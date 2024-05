Python C C++ Java C# JavaScript Visual Basic Go SQL Fortran

FORTRAN, acronyme de “Formula Translating System”, a été conçu pour l’IBM 704 dans les années 1950 et est considéré comme l’un des premiers langages de programmation compilés. Malgré son âge, FORTRAN a grimpé dans le classement pour atteindre la 10ème place, sa position la plus élevée à ce jour. Cette ascension est attribuée à l’importance croissante du calcul numérique/mathématique, où FORTRAN se distingue par sa vitesse, son soutien natif pour les calculs mathématiques, sa maturité et sa gratuité.Il est particulièrement efficace pour les tâches numériques et informatiques intensives, comme la prévision météorologique, la mécanique des fluides, les mathématiques appliquées, les statistiques et la finance. FORTRAN est également utilisé sur les superordinateurs pour tester leurs performances et est reconnu pour sa capacité à gérer des calculs complexes avec des performances élevées.D’autre part, COBOL, ou “Common Business-Oriented Language”, a été développé en 1959 et a longtemps été un pilier des systèmes d’entreprise, en particulier dans les secteurs de la banque, de l’assurance et de la santé. Sa résilience est remarquable, avec une présence qui s’étend bien au-delà de ce que beaucoup auraient pu prédire.La récente mise à jour de la norme ISO FORTRAN 2023 et la persistance des applications COBOL dans les systèmes critiques d’entreprise sont des facteurs qui contribuent à leur présence renouvelée dans l’index TIOBE. Alors que des langages modernes comme Kotlin et Rust ne génèrent qu’environ 300 résultats de recherche sur Amazon pour les livres de programmation, FORTRAN en dépasse les 1 000, d'après les propos du PDG de TIOBE.Le top 10 quant à lui est formé comme suit :Paul Jansen, PDG de TIOBE Software, a commenté les résultats en ces termes :« J'ai reçu beaucoup de questions sur les raisons pour lesquelles Fortran est à nouveau entré dans le top 10 après plus de 20 ans. L'indice TIOBE ne fait que publier ce qui a été mesuré. Il y a par exemple plus de 1 000 occurrences pour « Fortran programming » sur Amazon, qui est le leader dans le domaine des livres. Les nouveaux langages cool tels que Kotlin et Rust atteignent à peine 300 entrées pour la même requête de recherche. Alors, que se passe-t-il ? Tout d'abord, le langage Fortran continue d'évoluer depuis sa création en 1957. Il y a moins de six mois, la nouvelle définition ISO Fortran 2023 a été publiée.« La principale raison de la résurrection de Fortran est l'importance croissante de l'informatique numérique/mathématique. Malgré de nombreux concurrents dans ce domaine, Fortran a sa raison d'être. Examinons brièvement la concurrence. Python : le choix numéro un, mais lent, MATLAB : très facile à utiliser pour le calcul mathématique, mais avec des licences coûteuses, C/C++ : courant et rapide, mais sans support natif pour le calcul mathématique, R : très similaire à Python, mais moins populaire et lent, Julia : le nouveau venu, mais pas encore mûr. Et dans cette jungle de langages, Fortran semble être rapide, avoir un support natif pour le calcul mathématique, être mature et gratuit. Silencieusement, lentement mais sûrement, Fortran gagne du terrain. C'est surprenant mais indéniable. »Ces développements suggèrent une prise de conscience de la valeur durable de ces langages. Bien que de nouveaux langages émergent et que les tendances de programmation évoluent, l’efficacité et la fiabilité éprouvées de FORTRAN et COBOL leur permettent de rester pertinents dans certains domaines spécialisés de la technologie.Le retour de FORTRAN et COBOL dans l’index TIOBE n’est pas seulement un hommage à leur héritage, mais aussi une reconnaissance de leur utilité continue. Dans un paysage technologique en constante évolution, la persistance de ces langages témoigne de leur conception robuste et de leur adaptabilité aux besoins changeants de l’industrie.Bien que la réintégration de FORTRAN et COBOL dans l’index TIOBE soit une surprise, elle soulève des questions critiques sur la pertinence de ces langages dans l’ère actuelle. D’une part, leur retour peut être vu comme un témoignage de leur robustesse et de leur fiabilité. Cependant, il est important de se demander si cette résurgence est le résultat d’une véritable innovation ou simplement d’une dépendance à des systèmes hérités qui résistent à la modernisation.FORTRAN, malgré sa performance dans les calculs numériques, pourrait être perçu comme dépassé par des langages plus modernes qui offrent une meilleure lisibilité et des structures de données plus riches. De même, COBOL est souvent critiqué pour son manque de développeurs qualifiés et pour son code source qui peut être difficile à maintenir et à comprendre pour les nouveaux programmeurs.En outre, la dépendance à ces anciens langages peut freiner l’innovation, car les entreprises peuvent choisir de maintenir des systèmes obsolètes au lieu d’investir dans de nouvelles technologies. Cela peut également créer un fossé entre les générations de programmeurs, où les compétences en matière de programmation moderne sont plus valorisées que la connaissance de ces langages classiques.En conclusion, bien que la présence de FORTRAN et COBOL dans l’index TIOBE puisse être interprétée comme une reconnaissance de leur utilité continue, elle met également en lumière les défis auxquels l’industrie de la programmation est confrontée en termes de modernisation et d’adaptation aux nouvelles tendances technologiques.L'indice TIOBE Programming Community est un indicateur de la popularité des langages de programmation. L'index est mis à jour une fois par mois. Les notes sont basées sur le nombre d'ingénieurs qualifiés dans le monde, les cours et les fournisseurs tiers. Les moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo!, Wikipédia, Amazon, YouTube et Baidu sont utilisés pour calculer les notes. Il est important de noter que l'index TIOBE ne concerne pas le meilleur langage de programmation ou le langage dans lequel la plupart des lignes de code ont été écrites. L'index peut être utilisé pour vérifier si vos compétences en programmation sont toujours à jour ou pour prendre une décision stratégique sur le langage de programmation à adopter lors du démarrage de la construction d'un nouveau système logiciel.Il n'est donc pas indicateur de la réalité dans le monde de l'IT Pro francophone. En 2023, Cobol était le langage le mieux rémunéré dans les offres d'emploi postées sur Developpez.com aussi bien en région parisienne qu'en province.Quant à la popularité des langages (langages les plus demandés dans les offres d'emploi postées sur Developpez.com), Java a dominé le classement, suivi par Python et C.Source : TIOBE Quelle est votre opinion sur la réintégration de FORTRAN et COBOL dans l’index TIOBE ? Est-ce un signe de leur durabilité ou plutôt un indicateur d’une résistance au changement dans l’industrie ?Pensez-vous que la présence continue de FORTRAN et COBOL dans les systèmes critiques est bénéfique pour l’industrie, ou devrions-nous encourager une transition vers des langages plus modernes ?Comment l’industrie peut-elle équilibrer la nécessité de maintenir des systèmes hérités avec l’impératif d’innover et d’adopter de nouvelles technologies ?Quels sont les défis et les opportunités que présente l’enseignement de FORTRAN et COBOL aux nouvelles générations de programmeurs ?En tant que développeur ou utilisateur de technologies, quelle est votre expérience avec FORTRAN et COBOL ? Avez-vous rencontré des difficultés particulières liées à ces langages ?