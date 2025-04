The next-gen hiring process won’t just test how well you code, it’ll test how well you collaborate with AI.



In this discussion, Thomas Dohmke (CEO, GitHub) and @rvivek (Co-founder & CEO, HackerRank) explore how AI is changing the developer hiring landscape. pic.twitter.com/3f99hCeALW — HackerRank (@hackerrank) April 8, 2025

Certains acteurs de la filière sont en effet d’avis que l’intelligence artificielle surpassera l’humain en matière de codage informatique cette année

OpenAI CPO, Kevin Weil



"this is the year that AI gets better than humans at programming forever"



according to our internal competitive coding benchmarks, AI will surpass human capabilities in programming this year, and "there's no going back" pic.twitter.com/iMckL6DVBW — Haider. (@slow_developer) March 16, 2025

C’est la raison pour laquelle certains acteurs sont d'avis qu'il n'est plus nécessaire d'apprendre à coder

I no longer think you should learn to code. https://t.co/UNkOEmotwQ — Amjad Masad (@amasad) March 27, 2025

Sam Altman est désormais d’avis que les développeurs devront à la fois maîtriser l’art du codage et celui d’exploiter les outils d’IA pour résoudre les problèmes complexes

Sam Altman says he’s less interested in replacing coders (100% automation) — and more focused on making them 10x more productive. That could happen this year. pic.twitter.com/rUiYJKq9ey — vitrupo (@vitrupo) April 6, 2025

Résumé du contexte

