: cette plateforme front-end entièrement managée permet aux développeurs de créer facilement des interfaces hautement personnalisées qui exploitent des frameworks tels que React.js, Next.js, Sveltekit, etc. Pipeline CI/CD : automatise les tests et les builds pour les pipelines de livraison continue (CD), ce qui rationalise les flux de développement et raccourcit les délais de mise sur le marché.

Zoho Corporation a dévoilé d'importantes améliorations apportées à ses solutions destinées aux développeurs professionnels et aux équipes d’application. Cette annonce porte notamment sur l’accès précoce à de nouveaux services disponibles au sein de Catalyst, la plateforme de développement pro-code conçue par Zoho pour aider les développeurs à créer, tester et lancer rapidement des applications complètes et prêtes pour la mise en production. Par ailleurs, Zoho a annoncé la disponibilité générale de Zoho Apptics, une solution d’analytique d’applications qui s’intègre en toute transparence aux flux de développement existants et permet aux entreprises de créer des feuilles de route fondées sur les données.En unifiant ces services de développement pro-code de bout en bout, Zoho transforme la manière dont les applications sont créées et analysées dans l’environnement numérique actuel.observe Sridhar Iyengar, Managing Director de Zoho Europe.Zoho propose à présent une plateforme homogène qui raccourcit les délais de mise sur le marché et maximise la productivité tout en préservant la sécurité et la conformité des données utilisateurs. Du concept à l’analytique en passant par le code, la nouvelle version de Catalyst et la solution Apptics centrée sur la confidentialité fonctionnent de conserve pour offrir une expérience hors pair aux développeurs, ainsi que pour accroître l’agilité des entreprises.Avec la nouvelle version de Catalyst, Zoho privilégie fondamentalement la simplicité sans sacrifier la fonctionnalité. En éliminant toute complexité, en fournissant des composants prédéfinis et en offrant une suite complète d’outils de développement, cette plateforme rationalise intégralement le cycle de développement — une approche qui permet aux entreprises de toutes tailles de se concentrer sur la réalisation de solutions innovantes au lieu de se démener face à des aspects techniques complexes.Catalyst s’intègre de manière transparente à l’écosystème Zoho et aux applications tierces, de sorte que les développeurs peuvent tirer pleinement parti de l’infrastructure et des sources de données existantes. La plateforme se distingue par son modèle de tarification optimisé et transparent. En éliminant les frais cachés et en proposant une tarification évolutive et prévisible, Catalyst permet en effet aux entreprises de planifier et d’exécuter leurs programmes de développement en toute confiance.Les dernières fonctionnalités de Catalyst étendent les aspects logiques, de conception et de distribution du développement :Zoho Apptics est une vaste plateforme analytique numérique conçue pour les différents utilisateurs qui participent au développement et à la gestion d’applications. Cette solution centralise dans une même console les données analytiques correspondant aux métriques d’utilisation des applications, de performance, d’engagement des utilisateurs et de croissance, avant de synthétiser ces flux de données multifacettes en informations exploitables pouvant être présentées sous une forme graphique dans des tableaux de bord et des rapports. Grâce à cette vue unifiée, les entreprises peuvent prendre des décisions fondées sur des données, optimiser l’expérience applicative, maximiser l’engagement des utilisateurs et alimenter une croissance durable d’un bout à l’autre du cycle de vie des applications.Apptics se démarque par sa capacité à demander aux utilisateurs d’Android et d’iOS à évaluer et à actualiser les applications directement à partir de la console Apptics. La gestion des évaluations intégrée aux magasins d’applications permet de rationaliser le processus d’analyse du sentiment des utilisateurs. De plus, Apptics accorde la priorité à la sécurité et à la confidentialité des données, surclassant les meilleures pratiques en vigueur et les règlementations en matière de conformité. Les informations des utilisateurs sont protégées par des contrôles de chiffrement et d’accès, de sorte que les analyses sont exploitées de manière responsable, sans compromettre la vie privée des individus.Les fonctions analytiques de la plateforme Apptics sont prises en charge par de nombreuses plateformes — Android, iOS, macOS, tvOS, watchOS, iPadOS, Windows, React Native, Flutter et Unity ; des capacités d’analyse web seront annoncées prochainement. Cette couverture multiplateforme étendue permet aux entreprises d’analyser et d’optimiser l’expérience numérique sur divers canaux et avec différents points de contact.Catalyst propose un niveau gratuit avec des limites d'utilisation mensuelle, ainsi qu'un modèle de paiement à l'utilisation avec une tarification basée sur l'abonnement. Les nouvelles fonctionnalités sont disponibles immédiatement en accès anticipé. Les utilisateurs intéressés peuvent s’inscrire sur la page Catalyst de Zoho. La plateforme Apptics est disponible dès maintenant dans le monde entier en versions gratuite et payante (à partir de 62,00 € par mois pour un abonnement annuel).Avec plus de 55 applications dans la majorité des grandes catégories d’activités - y compris les ventes, le marketing, l’assistance à la clientèle, le service financier et les opérations de back-office - et une gamme d’outils de productivité et de collaboration, Zoho est l’une des entreprises de logiciels les plus prolifiques au monde.Zoho est une société privée et rentable qui compte plus de 15 000 employés, dont le siège social est à Chennai en Inde, et le siège européen à Utrecht aux Pays-Bas. Zoho possède également des bureaux en Allemagne, en France, en Espagne, aux États-Unis, en Inde, au Japon, en Chine, à Singapour, au Mexique, en Australie et aux Émirats arabes unis.Quel est votre avis sur le sujet ?