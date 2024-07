Lieux d'intérêt : La couche de données "Lieux" de l'OMF comprend plus de 59 millions d'enregistrements de POI qui n'ont pas encore été publiés en tant que données ouvertes. Cet ensemble de données, dérivé des données fournies à l'OMF par les membres fondateurs Meta et Microsoft, fournit une base significative de données mondiales sur les lieux. La communauté Overture combinera les meilleures données de toutes les ressources disponibles, y compris les données gouvernementales ouvertes, les données cartographiques locales crowdsourcées, les techniques AI/ML et plus encore pour améliorer, mettre à jour et étendre les données sur une base continue. L'ensemble de données "Lieux" est sous licence CDLA Permissive v2.0, une licence de données ouvertes permissives, et peut être utilisé librement par tous les constructeurs de cartes ou fournisseurs de services de localisation.





L'Overture Maps Foundation (OMF), un effort de collaboration pour permettre des produits cartographiques ouverts interopérables actuels et de la prochaine génération, a annoncé aujourd'hui la publication de son premier jeu de données cartographiques ouvertes.La version Overture 2023-07-26-alpha.0 comprend quatre couches de données uniques : Lieux d'intérêt (POI), Bâtiments, Réseau de transport et Limites administratives. Ces couches, qui combinent diverses sources de données cartographiques ouvertes, ont été validées et confondues par une série de contrôles de qualité, et sont publiées dans le schéma de données d'Overture Maps qui a été rendu public en juin 2023. L'ensemble de données "Lieux" comprend des données sur plus de 59 millions de lieux dans le monde et sera un élément fondamental de la navigation, de la recherche locale et de nombreuses autres applications basées sur la localisation.Fondée en décembre 2022 par Amazon Web Services (AWS), Meta, Microsoft et TomTom, Overture regroupe aujourd'hui plus d'une douzaine d'entreprises de cartographie, de géospatiale et de technologie, dont les nouveaux membres Esri, Cyient, InfraMappa, Nomoko, Precisely, PTV Group, SafeGraph, Sanborn et Sparkgeo. Cette collaboration repose sur le principe que les données cartographiques doivent être partagées pour soutenir les applications futures. Alors que les exigences en matière de précision, de récence et d'attribution des cartes se sont accrues pour répondre aux besoins des utilisateurs, les coûts et la complexité de la collecte et de la mise à jour des données cartographiques mondiales ont dépassé les capacités d'une seule organisation.», a déclaré Marc Prioleau, directeur exécutif d'Overture Maps Foundation.».Le nouvel ensemble de données comprend quatre couches de données uniques :Toutes les couches de données ont été formatées selon le schéma de données récemment lancé par l'OMF, qui est conçu pour permettre aux développeurs de services cartographiques d'ingérer et d'utiliser les données cartographiques d'une manière standard et documentée, et qui sera interopérable.L'OMF publie les données afin de solliciter les commentaires du public. Les commentaires peuvent être soumis sur GitHub ou par courriel à data@overturemaps.org . Les prochaines versions intégreront de nouvelles sources de données ouvertes, une transformation plus poussée de ces couches de données dans le schéma de l'OMF, et la mise en œuvre du système de référence des entités globales, un système d'identifiants stables qui permet d'ajouter des données de manière cohérente aux éléments de la carte.