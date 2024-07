des conneries bureaucratiques pour faire avancer les choses simples

L'absence de vision du produit alors que tout le monde, des ventes au marketing en passant par l'assistance, en est le moteur.

Le manque d'appropriation du produit ; l'incapacité d'effectuer un changement positif.

Réunions et discussions inutiles.

Les processus, les procédures, le fait d'avoir le dessus et de faire avancer les choses sont relégués au second plan.

Je rencontre régulièrement des personnes qui pensent en avoir assez de la programmation et qui ont hâte de prendre leur retraite pour faire quelque chose d'intéressant (agriculture, voyages, par exemple). Peut-être que c'est le cas et que la programmation n'était qu'une carrière mal adaptée, mais il y a plus de chances qu'ils n'en aient pas vraiment marre de la programmation, mais qu'ils en aient assez :Ou peut-être ont-ils simplement besoin d'une pause et de faire quelque chose de différent. Même des artistes et des écrivains renommés ont des blocages et doivent travailler dur pour retrouver leur motivation.D'après mon expérience personnelle, le stade de l'épuisement professionnel peut fausser notre perspective de manière défavorable. Il peut nous faire négliger l'immense potentiel de la programmation pour l'épanouissement créatif et sous-estimer les obstacles à d'autres activités. L'agriculture, par exemple, bien qu'agréable pendant quelques semaines, peut être incroyablement éprouvante (mentalement et physiquement) à long terme. Il serait peut-être plus utile à chacun de comprendre pourquoi il ne parvient pas à réaliser le potentiel créatif de la programmation plutôt que de tout laisser tomber.