Exotec, l'entreprise française spécialisée dans les solutions robotiques pour l'automatisation des entrepôts, revient pour une nouvelle édition de son hackathon baptisé Exolegend. Il s'agit précisément de la 3e édition.Exolegend est un concours de programmation robotique visant à rassembler des passionnés de codage et de robotique autour de défis stimulants. Les pré-inscriptions sont ouvertes aux individus ou aux équipes, avec des prérequis en programmation (C++, Python ou Java). Que vous soyez étudiants, jeunes diplômés ou professionnels expérimentés, vous pouvez venir vous amuser à programmer des robots autonomes capables de naviguer et de combattre dans des arènes spécialement conçues.Les équipes programment des robots en utilisant des langages tels que C++, Python ou Java, sans nécessiter de connaissances préalables en robotique. Des simulateurs et des robots prêts à l'emploi sont fournis pour faciliter leur travail.Les participants doivent accomplir diverses missions, notamment la conquête de territoires en recouvrant des zones avec leur couleur, l'évitement de bombes disséminées dans l'arène, et l'attaque des robots adverses en faisant exploser des ballons attachés à ceux-ci. Les matchs sont chronométrés, durant généralement 120 secondes, avec des arènes qui rétrécissent progressivement, ajoutant une dimension stratégique supplémentaire.Les équipes bénéficieront d'un encadrement. Durant l'événement, des experts en robotique et en programmation d'Exotec seront présents pour guider et conseiller les participants, favorisant ainsi un environnement d'apprentissage et de collaboration.A la fin, les gagnants seront récompensées. Ils pourront bénéficier d'un accompagnement technique d'Exotec et de produits high tech.Si vous voulez participer au concours, vous devez faire votre pré-inscription en ligne. Les équipes d'Exotec vous confirmeront par e-mail l’inscription définitive de votre équipe ou sa mise sur liste d’attente.Précisons aussi que la participation à Exolegend #3 est totalement gratuite. Seule une caution de 100€ par équipe vous sera demandée par chèque le jour J. Elle vous sera restituée le dernier jour lorsque vous aurez rendu le matériel qui aura été mis à votre disposition.Enfin, les visiteurs sont également les bienvenus pour assister aux finales et découvrir le monde de la robotique.Rappelons pour conclure que la 3e édition d'Exolegend aura lieuau Matmut Stadium Gerland de