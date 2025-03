Risques associés à une migration rapide

En 2016, l'infrastructure de la SSA contenait plus de 60 millions de lignes de code écrites en COBOL

Le « Are You Alive Project »

Utilisation de l'intelligence artificielle générative

Le projet est organisé par le lieutenant d'Elon Musk, Steve Davis, et vise à faire migrer tous les systèmes SSA de COBOL, l'un des premiers langages de programmation courants orientés vers les entreprises, vers un remplaçant plus moderne comme Java, dans un délai serré de quelques mois.En tout état de cause, une migration de cette taille et de cette ampleur serait une entreprise gigantesque, expliquent les experts, mais le délai accéléré risque d'entraver les paiements aux plus de 65 millions de personnes aux États-Unis qui perçoivent actuellement des prestations de sécurité sociale.Les experts expriment de vives inquiétudes quant à la rapidité de la migration envisagée. Une transition précipitée pourrait entraîner des défaillances systémiques, des paiements erronés, des sous-paiements, des paiements excessifs ou même des omissions de paiements pour les bénéficiaires. La complexité des systèmes existants nécessite des tests approfondis pour garantir l'exactitude des résultats après la migration. Certains techniciens de la SSA avertissent que des erreurs invisibles pourraient survenir, affectant potentiellement des millions d'Américains.« Bien entendu, l'un des principaux risques n'est pas le sous-paiement ou le surpaiement en soi, mais le fait de ne pas payer quelqu'un du tout et de ne pas le savoir. Les erreurs et omissions invisibles », explique un technologue de la SSA.La SSA fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux de la part de l'administration du président Donald Trump. En février, Musk s'en est pris à la SSA, affirmant à tort que l'agence était truffée de fraudes. Plus précisément, Musk a mis en avant des données qu'il aurait extraites du système et qui montraient que des personnes âgées de 150 ans aux États-Unis recevaient des allocations, ce qui n'est pas le cas en réalité. Au cours des dernières semaines, à la suite de coupes sombres opérées par le ministère de l'économie et des finances, la SSA a connu de fréquentes pannes de son site web et de longs délais d'attente au téléphone, comme l'a rapporté cette semaine le Washington Post.Ce projet de migration n'est pas la première fois que la SSA tente de s'éloigner de COBOL : en 2017, la SSA a annoncé un plan visant à recevoir des centaines de millions de dollars de financement pour remplacer ses systèmes centraux. L'agence prévoyait qu'il faudrait environ cinq ans pour moderniser ces systèmes. En raison de la pandémie de coronavirus en 2020, l'agence s'est détournée de ce travail pour se concentrer sur des projets plus orientés vers le public.Comme beaucoup d'anciens systèmes informatiques gouvernementaux, les systèmes SSA contiennent du code écrit en COBOL, un langage de programmation créé en partie dans les années 1950 par Grace Hopper, pionnière de l'informatique. Le ministère de la défense a essentiellement fait pression sur l'industrie privée pour qu'elle utilise le COBOL peu après sa création, ce qui a favorisé son adoption à grande échelle et en a fait l'un des langages les plus utilisés pour les ordinateurs centraux, c'est-à-dire les systèmes informatiques qui traitent et stockent rapidement de grandes quantités de données, dans les années soixante-dix. (Au moins un site web lié au ministère de la Défense faisant l'éloge des réalisations de Hopper n'est plus actif, probablement à la suite de la purge des reconnaissances militaires par le ministère de l'Intérieur de l'administration Trump).En 2016, l'infrastructure de la SSA contenait plus de 60 millions de lignes de code écrites en COBOL, et des millions d'autres dans d'autres langages de codage hérités, a constaté le bureau de l'inspecteur général de l'agence. En fait, les principaux systèmes programmatiques et l'architecture de la SSA n'ont pas été « substantiellement » mis à jour depuis les années 1980, lorsque l'agence a développé son propre système de base de données appelé MADAM (Master Data Access Method), qui était écrit en COBOL et en Assembleur, selon le plan de modernisation de la SSA de 2017.La « logique » de base de la SSA est également écrite en grande partie en COBOL. Il s'agit du code qui émet les numéros de sécurité sociale, gère les paiements et calcule même le montant total que les bénéficiaires devraient recevoir pour différents services, explique un ancien technologue de haut niveau de la SSA qui a travaillé au bureau du directeur général de l'information. Même des changements mineurs peuvent entraîner des défaillances en cascade dans les programmes.« Si l'on ne craint pas qu'un grand nombre de personnes ne reçoivent pas de prestations ou qu'elles reçoivent des prestations erronées, ou qu'elles reçoivent des droits erronés, ou qu'elles doivent attendre longtemps, alors il faut aller de l'avant », déclare Dan Hon, directeur de Very Little Gravitas, un cabinet de conseil en stratégie technologique qui aide les gouvernements à moderniser leurs services, à propos de la réalisation d'une telle migration dans un court laps de temps.On ne sait pas exactement quand la migration du code commencera. Un document récent circulant parmi le personnel de la SSA et exposant les priorités de l'agence jusqu'au mois de mai ne le mentionne pas, citant à la place d'autres priorités telles que la résiliation de « contrats non essentiels » et l'adoption de l'intelligence artificielle pour « augmenter » la rédaction administrative et technique.Au début du mois, au moins 10 agents de la DOGE travaillaient au sein de la SSA, dont un certain nombre d'ingénieurs jeunes et inexpérimentés tels que Luke Farritor et Ethan Shaotran. À ce moment-là, des sources ont indiqué que les agents de la DOGE se concentreraient sur la manière dont les gens s'identifient pour accéder à leurs prestations en ligne.Des sources au sein de la SSA s'attendent à ce que le projet commence sérieusement une fois que la DOGE aura identifié et marqué les bénéficiaires restants comme décédés et connecté les bases de données disparates des agences. Dans une déclaration sous serment de l'administrateur intérimaire de la SSA, Leland Dudek, déposée jeudi au tribunal, il est dit qu'au moins deux agents de la DOGE travaillent actuellement sur un projet officiellement appelé « Are You Alive Project », qui vise ce que ces agents estiment être des paiements indus et des fraudes au sein du système de l'agence, en appelant des bénéficiaires individuels. L'agence se bat actuellement devant les tribunaux pour obtenir un accès illimité aux systèmes de la SSA afin d'achever ce travail. (Encore une fois, les personnes âgées de 150 ans ne perçoivent pas de prestations de sécurité sociale. Cet âge spécifique est probablement une bizarrerie de COBOL. Il ne comprend pas de type de date, de sorte que les dates sont souvent codées en fonction d'un point de référence spécifique - le 20 mai 1875, date d'une conférence internationale sur l'établissement de normes tenue à Paris, connue sous le nom de Convention du Mètre).Pour faciliter cette transition, la DOGE envisage d'utiliser l'intelligence artificielle générative afin...