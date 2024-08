Après plus de 20 ans dans une carrière dans la Tech, il s'est reconverti dans le commerce au détail

73 % des développeurs ont été victimes d'épuisement professionnel, d'après le dernier rapport sur l'état de l'Écosystème des Développeurs en 2023

Dans le domaine des technologies de l’information, la pression est quasi permanente lorsqu’il s’agit d’achever les projets dans des délais serrés, de respecter le cahier des charges du client, d’intégrer de nouvelles exigences non définies au départ, ce, tout en respectant les contraintes d’avant-projet. Ainsi, du fait de ces différentes pressions, de nombreux travailleurs de la filière perdent au fil des années le goût pour le travail dans le domaine du développement de logiciels, car ils n’arrivent plus à s’adapter aux variations et objectifs de l’entreprise pour laquelle ils travaillent. S’ensuivent alors le manque de confiance en soi et le sentiment d’échec qui constituent des marqueurs du syndrome d’épuisement professionnel et qui finissent par conduire certains hors de la filière.« Lorsque vous passez du temps devant un ordinateur à travailler sur des projets avec des clients au sein d’une équipe, vous subissez beaucoup de stress. Vous avez des délais à respecter, vous avez des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre à l’immédiat. Pendant un an et demi, j'ai travaillé beaucoup trop et j'ai eu trop peu de temps pour moi. En outre, en tant qu'indépendant, vous n'avez jamais un seul projet à la fois, vous en avez deux ou trois en parallèle. Je n'ai jamais appris à faire des pauses. J'allais au lit en pensant aux projets du lendemain, en pensant à ce que nous pourrions améliorer. Et le stress résultant de toute cette charge de travail a fini par influer sur ma santé mentale », rapporte un développeur web qui a décidé de se lancer à temps partiel dans l’agriculture pour échapper au burnout dû à l’exercice en tant que développeur web.Philip Su a commencé sa carrière en refusant un programme de doctorat de Stanford pour travailler chez Microsoft. Il y a passé 12 ans à travailler en tant que développeur et manager, puis a rejoint un Facebook pré-IPO en tant que directeur et responsable du site de Londres pendant huit ans, relevant directement du CTO de Facebook.Il a été entrepreneur en résidence avec la société Madrona de Seattle VC, a enseigné un cours populaire à la division informatique de l'Université de Washington et a été fondateur et PDG d'un logiciel de santé mondial à but non lucratif financé par la Fondation Bill et Melinda Gates.Mais après une carrière remarquable de 23 ans dans la technologie, Philip a rencontré des problèmes. Le stress de servir en tant que fondateur d'une institution à but non lucratif et la responsabilité d'employer des dizaines de personnes ont conduit à son épuisement professionnel. Il a essayé de prendre un congé et a passé 8 mois sans travailler, puis il a sombré dans la dépression.Pour s'en sortir, il a pris un nouveau boulot, mais pas celui auquel on s'attend. Après une vie d'emplois technologiques "pépères", Philip est allé travailler dans un entrepôt Amazon en tant qu'associé à Ship Dock, se tenant debout et triant des conteneurs pendant 11 heures par jour pendant les six semaines les plus chargées de l'année, connues sous le nom de "Peak ”. L'expérience a été éprouvante physiquement, on lui a diagnostiqué une tendinite après avoir déplacé des centaines de cartons par jour, mais cela l'a sorti de sa dépression et l'a aidé à prendre du recul. Il a produit un podcast sur son expérience intitulé Peak Salvation.Le dernier rapport sur l’état de l’Ecosystème des Développeurs en 2023 est disponible depuis la fin du mois de novembre 2023. Il en ressort que 73 % des 26 000 répondants ont été victimes de burnout. Le syndrome d’épuisement professionnel ou burnout en anglais se manifeste par une fatigue profonde, un désinvestissement de l'activité professionnelle et un sentiment d'échec et d'incompétence au travail. Il résulte en général de ce que le travailleur n’arrive plus à gérer les différentes pressions sur le lieu de service et à faire face aux exigences de son employeur. Il convient donc de se poser la question de savoir comment l’éviter au moment où l’on s’apprête à attaquer une nouvelle année de travail. La publication des résultats de cette enquête fait suite à la disponibilité des données d’une enquête du Bureau Of Labor Statistics selon laquelle les emplois à col blanc sont plus stressants que ceux à col bleu. En d’autres termes, un agriculteur est susceptible d’être moins stressé au travail qu’un développeur de logiciels.Source : Stack Overflow Avez-vous des collègues qui se sont reconvertis dans un métier dit à col bleu ? Quelles raisons ont-ils mis en avant pour justifier leur départ de la filière du développement de logiciels ?Avez-vous déjà été tenté par l’envie de vous reconvertir vers un autre domaine en raison du burnout dû à votre charge de travail comme développeur de logiciels ?Partagez-vous les avis selon lesquels les métiers à col blanc sont plus stressants que ceux dits à col bleu ?Comment pouvez-vous expliquer une telle présence du burnout dans les milieux technologiques ?