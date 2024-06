Convertisseurs : JSON <> YAML, horodatage, base de nombres, analyseur CRON.

Encodeurs/Décodeurs : HTML, URL, Base64 (texte et images), Gzip, décodeur JWT.

Formateurs : JSON, SQL, XML.

Générateurs : Hash MD5, SHA1, SHA256, SHA512 ; UUID 1 / UUID 4 ; Loren Ipsum ; somme de contrôle.

Texte : Inspecteur de texte et convertisseur maj/min, testeur de Regex, comparateur de textes, validateur XML, Markdown.

Images : Simulateur de daltonisme, color picker & contrastes, compresseur PNG/JPG, convertisseur d’images.

Pour ceux qui ne sont pas sur windows mais qui veulent la même sur Linux que DevToyshttps://t.co/aI0pIHMxdi — Noa 🦀 (@_Akanoa_) September 22, 2022

Voici la liste des outils disponible pour les développeurs au travers de l’application DevToys :DevToys met en priorité le fonctionnement hors connexion à Internet. Concrètement, cela signifie que seules quelques données anonymisées sont collectées et stockées sur la machine de l’utilisateur et ce, uniquement pour faciliter le dépannage en cas de problème. Les informations ne sont en principe jamais envoyées sur Internet. DevToys se connecte de temps en temps au réseau, mais seulement pour vérifier si des mises à jour sont disponibles. Cette mesure garantit un accès constant aux dernières fonctionnalités et améliorations en lien avec la sécurité.DevToys sous Linux vient ainsi allonger la liste de boîtes à outils à l’intention des développeurs et parmi lesquelles on retrouve Text Pieces ou encore Cyberchef avec lesquels il fait l’objet de comparaisons en termes d’avantages et d’inconvénients.Certains des utilisateurs qui ont installé le format Zip sous Fedora rapportent que l’application est lente à réagir. La communauté est également en entente d’une version Flatpak de l’application qui n’est actuellement disponible qu’en tant que paquet Debian, archive Zip ou via apt.Source : DevToys Que pensez-vous de DevToys comme boîte à outils à l’intention des développeurs ? Quelles alternatives à cette dernière connaissez-vous ? Quels sont leurs avantages en comparaison à DevToys ?Quelle est la plus-value de DevToys en comparaison des outils pour les développeurs intégrés à Linux ?