État des lieux des outils de codage IA : Cursor et Windsurf sont-ils prêts à répondre aux exigences des développeurs ? Quel outil d'édition de code assisté par IA utilisez-vous ?

Intégration de l’intelligence artificielle

Mode agentique vs manuel : Windsurf mise par défaut sur un agent IA collaboratif (« Cascade ») qui analyse automatiquement le projet et exécute des tâches complexes, y compris lancer des commandes shell, sans qu’on lui précise manuellement le contexte. Cursor propose aussi un mode agent (via son « Composer »), mais laisse le choix à l’utilisateur : on peut opter pour un assistant manuel qui se contente de suggestions incrémentales. En clair, Windsurf cherche « l'expérience qui fonctionne juste » sans trop de réglages, alors que Cursor offre un contrôle plus fin au prix d’une configuration plus explicite.

Fonctionnalités IA annexes : Cursor est riche en « petites » fonctions IA embarquées (boutons « Fix with AI », « Debug with AI » dans l'interface, correcteur de faute en ligne, auto-complétions multi-lignes, générateur automatique de messages de commit, détecteur de bugs, etc.). Windsurf, quant à lui, garde une interface plus épurée, avec peu d'éléments superflus visibles : tout se commande principalement via l'éditeur de chat IA et ses « flows », ce qui peut convenir à ceux qui souhaitent une interface moins chargée

Support des langages et framework

Ergonomie de l’interface utilisateur

Performance et fiabilité globale

Comparaison élargie avec d’autres outils IA

Cursor et Windsurf se fondent tous deux sur de grands modèles de langage (LLM) avancés. En pratique, ils utilisent des IA « copilot » comme Claude 3.5 Sonnet ou GPT-4 pour générer du code. Leur cœur IA est donc similaire : on y retrouve les mêmes fondations technologiques, et nombre d’utilisateurs notent que la qualité des suggestions (fautes corrigées, complétions multiples, générer des fonctions complètes) est équivalente d’un outil à l’autre. Les différences résident plutôt dans la couche logicielle et l’expérience utilisateur :Au final, les deux outils offrent un niveau d’IA comparable pour les tâches essentielles (complétion de code, chat avec la base de code, refactoring multi-fichiers). Windsurf se positionne comme plus simple et « orienté débutant » (agent IA dès l’ouverture, indexation automatique du code), tandis que Cursor se veut un outil puissant pour utilisateurs avancés prêt à gérer contexte et réglages détaillés (multi-fenêtrage, règles contextuelles .cursorrules, etc.). Leur différence tient moins aux modèles IA (tous deux s’appuient sur des modèles standard) qu’à leur philosophie UX.Les éditeurs IA cherchent à soutenir un large éventail de langages. Cursor fonctionne avec n’importe quel langage – ses concepteurs insistent sur le fait que même les langages moins populaires (Rust, C++, CUDA…) sont optimisés dans leurs modèles. Windsurf (autrefois Codeium) déclare prendre en charge plus de 70 langages : on y trouve les classiques (JavaScript, Python, TypeScript, Java, PHP, Go, C/C++, Ruby, etc.) et bien d’autres. GitHub Copilot (Workspace) couvre pratiquement tous les langages majeurs (Py, JS, TS, Ruby, Go, C#, C++, etc.), tout comme Tabnine (qui indique « 600+ langages, bibliothèques et frameworks » dans sa documentation). En revanche, certains outils ciblent des niches : par exemple, Amazon CodeWhisperer se concentre sur l’écosystème AWS et supporte actuellement Java, C#, JavaScript, Python, TypeScript.En pratique, ces assistants embarquent le support via des plugins aux éditeurs (VS Code, IntelliJ, etc.) existants. Cursor et Windsurf sont bâtis sur un fork de VS Code, jouissant ainsi de la vaste compatibilité de cet éditeur (thèmes, extensions, raccourcis). GitHub Copilot s’intègre nativement dans VS Code, Visual Studio, JetBrains, etc. Tabnine offre des extensions pour VS Code, IntelliJ, Vim, Sublime, et plus encore. Ainsi, quel que soit le langage de prédilection ou le framework (React, Django, Flutter…), il y aura probablement une solution IA compatible via l’éditeur approprié.Les deux produits mis en avant diffèrent beaucoup sur la forme. Windsurf arbore une interface épurée au design moderne : pas de surplus de boutons ni d’onglets multiples, l’utilisateur « chat » directement avec l’IA et valide ou rejette les changements en contexte. Par exemple, Windsurf masque par défaut les diffs de code et ne les affiche qu’à la demande, évitant l’encombrement visuel. Cursor, à l’inverse, multiplie les interfaces d’assistance : chaque zone d’erreur ou bouton de l’éditeur peut déclencher un dialogue avec l’IA (« Fix with AI », « Debug with AI », etc.). Cette profusion de raccourcis (« solution à tout ») est puissante mais peut sembler bourrée de fonctionnalités pour qui préfère la sobriété.Sur le plan de la prise en main, Windsurf se décrit comme « beginner-friendly » : il suffit de lancer l’éditeur et de se lancer en langage naturel, l’IA se débrouille pour prendre le contexte nécessaire. Cursor, lui, requiert parfois de sélectionner manuellement le contexte (fichiers, répertoires) et gère un historique de chat où l’on revient aux étapes antérieures. Cela lui donne plus de maîtrise mais impose une courbe d’apprentissage. Par ailleurs, Cursor propose des workflows comme « multi-tabbing » (boucler des modifications séquentiellement en appuyant sur Tab plusieurs fois) et des outils expérimentaux (bug finder, générateur de messages de commit, etc.). Ces éléments témoignent d’une interface plus « bricolée par les devs, pour les devs », tandis que Windsurf mise sur la fluidité d’usage et les animations de « flow ».En résumé, Windsurf se rapproche de l’expérience épurée d’Apple : simple, minimaliste, conçue pour rester concentré, sans surcharger l’écran. Cursor rappelle davantage l’écosystème Windows/Microsoft : riche en options et en boutons, tout en permettant un haut degré de personnalisation de l’éditeur (on peut importer ses thèmes et keybindings VS Code). Le choix entre les deux dépend donc du goût : interface ultra-sobre ou boîte à outils exhaustive.Du point de vue des performances, tous ces éditeurs font appel à des serveurs distants pour l’IA (Claude, OpenAI, etc.). La réactivité dépend donc de la latence réseau et des quotas de requêtes. Windsurf annonce marketinguement des « performances inégalées » dans son interface, mais en pratique la rapidité ressentie est comparable pour chacun : toutes les suggestions de code (complétion, chat) prennent quelques secondes au maximum, semblable à Copilot. Notons que certains outils comme Tabnine permettent aussi un fonctionnement hors ligne (avec des modèles embarqués) pour garantir la confidentialité et la performance locale, surtout en entreprise.En termes de stabilité, les éditeurs classiques (VS Code, EDI JetBrains) restent plus légers : ils ne consomment pas autant de ressources système lorsqu’ils ne sollicitent pas l’IA. Les versions basées sur VS Code (Cursor, Windsurf) héritent de sa robustesse ; cependant, l’ajout massif de fonctionnalités IA (diffs, chats, agents) peut rendre l’EDI plus gourmand en mémoire. Pour de très gros projets, Windsurf et Cursor prétendent conserver le contexte efficacement (indexation de code), mais quelques utilisateurs rapportent que Windsurf gère mieux les grands codebases grâce à sa « conscience contextuelle » avancée (surtout via le mode Cascade). Cursor offre quant à lui des outils de gestion de contexte très solides (fichiers/tag web/notepads), ce qui peut améliorer la pertinence des suggestions dans des projets complexes.Pour situer Cursor et Windsurf, comparons-les à d’autres éditeurs/assistants IA répandus.Il s’agit de la solution IA la plus adoptée. Copilot agit comme un compléteur de code intégré à l’éditeur (VS Code, JetBrains, etc.), suggérant lignes et fonctions en temps réel. En 2024, GitHub a lancé Copilot Workspace, un environnement complet où l’on décrit des tâches en langage naturel, et plusieurs agents Copilot planifient et génèrent le code correspondant. Copilot est formé sur le code GitHub, supporte presque tous les langages majeurs (Python, JS/TS, Java, C#, C++, Ruby, Go…), et se décline en version gratuite limitée (2000 complétions/mois) ou payante illimitée (10 $/mois pour l’individuel Pro, 39 $/mois Pro+ pour l’accès à GPT-4.5).Ses points forts : vaste communauté d’utilisateurs, intégration naturelle avec GitHub et les workflows de pull request, chat intégré pour corriger ou déboguer le code. En revanche, Copilot ne possède pas de mode agent autonome : c’est essentiellement une autocomplétion avancée, moins orientée tâches ou agents externes. De plus, son modèle propriétaire lui fait collecter des données sur les dépôts GitHub (à l’inverse de Tabnine ou Cursor en mode « privacy »), ce qui peut poser des questions dans les contextes sensibles.Ancien pionnier, Tabnine est conçu pour être « privé » et « personnalisable » (on peut fine-tuner son modèle sur son propre codebase). Il couvre lui aussi des centaines de langages et s’intègre à toutes sortes d’IDE (VS Code, JetBrains, Sublime, Vim…). Tabnine a mis l’accent sur la confidentialité des données (modèles on-premise, « zero data retention »), ce qui plaît aux équipes soucieuses de protection de la propriété intellectuelle.Côté fonctionnalités, il propose autocomplete multi-lignes, assistants de refactorisation et même du chat, mais n’est pas basé sur un environnement EDI complet comme Windsurf ou Cursor. Ses utilisateurs louent sa faible latence et l’acceptation élevée de ses suggestions (jusqu’à 90% pour certains). En contrepartie, Tabnine est plus simple et moins orienté « agent de tâche » ; il mise sur sa flexibilité (prise en charge d’environnements variés, absence de verrouillage) plutôt que sur une expérience dédiée.C’est l’outil IA d’AWS. En usage individuel, il est gratuit (s’intègre via l’AWS Toolkit aux EDI JetBrains/VS Code), mais une version Pro facturée (~19 $) offre gestion d’entreprise et analyses de sécurité supplémentaires. Son spectre est plus étroit que Copilot : il cible avant tout les langages populaires (Java, C#, JS, Python, TS) et est optimisé pour les technologies Amazon.Contrairement à Cursor/Windsurf, CodeWhisperer inclut nativement des fonctionnalités de revue de sécurité (notamment la détection de secrets ou vulnérabilités via scan) et le respect de la...