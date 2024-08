La sortie de Dave Farley fait pourtant suite à des développements antérieurs qui suggèrent de passer à l’approche fonctionnelle

La programmation orientée objet consiste en la définition et l’interaction de briques logicielles appelées « objets. » Un objet représente un concept, une idée ou toute entité du monde physique, comme une voiture, une personne ou encore une page d'un livre. Il possède une structure interne et un comportement, et il sait interagir avec ses pairs. Il s'agit donc de représenter ces objets et leurs relations ; l'interaction entre les objets via leurs relations permet de concevoir et réaliser les fonctionnalités attendues, de mieux résoudre le ou les problèmes.La programmation fonctionnelle pour sa part peut être considérée comme l'opposé de la programmation orientée objet. Les objets encapsulent un état interne ainsi qu'une collection de méthodes qui permettent de modifier cet état. Les programmes consistent à appliquer les bons changements à ces états. La programmation fonctionnelle impose d'éviter au maximum ces changements d'états en travaillant sur des données qui traversent un flux de fonctions.« Ma position n'est pas que je déteste la programmation fonctionnelle et que j'aime la POO ou vice versa, mais plutôt que je considère chacune de ces approches comme des outils plutôt que comme des sujets de débats futiles », déclare Dave Farley.En effet, à mi-parcours de l’année 2019, Ilya Suzdalnitski de l’entreprise Replicon affirmait que « considérer la programmation orientée objet comme standard de l’industrie pour l’organisation des bases de code est, pour lui, une grosse erreur. » Son développement laissait filtrer que l’usage de la programmation orientée objet dévie l’attention des développeurs de ce qui doit la retenir : la résolution des problèmes. « L’approche orientée objet introduit plus de complexité que l’inverse surtout pour des bases de code importantes », avait-il souligné avant d’ajouter qu’ « il est difficile d’écrire du code orienté objet aisé à maintenir, les tests unitaires sont difficiles à appliquer à une base de code montée suivant l’approche orientée objet, le refactoring de code est une vraie galère sans des outils comme Resharper. »L’ingénieur de Replicon avait insisté sur ceci que la racine des maux avec la POO telle que pratiquée via des langages comme Java ou C# est qu’elle n’est pas implémentée telle qu’Alan Kay l’a conçue. « On n’aurait jamais dû parler de concepts comme l’héritage, le polymorphisme ou avoir à traiter avec une myriade de patrons de conception », avait-il souligné. Ilya Suzdalnitski accusait les langages phares du moment de mettre en avant une POO qui ne s’aligne pas sur la définition originelle de l’encapsulation et sur la communication par messages entre programmes indépendants.« En Erlang, on pratique la programmation orientée objet sous sa forme la plus pure. À l’inverse des langages de programmation phares, Erlang s’appuie sur l’idée centrale de la POO – les messages. Dans ce langage, les objets communiquent via des messages immuables », avait-il indiqué.Au travers de cet exemple, l’ingénieur de Replicon suggérait que programmation fonctionnelle et programmation orientée objet « pure » sont une seule et même chose. En droite ligne avec ce détail, il avait surtout mis en avant la supériorité de la programmation fonctionnelle vis-à-vis de la POO telle que pratiquée avec Java, C#, C++ et autres.« Le but ultime de tout développeur de logiciel devrait être d'écrire du code fiable. Rien d'autre n'a d'importance si le code est bogué et peu fiable. Et quelle est la meilleure façon d'écrire un code fiable ? Simplicité. La simplicité est le contraire de la complexité. Erlang est probablement le langage le plus fiable au monde. La majeure partie de l'infrastructure mondiale des télécommunications (et donc de l'Internet) s'appuie sur ce dernier. Certains des systèmes écrits en Erlang ont une fiabilité de 99.999999999 % », avait-il insisté.« L’on est quelque part au milieu d’une transition du style programmation orientée objet vers celui dit fonctionnel », estime Richard Feldman. « Des langages de programmation comme Kotlin prennent à la fois la programmation orientée objet et celle dite fonctionnelle en charge. C’est quelque chose que vous n’auriez pas vu dans une FAQ du langage Java dans les années ‘90. En fait, de plus en plus de langages mettent en avant le support du style fonctionnel en avant comme argument de vente. Les développements en cours laissent penser que de plus en plus d’acteurs de la filière sont d’accord que l’approche fonctionnelle est bonne », ajoute-t-il.Il y a quelques mois, l’étude « Emploi développeur 2022 » est parue sur cette plateforme. En tête de liste des langages les plus demandés et les mieux payés , on retrouve Java. Sa première présentation officielle s’est faite le 23 mai 1995 au SunWorld comme langage de programmation structuré, impératif et orientée objet. C’est Java 8 (sorti en 2014) qui est venu mettre les développeurs qui font usage de ce langage de programmation sur les rails du style fonctionnel au travers des expressions lambdas. En fait, la remarque de Feldman vaut pour bon nombre de langages de cette enquête dvp pour lesquels on note que de plus en plus de livres orientés programmation fonctionnelle paraissent.Source : Dave FarleyPOO ou fonctionnel : lequel des paradigmes a eu le plus d’influence sur vous ? Pour quelles raisons ?Quelle est votre expérience avec l’approche fonctionnelle ? Introduit-elle moins de complexité que l’approche orientée objet ?Voyez-vous l'impact de l'approche fonctionnelle s'étendre au point qu'elle s'impose comme une norme ?Votre expérience des tests unitaires et du refactoring de code a-t-elle souvent été pénible sur des bases de code montées en s’appuyant sur l’approche orientée objet ? Si oui, pourquoi ?Partagez-vous l’avis selon lequel la gestion des états est plus complexe avec la POO qu’avec l’approche fonctionnelle pour des bases de code importantes ?