À l'occasion du 50e anniversaire de Microsoft, Bill Gates a publié le code source original de l'Altair BASIC qu'il avait coécrit avec Paul Allen, le qualifiant de « code le plus cool » qu'il ait jamais écrit.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 250 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Même s'il prend de l'âge, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, se souvient encore avec émotion du code informatique catalytique qu'il a écrit il y a 50 ans et qui a ouvert une nouvelle frontière dans le domaine de la technologie. Bien que le code que Gates a imprimé sur un télétype puisse paraître rudimentaire par rapport à ce qui alimente aujourd'hui les plateformes d'intelligence artificielle (IA), il a joué un rôle essentiel dans la création de Microsoft en avril 1975 - un anniversaire que l'entreprise de Redmond, dans l'État de Washington, célébrera ce mois d'avril.Pour rappel, l'Altair 8800 est un micro-ordinateur conçu en 1974 par Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS) et basé sur le processeur Intel 8080. Il s'agit du premier ordinateur personnel à avoir connu un succès commercial. Le bus informatique conçu pour l'Altair est devenu un standard de facto sous la forme du bus S-100, et le premier langage de programmation pour la machine était le produit fondateur de Microsoft, l'Altair BASIC.BASIC (Beginners' All-purpose Symbolic Instruction Code) est une famille de langages de programmation de haut niveau à usage général, conçus pour être faciles à utiliser. La version originale a été créée par John G. Kemeny et Thomas E. Kurtz au Dartmouth College en 1963. L'émergence des micro-ordinateurs au milieu des années 1970 a conduit au développement de plusieurs dialectes BASIC, dont Microsoft BASIC en 1975.Le BASIC a perdu de sa popularité dans les années 1990, lorsque des micro-ordinateurs plus puissants sont apparus sur le marché et que des langages de programmation dotés de fonctions avancées (tels que Pascal et C) sont devenus utilisables sur ces ordinateurs. En 1991, Microsoft a publié Visual Basic, qui associait une version actualisée de BASIC à un générateur de formulaires visuels. Cela a relancé l'utilisation du langage et « VB » reste un langage de programmation majeur sous la forme de VB.NET, tandis qu'une scène d'amateurs pour BASIC plus largement continue d'exister.Bill Gates, 69 ans, a préparé le terrain pour le 50 ème anniversaire en publiant un article rappelant comment lui et son vieil ami de lycée - le regretté Paul Allen - se sont précipités pour créer la première "" au monde après avoir lu, dans le numéro de janvier 1975 du magazine Popular Electronics, un article sur l'Altair 8800.L'article a incité Gates, qui n'était encore qu'un étudiant de première année à l'université de Harvard, et Allen à appeler le fabricant de l'Altair, Micro Instrumentation and Telemetry Systems, et à promettre au PDG de l'entreprise, Ed Roberts, qu'ils avaient développé un logiciel qui permettrait aux consommateurs de contrôler le matériel. Il n'y avait qu'un seul problème : Gates et Allen n'avaient pas encore mis au point le code promis à Roberts.Gates et Allen ont relevé le défi en s'inspirant du langage informatique BASIC, mais ils devaient encore trouver un moyen de rendre la technologie compatible avec le futur ordinateur Altair, alors qu'ils ne disposaient même pas d'un prototype de la machine. Après avoir passé deux mois à travailler sur le programme en dormant peu, Gates a terminé le code qui est devenu la base du premier système d'exploitation de l'Altair. "", a écrit Gates dans son billet de blog.Ce code a ensuite servi de base à une entreprise qui a fait des ordinateurs personnels un produit de base pour les ménages, avec une suite de logiciels comprenant les programmes Word, Excel et PowerPoint, ainsi que le système d'exploitation Windows qui équipe encore aujourd'hui la plupart des PC. "", a déclaré Gates à propos du code dans une vidéo accompagnant son message. "L'évocation du code par Gates s'inscrit dans une démarche nostalgique qu'il a entreprise cette année, alors qu'il s'apprête à fêter ses 70 ans en octobre. Ce voyage dans le temps s'est accompagné de la publication, en février, d'un livre de souvenirs retraçant ses jeunes années d'enfant souvent incompris et ayant peu d'amis, ainsi que de la célébration du 25e anniversaire de la fondation philanthropique qu'il a créée après avoir quitté son poste de PDG de Microsoft en 2000. Le géant de la technologie a d'abord trébuché après le départ de Gates, mais a prospéré sous la direction de Satya Nadella et a atteint une valeur de marché d'environ 2 800 milliards de dollars.Dans ses mémoires, Gates évoque également sa relation tumultueuse avec Steve Jobs, cofondateur d'Apple, dont l'entreprise fêtera ses noces d'or l'année prochaine. "", a déclaré MGates, dont la fortune personnelle est estimée à 108 milliards de dollars. "Fait intéressant, en 2023, Bill Gates avait donné un discours où il révélait qu'il aurait aimé savoir que le travail n'est pas la seule chose à faire dans la vie. S'adressant aux étudiants en fin d'études de la Northern Arizona University, Bill Gates leur a expliqué que lorsqu'il était plus jeune, il s'occupait toujours de son travail et de celui des gens qui l'entouraient, même pendant ses vacances.Selon Bill Gates, au tout début de Microsoft, il gardait un œil sur son personnel. Il avait l'habitude de voir quels travailleurs partaient tôt et qui faisait des heures supplémentaires en restant au bureau. Gates utilisait la fenêtre de son bureau, qui donnait sur le parking, pour regarder les travailleurs partir. Aujourd'hui, il sait que l'équilibre est important dans la vie et qu'il faut s'efforcer d'y parvenir.Quel est votre avis sur les déclarations de Bill Gates ?