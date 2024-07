Les pratiques de programmation ont-elles évolué dans le mauvais sens ?

La mise à l'échelle, les conteneurs... que des facteurs de ralentissement ?

Envoyé par Avery Pennarun Envoyé par

J'ai lu récemment un article dans lequel quelqu'un se vantait d'utiliser Kubernetes pour atteindre 500 000 pages vues par mois. Mais cela représente 0,2 requête par seconde. Je pourrais servir cela à partir de mon téléphone, sur batterie, et il passerait la majeure partie de son temps à dormir.



Dans l'informatique moderne, nous tolérons de longues constructions, puis des constructions de dockers, le téléchargement vers des magasins de conteneurs, des temps de déploiement de plusieurs minutes avant que le programme s'exécute, et des temps encore plus longs avant que la sortie du journal soit téléchargée à un endroit où vous pouvez la voir, tout cela parce que nous avons été trompés dans cette idée que tout doit être mis à l'échelle.



Les gens sont enthousiastes à l'idée de déployer sur le dernier service d'hébergement de conteneurs parce que cela ne prend que quelques dizaines de secondes au lieu de quelques minutes. Mais sur mon ordinateur lent des années 1990, je pouvais exécuter un programme Perl ou Python qui démarrait en quelques millisecondes et servait bien plus que 0,2 requête par seconde, et imprimait les journaux sur Stderr immédiatement pour que je puisse éditer et exécuter le débogage encore et encore, plusieurs fois par minute.



Toutes les applications modernes ont-elles besoin d'être mises à l'échelle ?

Les fournisseurs de cloud profitent de la situation et perçoivent des loyers

Envoyé par Avery Pennarun Envoyé par

Pour connaître le goulot d'étranglement d'un système économique donné, il suffit de savoir qui perçoit le loyer. Dans le monde de la technologie, c'est AWS. Bien sûr, Apple est là pour vendre des ordinateurs portables populaires, mais vous pouvez acheter un autre ordinateur portable ou un autre téléphone.



Microsoft était autrefois le gardien de tout, mais il n'y a plus de verrouillage de Windows, à moins que vous ne le choisissiez. Tous ceux qui disaient au début des années 2000 que "le Web est le nouveau système d'exploitation" ont finalement gagné, mais nous avons oublié de nous en réjouir.



Mais la libération n'a pas duré longtemps. Si vous déployez des logiciels, vous payez probablement un loyer à AWS. Pourquoi cela ? L'informatique, n'est-ce pas ? AWS fournit des ressources informatiques évolutives.



C'est ce que l'on pourrait croire. Mais beaucoup de gens vendent des ressources informatiques bien moins chères. Même un MacBook de milieu de gamme peut effectuer 10x ou 100x plus de transactions par seconde sur son SSD qu'un disque local prétendument rapide dans le cloud, parce que les fournisseurs du cloud vendent ce disque à 10 ou 100 personnes à la fois tout en vous le facturant au prix fort. Pourquoi paieriez-vous des frais exorbitants au lieu d'héberger votre site Web critique sur votre MacBook super rapide ?



Bien que Avery Pennarun ne l'affirme pas directement, il déplore une perte inquiétante de l'efficacité qui caractérisait le secteur jusqu'à la fin des années 1990 et invite à une profonde réflexion sur le sujet. Ancien ingénieur de Google, Avery Pennarun est aujourd'hui cofondateur et PDG de l'entreprise de logiciels Tailscale basée à Toronto, en Ontario, au Canada. Tailscale développe un réseau privé virtuel maillé défini par logiciel partiellement open source et un service de gestion basé sur le Web. La société propose un VPN sans configuration en tant que service sous le même nom. Pennarun est diplômé de l'université de Waterloo.Dans un récent billet de blogue publié sur le site Web officiel de Tailscale, Pennarun a fait remarquer qu'il y a 100 fois plus de gens qui peuvent être programmeurs aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas coincés avec le C++ et le langage d'assemblage, et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gens ont maintenant une sorte d'ordinateur. Plus les boutiques d'applications, les systèmes de paiement, les graphiques. « Tout ça, c'est du bon boulot. Mais les choses ont aussi empiré. Beaucoup de choses quotidiennes qui étaient faciles pour les développeurs sont désormais difficiles. C'était inattendu. Je ne m'y attendais pas », a-t-il écrit.Il ajoute : « je m'attendais à ce que je n'aie plus de travail à l'heure actuelle parce que la programmation était si facile. Au lieu de cela, l'industrie technologique est devenue un véritable fouillis. Et la situation empire au lieu de s'améliorer ! Notre tour de la complexité est maintenant si haute que nous envisageons sérieusement d'y ajouter des grands modèles de langage pour écrire le code incompréhensible dans les cadres incompréhensibles afin que nous n'ayons pas à le faire. Et vous savez, nous, les personnes âgées, sommes celles qui ont le contexte pour voir cela ». Il n'est pas pessimiste et a déclaré que tout est réparable.Dans son analyse, Pennarun met en cause de nombreuses pratiques modernes, dont la mise à l'échelle et la notation Big O, qui ont complexifié la tâche pour les développeurs au lieu de rendre les choses plus faciles. Il critique l'obsession des programmeurs pour les outils comme Kubernetes pour des tâches triviales, suggérant que de nombreuses pratiques modernes ralentissent les développeurs.Le billet de blogue de Pennarun appelle à une réévaluation des approches actuelles de développement logiciel, préconisant un changement pour rendre les "choses faciles faciles" et réduire la complexité qui entrave la productivité. Il critique sévèrement la notion de mise à l'échelle qui a rendu les programmeurs d'aujourd'hui impatients et les pousse à embrasser des technologies qui leur donnent l'illusion qu'ils sont productifs et efficaces. « Les programmeurs d'aujourd'hui sont impatients de réussir. Ils commencent à planifier pour un milliard d'utilisateurs avant même d'écrire leur première ligne de code », a-t-il déploré.Il a ajouté : « en fait, de nos jours, nous les entraînons à faire cela sans même savoir qu'ils le font. Tout ce qu'on leur a appris tourne autour de la mise à l'échelle. Nous sommes tombés dans ce piège depuis que les informaticiens ont commencé à enseigner la notation big-O. En notation big O, si vous l'utilisez mal, une table de hachage est censée être plus rapide qu'un tableau, pour pratiquement tout ce que vous voulez faire. En réalité, ce n'est pas toujours le cas. Lorsque vous avez un milliard d'entrées, une table de hachage est peut-être plus rapide. Mais lorsque vous avez 10 entrées, ce n'est presque jamais le cas ».Mais d'après Pennarun, les gens ont du mal à accepter cette idée. « Ils continuent à choisir les algorithmes et les architectures qui peuvent être mis à l'échelle, même si, en l'absence d'une telle mise à l'échelle, une autre solution serait des milliers de fois plus rapide, et également plus facile à construire et à exécuter », a-t-il déclaré. Il donne cet exemple :À la question de savoir comment nous en sommes arrivés là, Pennarun a répondu : « nous en sommes arrivés là parce que parfois, quelqu'un a vraiment besoin d'écrire un programme qui doit s'adapter à des milliers ou des millions de back-end, et qui a donc besoin de tous ces... trucs. Et c'est en prenant ses désirs pour des réalités que l'on s'imagine que même le plus petit des tableaux de bord pourrait un jour devenir aussi populaire ».Selon l'ancien ingénieur de Google, la vérité est que la plupart des choses ne sont pas mises à l'échelle et n'ont jamais besoin de l'être. « Même les développeurs des entreprises qui fabriquent des produits pouvant être mis à l'échelle de milliards d'utilisateurs passent la plupart de leur temps sur des choses qui ne le sont pas, comme les tableaux de bord et les générateurs de mèmes. En tant qu'industrie, nous avons passé tout notre temps à rendre les choses difficiles possibles, et pas du tout à rendre les choses faciles », a écrit Pennarun. Selon l'ingénieur, tout ceci ruine la productivité et crée aussi des frais généraux inutiles.« Les programmeurs sont tous enlisés dans la boue. Il suffit d'écouter n'importe quel développeur professionnel et de lui demander quel pourcentage de son temps est consacré à la résolution du problème qu'il s'est fixé, et quel pourcentage est consacré à des frais généraux inutiles. Lorsque nous explorons le monde de l'hypercomplexité, nous constatons que la plupart des problèmes ne présentent pas de complexité essentielle. En d'autres termes, les problèmes peuvent être résolus sans complexité, mais pour une raison ou une autre, les solutions que nous utilisons sont de toute façon compliquées », a-t-il déclaré.Il donne l'exemple suivant : « les systèmes de journalisation. Ils se contentent de transmettre du texte d'un endroit à un autre, mais pour une raison ou une autre, il faut 5 minutes pour qu'il apparaisse. Ou les systèmes d'orchestration : ce sont des programmes dont la seule tâche est d'exécuter d'autres programmes, ce que les noyaux Unix font très bien, en quelques millisecondes, depuis des décennies. Les gens superposent des tas de boue. Mais on peut les enlever ».Dans la communauté, les réactions sont mitigées. De nombreux commentateurs partagent l'avis de Pennarun, affirmant que les programmeurs et les entreprises d'aujourd'hui suivent les mots à la mode ou les tendances qui n'ont parfois aucun rapport avec les produits qu'ils cherchent à développer. « Le secteur est éternellement sensible aux "habitudes des gens efficaces" et se lance la tête première dans l'ingénierie et les promesses de mots à la mode. La plupart du temps, ils cherchent à résoudre un problème qu'ils n'auront jamais en utilisant une technologie qu'ils ne comprennent pas vraiment », a écrit un critique.Pennarun s'en prend également au rôle prépondérant des entreprises comme AWS (Amazon Web Services) dans la complexification sans cesse croissante du développement logiciel moderne. Il lance un appel à reprendre l'Internet à ces entreprises qu'il appelle : les gardiens centralisés du cloud computing qui perçoivent des loyers.Selon Pennarun, il est facile de se tromper en pensant que le système global est distribué. Mais tout cela est centralisé chez des fournisseurs de services cloud. « Ce n'est pas nouveau. IBM faisait déjà de l'informatique multicœur et des machines virtuelles dans les années 1960. C'est la même chose aujourd'hui, avec 50 ans de loi de Moore en plus. Nous avons toujours un grand monopole qui peut faire payer un loyer à tout le monde parce qu'il est le gardien de la seule chose qui compte vraiment », a-t-il déclaré.Le VPN "zero-config" de Tailscale est présenté comme un exemple de simplification des tâches qui ne nécessitent pas une mise à l'échelle importante, soulignant la nécessité de se concentrer sur des projets essentiels et évolutifs uniquement lorsque cela est nécessaire.Source : billet de blogue Quel est votre avis sur le sujet ?Le développement logiciel moderne est submergé par une complexité inutile ?Le développement logiciel moderne est-il essentiellement une source de frais généraux inutiles ?Êtes-vous d'avis que la mise à l'échelle a rendu le développement logiciel beaucoup plus complexe qu'il ne l'était ?Toutes les applications modernes ont-elles besoin d'être mises à l'échelle ? La mise à l'échelle est-elle importante en informatique ?Les pratiques de développement actuelles ont-elles perdu l'efficacité qui caractérisait la programmation dans les années 1990 ?Les pratiques de développement actuelles favorisent-elles l'accumulation de la dette technique ?Selon vous, comment rendre les logiciels plus faciles à construire et à exécuter ?