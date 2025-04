La version 15.1 de GCC est disponible avec un compilateur COBOL, un meilleur support pour les langages de programmation C, C++ et Rust, ainsi que de nombreuses autres améliorations

Fonctionnalités de C++26

=delete

Indexation des paquets

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

template<typename T, typename... Types> void print (T t, Types... args) { std::cout << t << '

'; if constexpr (sizeof...(args) > 0) print (args...); } int main () { print ('a', "foo", 42); }

pack...[N]

N

a

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

template<typename... Types> void print (Types... args) { std::cout << args...[0] << '

'; } int main () { print ('a', "foo", 42); }

Attributs pour les liaisons structurées

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

struct S { int a, b; }; void g (S& s) { auto [ a, b [[gnu::deprecated]] ] = s; }

=delete avec une raison

=delete

private

=delete(« reason »)

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

void oldfn(char *) = delete("unsafe, use newfn"); void newfn(char *); void g () { oldfn ("bagel"); }

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

q.C: In function ‘void g()’: q.C:7:9: error: use of deleted function ‘void oldfn(char*)’: unsafe, use newfn 7 | oldfn ("bagel"); | ~~~~~~^~~~~~~~~ q.C:1:6: note: declared here 1 | void oldfn(char *) = delete("unsafe, use newfn"); | ^~~~~

Amis variadiques

friend

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

template<class... Ts> class Foo { friend Ts...; };

Passkey

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

template<typename... Ts> class Passkey { friend Ts...; Passkey() {} }; class A; class B; struct Widget { // Only callable from A and B. void secret (Passkey<A, B>); }; class A { void doit (Widget& w) { w.secret ({}); // OK } }; class B { void doit (Widget& w) { w.secret ({}); // OK } }; class D { void doit (Widget& w) { w.secret ({}); // won't compile! } };

Placement constexpr new

new

constexpr

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

constexpr void use (int *) { } constexpr int foo () { auto *p = new int[]{1, 2, 3}; use (p); delete[] p; return 1; } int main () { constexpr auto r = foo (); }

constexpr placement new

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

#include <memory> constexpr int foo () { std::allocator<int> alloc; auto p = alloc.allocate (16); new (p) int(42); alloc.deallocate (p, 16); return 1; } int main () { constexpr int r = foo (); }

Déclaration de liaison structurée en tant que condition

if

while

for

switch

bool

switch

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

struct S { int a, b; explicit operator bool () const noexcept { return a != b; } }; void use (int, int); void g (S s) { if (auto [ a, b ] = s) use (a, b); }

use

a

b

s

S

Suppression d'un pointeur sur un type incomplet

delete

delete[]

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

struct S; void foo (S *p) { delete p; }

Virgule variadique d'Oxford

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

void d_depr(auto......); // deprecated void d_okay(auto..., ...); // OK void g_depr(int...); // deprecated void g_okay(int, ...); // OK void h_depr(int x...); // deprecated void h_okay(int x, ...); // OK

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

GCC est une collection de compilateurs du projet GNU qui prend en charge différents langages de programmation, architectures matérielles et systèmes d'exploitation. La Free Software Foundation (FSF) distribue GCC en tant que logiciel libre sous la licence publique générale GNU (GNU GPL). GCC est un composant clé de la chaîne d'outils GNU, utilisée pour la plupart des projets liés à GNU et au noyau Linux. Avec environ 15 millions de lignes de code en 2019, GCC est l'un des plus grands programmes libres existants. Il a joué un rôle important dans la croissance du logiciel libre, à la fois comme outil et comme exemple.La nouvelle version GCC 15.1 propose une interface pour le langage COBOL, diverses améliorations de la convivialité, de nombreuses améliorations du langage de programmation Rust pour gccrs, le passage de la version par défaut du langage C à C23, des améliorations de la cible AMD Zen 5 « znver5 » parmi d'autres nouvelles optimisations de la cible AMD Zen, le ciblage des Intel Xeon 7 Diamond Rapids, la prise en charge de l'Intel AVX10. 2 pour la nouvelle révision de 512 bits seulement, plus d'activations Intel Advanced Performance Extensions « APX », la suppression du support Xeon Phi, des améliorations OpenMP offloading, et beaucoup d'autres changements du support matériel aux caractéristiques du langage.Le back-end AMDGPU pour les processeurs graphiques AMD prend désormais en charge la bibliothèque C++ standard (libstdc++), la prise en charge expérimentale des périphériques génériques et le retrait de la prise en charge du GPU Fiji. De même, le back-end NVIDIA NVPTX avec GCC15 prend également en charge libstdc++.Les interfaces des langages D et Modula-2 de GCC, dont on parle moins, ont également fait l'objet d'un travail considérable, tout comme l'interface Fortran.Les fonctionnalités C++26 de GCC 15 comprennent l'indexation des paquets, les attributs pour les liaisons structurées, la prise en charge améliorée des fonctions dont la définition consiste en, et plus encore.C++11 a introduit les modèles variadiques qui permettent au programmeur d'écrire des modèles qui acceptent n'importe quel nombre d'arguments de modèle. Un paquet peut représenter une série de types ou de valeurs. Par exemple, pour imprimer des arguments arbitraires, on peut écrire :Cependant, il n'était pas possible d'indexer un élément d'un pack, à moins que le programmeur n'ait recours à diverses astuces récursives qui sont généralement lentes à compiler. Avec cette fonctionnalité du C++26, pour indexer un paquet, on peut écrire(oùdoit être une expression constante). L'index d'un paquet se comporte alors exactement comme si l'expression résultante était utilisée. Un paquet vide ne peut pas être indexé. Le programme suivant imprimeraCette proposition permet d'ajouter un attribut à chacune des liaisons structurées introduites, comme dans l'exemple suivant :Le C++11 prend en charge les fonctions supprimées, c'est-à-dire les fonctions dont la définition consiste en. Les fonctions supprimées participent à la résolution des surcharges, mais leur appel constitue une erreur. Cela remplace l'ancien mécanisme qui consistait à déclarer les fonctions membres spéciales commeEn C++26, il est possible de fournir un message expliquant pourquoi la fonction est marquée comme supprimée :. Le programme suivant :provoquera l'émission par le compilateur du message suivant :La fonctionnalité suivante permet d'utiliser une déclarationavec un paquet de paramètres :Un exemple où cette fonctionnalité peut être utilisée en pratique est l'idiomeLe C++20 a ajouté la possibilité d'utiliserdans un contexteGCC a mis en œuvre la proposition dans GCC 10. Cependant,n'était pas encore possible. Le C++26 rectifie cette situation et permet au programmeur d'écrire du code comme :La fonctionnalité des liaisons structurées a été ajoutée en C++17, et GCC la supporte depuis longtemps. GCC 15 implémente P0963R3, qui permet la déclaration de liaisons structurées dans les conditions; auparavant, ce n'était pas possible.Si une liaison structurée est utilisée dans un contexte de condition, sa variable de décision est la variable artificielle sous-jacente créée par le compilateur. Cette variable doit être convertible en(sauf lorsqu'elle est utilisée dans une instruction). En voici un exemple :Dans l'exemple précédent,sera appelé lorsqueet, décomposés à partir de, ne sont pas égaux. La variable artificielle utilisée comme variable de décision a un nom unique et son type est iciLe C++26 a clairement indiqué que les fonctionsetsur un pointeur vers un type de classe incomplet ne sont pas valides. Auparavant, cela invoquait un comportement indéfini à moins que la classe n'ait un destructeur trivial et pas de désallocateur personnalisé. Par conséquent, GCC 15 émettra une erreur en mode C++26, ou un avertissement dans les modes plus anciens pour cet exemple :L'utilisation d'une ellipse variadique sans virgule précédente en C++26 est dépréciée dans cet article. Cela signifie que GCC 15, lorsqu'il compilera le cas de test suivant de la proposition, émettra trois avertissements en mode C++26 :Les utilisateurs peuvent activer l'avertissement dans les modes plus anciens en spécifiant...