Les scripts générés sont susceptibles de s’appuyer sur plusieurs commandes externes dont des utilitaires complexes tel que bc comme l’illustre l’exemple proposé sur la page d’accueil du projet ;

Le langage cible Bash considéré par plusieurs intervenants comme dépassé au vu de la panoplie d’alternatives qui offrent plus de possibilités.

Amber ne supporte officiellement que Linux et MacOS. Sous Windows, il faudra penser à passer soit par Cygwin, soit par le sous-système Windows pour Linux (WSL) pour pouvoir en faire usage. En plus de compiler des fichiers, Amber peut en sus exécuter des scripts. Une extension de surligneur syntaxique pour Amber est disponible pour les utilisateurs de Visual Studio Code.Les points qui qui font débat à propos du langage Amber :« J'utilise beaucoup Python. Dans l'univers Windows au travail, j'ai supprimé tous les fichiers batch de l'un de nos systèmes et je les ai convertis en Python 3. Ce système est désormais très fiable alors qu'auparavant il avait besoin d'une retouche tous les jours ou semaines. Même chose avec Linux. J'utilise Bash pour des opérations simples comme appeler rsync plusieurs fois pour sauvegarder quelques répertoires. Si c'est plus compliqué, j'utilise un script Python ou un langage compilé en fonction de la tâche à accomplir.De nos jours, il n'est pas vraiment nécessaire de convertir un langage en un autre, car vous disposez déjà de nombreux langages pour gérer la situation. Si Python ne convient pas à la situation Perl fera peut-être l'affaire. Vous pouvez aussi utiliser Java, ou C/C++, C#, Pascal, Fortran, Cobol, Rust, Ada, etc. La programmation Bash devrait être reléguée à la poubelle de l'histoire et n'être utilisée que pour de très petits scripts à mon humble avis », commente un développeur.Source : site du projet Quels commentaires faites-vous du langage Amber ? Utile ou pas ? Quels sont les raisons pour lesquelles vous opteriez pour ce dernier ? Quelles sont celles pour lesquelles vous pensez qu’il ne vaut même pas la peine de l’étudier ?Quels sont les langages dont vous faites usage pour la création de vos scripts ? Dans quels cas de figure pensez-vous qu’Amber constituerait une meilleure alternative à ces derniers ?Partagez-vous l’avis selon lequel la programmation Bash doit être reléguée à la poubelle de l’histoire et n’être utilisée que pour de très petits scripts ?