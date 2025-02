L'index TIOBE révèle une popularité croissante des langages jugés rapides

Python (avec une note de 23,88 %) ; C++ (11.37 %) ; Java (10,66 %) ; C (9.84 %) ; C# (4.12 %) ; JavaScript (3,78) ; SQL (2,87 %) ; Go (2,26 %) ; Delphi/Object Pascal (2,18 %) ; Visual Basic (2,04).



Python (29,85 %) ; Java (15,15 %) ; JavaScript (7,92 %) ; C/C++ (7,19 %) ; C# (6.13 %) ; R (4.55 %) ; PHP (3,72 %) ; Rust (3,07 %) ; Objective-C (2,86 %) ; TypeScript (2,74 %).



Le monde des langages de programmation continue d'évoluer. Le mois de février a confirmé les tendances observées au cours des derniers mois dans l'indice TIOBE. Python continue de gagner en popularité, à tel point que le PDG de TIOBE Software, Paul Jansen, a déclaré en janvier que Python est un « langage par défaut ». Mais TIOBE rapporte surtout que les langages rapides sont les chouchous de 2025 jusqu'à présent, aussi bien en haut qu'en bas du classement.Le langage C est resté moins bien classé que le langage C++, et Go a conservé sa place dans le top 10. Les langages de programmation C++, Go, Rust, Mojo et Zig ont tous gagné des points et présentent tous une caractéristique recherchée par les programmeurs d'aujourd'hui : ils sont rapides.À mesure que la technologie progresse, la vitesse devient de plus en plus cruciale. L'indice TIOBE souligne l'importance croissante des langages de programmation rapides pour des tâches telles que l'exploration de données, le traitement vidéo et le commerce. Si Python occupe toujours la première place avec une note de 23,88 %, des langages comme C++ (11,37 %), Java (10,66 %) et Rust (1,37 %) gagnent en popularité, selon l'index TIOBE de février 2025.Selon les experts, avec l'essor de l'intelligence artificielle (IA) générative et d'autres applications gourmandes en données, la demande de langages de programmation rapides s'est accrue. C++, Go et Rust offrent des avantages en matière de vitesse pour le traitement rapide de grandes quantités de données. TIOBE indique que ces langages deviennent essentiels dans les industries qui exigent des performances en temps réel et une puissance de calcul élevée.TIOBE met également en avant Mojo et Zig, deux langages rapides qui gagnent en popularité. Si Python reste très populaire, les développeurs dans des domaines tels que l'IA, l'analyse de données et le trading financier se tournent vers des langages plus rapides pour obtenir de meilleures performances.Même si Python est plus lent que des langages comme C++ ou Rust, sa popularité n'est pas uniquement liée à la vitesse. Paul Jansen explique que la capacité d'apprendre rapidement un nouveau langage est un facteur crucial. Python est simple, polyvalent et dispose d'une vaste gamme de bibliothèques, ce qui en fait un choix idéal pour les débutants et les ingénieurs non spécialisés dans les logiciels qui souhaitent se lancer dans la programmation.Outre l'index TIOBE, le constat est le même dans les autres index qui évaluent la popularité des langages de programmation. Il est néanmoins également important de souligner que Python est un langage très populaire parmi les ingénieurs non informaticiens qui souhaitent se lancer dans la programmation. La popularité de Python a tellement augmenté qu'il a été désigné « langage de l'année 2024 » . Il s'agit d'une réussite importante, car il a connu la plus forte augmentation de notes au cours de l'année écoulée. En 2024, la popularité de Python a augmenté de 9,3 %, contre 2,3 pour Java et 1,4 pour JavaScript.L'index TIOBE évalue la popularité des langages de programmation en tenant compte de facteurs tels que le nombre d'ingénieurs qualifiés, les cours en ligne et les fournisseurs tiers. En revanche, l'index PYPL de popularité des langages de programmation se concentre sur la fréquence des recherches de tutoriels pour chaque langage sur Google. Pour février 2025, l'index TIOBE classe les 10 premiers langages de programmation les plus populaires comme suit :L'index PYPL présente quant à lui le top 10 suivant pour février 2025 :L'indice TIOBE Programming Community est un indicateur de la popularité des langages de programmation. L'index est mis à jour une fois par mois. Les notes sont basées sur le nombre d'ingénieurs qualifiés dans le monde, les cours et les fournisseurs tiers. Les moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo!, Wikipédia, Amazon, YouTube et Baidu sont utilisés pour calculer les notes.Il est important de noter que l'index TIOBE ne concerne pas le meilleur langage de programmation ou le langage dans lequel la plupart des lignes de code ont été écrites. L'index peut être utilisé pour vérifier si vos compétences en programmation sont toujours à jour ou pour prendre une décision stratégique sur le langage de programmation à adopter lors du démarrage de la construction d'un nouveau système logiciel.Source : classement TIOBE de février 2025 Que pensez-vous des classements des index TIOBE et PYPL de février 2025 ?Selon vous, pourquoi les langages de programmation rapides gagnent-ils rapidement en popularité ?