-Stack au monde, un langage que vous pouvez utiliser depuis les tâches de programmation système jusqu'à l'écriture de scripts de haut niveau grâce aux DSL. Vous avez probablement entendu parler du terme « Full-Stack Developer ». Mais qu'est-ce qu'un langage complet, exactement ?D'autres langages parlent d'avoir «». Red a aussi cet état d'esprit, poussé à la limite - c'est un seul exécutable qui prend vos fichiers sources sur n'importe quelle plateforme, et produit un binaire empaqueté pour n'importe quelle plateforme, à partir de n'importe quelle autre. L'outil ne dépend de rien d'autre que de ce qui est fourni avec votre système d'exploitation... il est livré sous la forme d'un seul exécutable d'environ un mégaoctet.Mais cette prouesse technique ne suffit pas à définir la notion de « langage complet » de Red. Il s'agit de la capacité à plier et à redéfinir le système pour répondre à n'importe quel besoin, tout en continuant à travailler avec un code lettré et en obtenant des performances de haut niveau. Ce qui vous est proposé ressemble donc davantage à un « jeu de construction linguistique » qu'à un simple « langage ». Que vous écriviez un pilote de périphérique, une application GUI native ou une bibliothèque partagée... Red vous permet d'utiliser une syntaxe commune pour coder au niveau d'abstraction approprié à votre tâche.Pensez-vous que ce langage est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?