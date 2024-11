BASIC (pour Beginners' All-purpose Symbolic Instruction Code) est une famille de langages de programmation de haut niveau à usage général, conçus pour être faciles à utiliser. La version originale a été créée par John G. Kemeny et Thomas E. Kurtz au Dartmouth College en 1963. Ils voulaient permettre à des étudiants dans des domaines non scientifiques d'utiliser des ordinateurs, alors qu'à l'époque, la quasi-totalité des ordinateurs nécessitaient l'écriture de logiciels personnalisés, que seuls les scientifiques et les mathématiciens avaient tendance à apprendre.Le Dr Thomas E. Kurtz a reçu une formation initiale en mathématiques et en statistiques - et non en informatique - parce que l'informatique n'existait pas encore en tant que domaine lorsqu'il a commencé sa carrière en tant que professeur au Dartmouth College en 1956.Avec John G. Kemeny, président du département de mathématiques et plus tard président de l'université, Thomas Kurtz a été largement reconnu pour avoir contribué à transformer l'informatique d'une chasse gardée d'experts en un domaine que les novices peuvent explorer et comprendre.Les ordinateurs qui existaient à l'époque - méconnaissables pour ceux qui ont grandi avec les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones - étaient si grands qu'ils occupaient des pièces entières. L'utilisation des ordinateurs était limitée aux services gouvernementaux, aux universités et aux grandes entreprises qui pouvaient s'offrir ces machines gigantesques et, au sein de ces institutions, aux quelques personnes formées aux langages de programmation tels que FORTRAN et COBOL.Ces langages, bien qu'impressionnants pour l'époque, étaient très complexes et en fait inaccessibles aux personnes ne disposant pas d'une formation avancée.Thomas Kurtz et John Kemeny étaient cependant déterminés à faire en sorte que le temps passé sur l'ordinateur de Dartmouth - l'université ne possédait qu'une seule machine - soit aussi facilement accessible aux étudiants que les collections de la bibliothèque de l'université. Comme l'a dit un jour le Dr Thomas Kurtz au Computer History Museum de Mountain View, en Californie : « Les cours sur l'informatique n'ont pas de sens, pas plus que les cours sur la conduite d'une voiture. »Les professeurs savaient que les étudiants avaient besoin d'un langage de programmation simple et ont entrepris d'en écrire un. Le résultat fut BASIC - abréviation de Beginners' All-purpose Symbolic Instruction Code - qu'ils testèrent pour la première fois sur le campus de Dartmouth à 4 heures du matin le 1er mai 1964.Décrivant le langage à NPR 50 ans plus tard, Thomas Kurtz a expliqué : « S'ils voulaient écrire un nouveau programme, ils tapaient "new", et s'ils voulaient mettre fin à leur session, ils tapaient "goodbye" au lieu de "logoff". Aujourd'hui, que signifie "logoff" ? Allez, lâchez-moi un peu ! ».« Le but de tout cela », poursuit-il, « était de rendre l'informatique plus facile pour les étudiants de Dartmouth, les professeurs de Dartmouth, le personnel de Dartmouth et même les concierges de Dartmouth ».Thomas Kurtz et John Kemeny ont surmonté une deuxième limitation de l'époque, à savoir que seul un utilisateur pouvait accéder à un ordinateur à la fois. Grâce à une astucieuse solution de contournement baptisée « Dartmouth Time-Sharing System », ils ont permis à plusieurs utilisateurs, travaillant sur des terminaux distincts, de partager la même machine.Le docteur Thomas Kurtz a résumé sa philosophie en deux principes. Le premier, selon le Computer History Museum, est que « les systèmes doivent être extrêmement simples pour l'utilisateur occasionnel ». Le second était qu'un technologue devait « toujours choisir la simplicité plutôt que l'efficacité ».Dans l'ensemble, les innovations de Thomas Kurtz avec John Kemeny ont contribué à rendre les ordinateurs accessibles à un plus grand nombre de personnes, dans un plus grand nombre d'endroits et pour un plus grand nombre de raisons - une préfiguration de l'avenir.Thomas Eugene Kurtz, un des deux fils du couple Kurtz, est né le 22 février 1928 à Oak Park, dans l'Illinois. Son père, un immigrant allemand, a travaillé pour le Lions Clubs International en tant que rédacteur en chef d'un magazine et président des adhésions. Sa mère s'occupe de la maison.Élevés dans le respect de l'éducation, les deux fils Kurtz ont poursuivi des études supérieures. Après avoir étudié les mathématiques au Knox College de Galesburg, dans l'Illinois, où il a été diplômé en 1950, Thomas Kurtz a obtenu un doctorat en statistiques à l'université de Princeton en 1956. Son frère est titulaire d'un doctorat en chimie.John Kemeny, qui a commencé sa carrière en tant qu'assistant de recherche d'Albert Einstein à l'Institute for Advanced Study de Princeton, dans le New Jersey, a recruté le docteur Thomas Kurtz à Dartmouth, à Hanover, dans le New Hampshire. Kurtz est devenu le premier directeur du centre de calcul de l'université.Le mariage de Thomas Kurtz avec Patricia Barr s'est soldé par un divorce. Les survivants sont son épouse depuis 50 ans, Agnes Seelye Bixler ; trois enfants de son premier mariage, Daniel Kurtz, Timothy Kurtz et Beth Mazyck ; un frère ; 13 petits-enfants ; et 25 arrière-petits-enfants.Bien que la programmation informatique ait évolué au cours des années qui ont suivi l'introduction du langage de Kurtz et Kemeny, BASIC est « encore très vivant » aujourd'hui, a déclaré Dag Spicer, conservateur principal au Computer History Museum (musée de l'histoire de l'informatique).Le BASIC étant le premier langage que de nombreux informaticiens apprennent, il a été, pendant des générations, la langue maternelle des technologues. Parmi eux, Bill Gates, dont le lycée disposait d'un télétype connecté à un ordinateur en time-sharing qui fonctionnait en BASIC. Il a appliqué ce langage aux premiers produits Microsoft.L'année dernière, lorsque Thomas Kurtz a été nommé membre du Computer History Museum, Bill Gates l'a félicité dans une vidéo réalisée pour le musée.« L'accessibilité du BASIC et du time-sharing », a déclaré Bill Gates, « est à l'origine de ce que le PC et l'internet ont porté à un tout autre niveau ».Quel est votre avis sur le sujet ?Quels souvenirs avez-vous gardés de Thomas Kurtz ?Selon vous, quelles sont les qualités requises pour être un bon concepteur de langages de programmation ?