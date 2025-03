Graphite lève 52 millions de dollars et lance Diamond pour réimaginer la revue de code à l'ère de l'IA, une plateforme de revue de code alimentée par l'IA.

Règles personnalisables : Pour faire respecter les modèles de codage propres à votre équipe en important votre propre guide de style.

Paramètres de commentaires : Pour améliorer la clarté en filtrant les commentaires indésirables, garantissant ainsi une expérience de révision ciblée, avec un niveau de signal élevé et un niveau de bruit faible.

Connaissance de la base de code : Pour améliorer la qualité des commentaires grâce au contexte recueilli directement dans votre base de code.

Informations sur les révisions : Pour accéder à des analyses sur les métriques des commentaires, y compris les catégories de problèmes.

Suggestions de corrections : Pour accepter les améliorations du code en un seul clic.

Intégration universelle de GitHub : Permet à Diamond de fonctionner dans n'importe quel dépôt, que vous ayez ou non un plan Graphite.

Utiliser un linter pour vous aider à automatiser votre style de code.

Ne demandez des modifications que lorsqu'elles apportent un avantage par rapport au code existant.

Examiner rapidement les demandes de fusion

Répondez aux commentaires de la revue de code dès que possible.

Prévoyez du temps chaque jour pour la revue du code.

Lorsque vous demandez des modifications de code, assurez-vous qu'elles sont testées.

Des demandes de fusion distinctes doivent être créées pour les nettoyages de code.

Faire de petites demandes de fusion fréquentes.

Répondre à tous les commentaires, soit en étant d'accord, soit en expliquant pourquoi vous n'êtes pas d'accord.

Réfléchissez aux avantages qu'il y a à examiner le code de quelqu'un d'autre (réseautage, familiarisation avec une nouvelle base de code, apprentissage de nouveaux idiomes, etc.)

Faites-le souvent.

Donnez un retour d'information au-delà des limites de votre équipe.

Ne faites pas de suppositions.

N'attendez pas le même degré de dévouement pour votre pull request.

Soyez aimable.



La revue du code est une activité d'assurance qualité des logiciels au cours de laquelle une ou plusieurs personnes examinent le code source d'un programme informatique, soit après sa mise en œuvre, soit au cours du processus de développement. Bien que la découverte directe de problèmes de qualité soit souvent l'objectif principal, les revues de code sont généralement effectuées pour atteindre une combinaison d'objectifs, notamment pour améliorer la qualité et la maintenabilité du code interne en améliorant la lisibilité, l'uniformité et la compréhensibilité. En outre, la revue du code permet de détecter les défauts et de trouver des problèmes tels que des problèmes de performance, des vulnérabilités de sécurité et des logiciels malveillants injectés.Actuellement, l'IA générative accélère le codage, mais que se passe-t-il ensuite ? Comment s'assurer que les modifications générées par l'IA sont examinées, testées et déployées en toute sécurité ? Pour exploiter pleinement les gains de productivité des EDI natifs (par exemple Windsurf, Cursor, GitHub Copilot) et des agents de développement autonomes (par exemple Cognition, Claude Code), les équipes d'aujourd'hui ont également besoin de l'IA dans les processus de révision, de test et de déploiement.Selon Graphite, l'avenir de cette "" est un modèle hybride, où les humains et les agents d'IA collaborent pour obtenir plus sans compromettre la qualité. C'est pourquoi Graphite propose une plateforme de révision de code alimentée par l'IA qui donne aux développeurs un retour "En outre, Graphite offrirait le même flux de travail et la même chaîne d'outils que Meta et Google : des PR empilés, une affectation automatisée des réviseurs, une file d'attente de fusion puissante et adaptée à la pile, et des analyses de productivité détaillées (SEI). Graphite affirme notamment proposer "Le 18 mars 2025, Graphite a annoncé une levée de fonds de série B de 52 millions de dollars, menée par Accel, avec la participation de Menlo Ventures via son Anthology Fund avec Anthropic, Shopify Ventures, et Figma Ventures, ainsi que des investisseurs de retour Andreessen Horowitz (a16z) et The General Partnership. Dans la foulée de cette levée de fonds, Graphite présente également Diamond, son agent IA de révision de code, qui est un produit autonome.Selon Graphite, "" Il est livré avec des fonctionnalités qui permettent de comprendre et d'améliorer le processus de révision du code. Graphite cite notamment les fonctionnalités suivantes :Diamond est gratuit pour un maximum de 100 PR examinés par mois et peut être acheté séparément d'un abonnement Graphite.Menlo Ventures a participé au tour de table par l'intermédiaire de son Anthology Fund, une initiative de 100 millions de dollars lancée en 2024 avec Anthropic. Rama Sekhar de Menlo Ventures a déclaré : "".Christine Esserman d'Accel a notamment commenté ces annonces : "".Chez Graphite, ils sont donc convaincus que la revue du code devrait être exécutée par des agents d'IA et des développeurs humains travaillant ensemble. C'est pourquoi, Diamond est présenté comme un produit autonome pour augmenter la productivité des développeurs. Cependant, malgré la présence des agents d'IA, les bonnes pratiques de codage restent nécessaires pour faciliter la révision du code.Pour rappel, voici les choses à faire si vous voulez que les réviseurs de code apprécient leur travail En outre, voici quelques conseils supplémentaires pour donner un feedback lors d'une revue de code Graphite est une plateforme alimentée par IA pour la productivité des développeurs, soutenue par Anthropic. Graphite aide les équipes sur GitHub à livrer des logiciels de meilleure qualité, plus rapidement. Graphite est conçu pour améliorer l'expérience des développeurs au fur et à mesure que l'équipe s'agrandit. Et grâce à la synchronisation en temps réel avec GitHub, vous pouvez utiliser Graphite même si le reste de votre équipe ne l'utilise pas encore.Pensez-vous que cet agent IA est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur l'annonce ?