7 signes révélateurs d'un code illisible : Comment identifier et résoudre le problème

1) Noms insignifiants pour les variables, les fonctions et les classes

Il n'y a que deux choses difficiles en informatique : l'invalidation du cache et le fait de nommer les choses. Il n'y a que deux choses difficiles en informatique : l'invalidation du cache et le fait de nommer les choses.

Code : Sélectionner tout 1

2

3

function getScore(w, a){ return w + (a * 5) }

w

a

w

a

Code : Sélectionner tout 1

2

3

function getScore(wins, averageKda){ return wins + (averageKda * 5) }

2) Scripts volumineux

3) Chiffres magiques

Code : Sélectionner tout 1

2

3

if(user.status === 0){ //do something }

Que signifie 0 ?

Hmm, je vois qu'il s'agit d'un certain type de statut d'utilisateur, mais quel type de statut exactement ?

Je vais probablement devoir lire tout ce code pour arriver à une conclusion sur la signification de 0.

Comment suis-je censé mettre en œuvre le changement dans le code si je ne sais pas quel type de statut d'utilisateur ce projet a, sinon je risque d'introduire des bogues.

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

const USER_STATUS = { active: 0, inactive: 1, banned: 2, } if(user.status === USER_STATUS.active){ //do something }

Je suis allé au cinéma #17 pour voir le film #36 Je suis allé au cinéma #17 pour voir le film #36

Je suis allé au cinéma CineStar pour voir le film Avatar. Je suis allé au cinéma CineStar pour voir le film Avatar.

4) Une grosse ligne unique (Big fat one-liners)

Code : Sélectionner tout 1

2

3

array = [29,99,27,41,66,28,44,78,87,19,31,76,58,88,83,97,12,21,44] q = lambda l: q([x for x in l[1:] if x <= l[0]]) + [l[0]] + q([x for x in l if x > l[0]]) if l else [] print(q(array))

5) Des conceptions de classes ambiguës

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

class AlwaysNotAvailableAvailability{ static _available(){ return false; } }

6) Duplication du code

Code : Sélectionner tout 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

segments.forEach(function(val){ if(val.id === 32){ result.push(val); } }) segments.forEach(function(val){ if(val.id === 19){ result.push(val); } }) segments.forEach(function(val){ if(val.id === 21){ result.push(val); } }) segments.forEach(function(val){ if(val.id === 7){ result.push(val); } }) segments.forEach(function(val){ if(val.id === 16){ result.push(val); } }) segments.forEach(function(val){ if(val.id === 10){ result.push(val); } }) segments.forEach(function(val){ if(val.id === 11){ result.push(val); } }) return result;

il itère à travers le tableau de segments plusieurs fois sans aucune nécessité

plusieurs fois sans aucune nécessité il compare les conditions avec des nombres magiques

il n'utilise pas l'opérateur or

Code : Sélectionner tout 1

2

const allowedIds = [32, 19, 21, 7, 10, 16, 11] return segments.filter(val => allowedIds.includes(val.id))

7) Code mort

supprimer les fichiers inutiles et le code non utilisé

éliminer les paramètres inutiles

supprimer la classe redondante, en fusionnant la sous-classe et la super-classe en une seule ou en déplaçant toutes les caractéristiques de la classe vers une autre.

Un projet complexe comporte une quantité massive de code.Des centaines de méthodes et de classes, des milliers de lignes de code.Si vous voulez éviter de vous perdre dans la jungle du code, un code pertinent et facile à comprendre est un critère indispensable dans les grands projets.Malheureusement, tous les développeurs ont été confrontés à la question de la mauvaise lisibilité du code. Tout le monde se souvient d'avoir perdu beaucoup de temps à essayer de comprendre pourquoi un code était obscurci.Lorsque vous lisez les méthodes, classes et variables mal nommées de quelqu'un d'autre, vous passez beaucoup plus de temps à décrypter le code qu'à écrire un nouveau code fonctionnel.Mais il ne devrait pas en être ainsi, et il n'y a aucune raison d'écrire de cette manière.Voici les 7 signes que j'ai le plus souvent rencontrés dans les projets :Cela semble facile, mais il est parfois très difficile de nommer correctement les variables, les fonctions ou les classes. Il y a aussi une citation à ce sujet qui dit :Examinons cet exemple :Lorsque vous lisez un code comme celui-ci, vous vous demandez immédiatement ce que signifient les variableset, et ce qu'elles représentent.signifie-t-il wins, weight ou width ? La variableest-elle liée à l'âge ou peut-être à la moyenne ?Maintenant, considérez ceci :Ici, il est clair comme de l'eau de roche que la formule pour le score est un nombre de victoires ajouté à la moyenne KDA multipliée par 5.Un conseil qui m'aide à nommer les variables est de ne pas être avare de noms et d'allonger un peu le nom de la variable.Je préfère lire un nom de variable un peu plus long que de passer 30 minutes à lire des tonnes de code pour comprendre ce que fait cette variable.Si le nom de la variable devient trop long, c'est probablement une bonne idée d'ajouter des commentaires à ce code.Un bon nom pour une variable, une classe ou une fonction doit être descriptif et explicite.Il n'est pas nécessaire d'ajouter des commentaires si le nom décrit correctement la variable associée.Lorsque vous ouvrez un script auquel vous devez apporter une nouvelle modification et que vous constatez qu'il contient plus de 2000 lignes de code, vous êtes immédiatement déprimé, sachant que vous devrez parcourir tout ce code pour savoir où implémenter votre modification.En règle générale, si un script contient plus de 500 lignes de code, il a besoin d'être nettoyé et remanié, en exportant des éléments de la logique commerciale vers des scripts distincts, des composants ou des fonctions réutilisables.Le fait d'accumuler les lignes de code dans d'énormes scripts indique que vous ne pensez pas du tout à la modularité du code.Cela signifie que vous vous contentez de jeter vos idées dans le code sans penser à la lisibilité du code, au principe DRY, au principe KISS, à la réutilisation et à bien d'autres choses auxquelles les bons développeurs pensent.Celui-ci est un classique. Considérez ce code :Lorsque vous le lisez, vous avez une conversation avec vous-même comme celle-ci :Comparez maintenant avec ce code :C'est beaucoup mieux.Lorsque vous rencontrez des chiffres dans votre code, demandez-vous toujours si vous aimeriez les lire dans la vie réelle :Au lieu deIl en va de même pour le code : lorsque vous le lisez, il ne doit pas y avoir de chiffre.Les développeurs aiment montrer à quel point ils sont doués.L'une des pires façons de le montrer est de raccourcir leur code, et au lieu d'écrire 20 lignes de code, ils l'écrasent en une seule ligne.Il est possible de faire des one-liners délirants dans presque tous les langages de programmation, mais je pense que Python fait partie du top 3.C'est vraiment fou ce qu'on peut y taper et faire tenir en une seule ligne.Considérez ce code :Savez-vous ce qu'il fait ? Est-il lisible pour vous ? Combien de temps passeriez-vous à le comprendre ?Il s'agit du code d'un algorithme de tri rapide.Je préférerais personnellement une version plus longue mais plus lisible que ce one-liner délirant.Le sujet de la programmation orientée objet est vaste. Il est difficile de comprendre et de mettre en pratique la théorie de la conception des classes.Les relations entre plusieurs classes peuvent se compliquer au fur et à mesure que le projet prend de l'ampleur. Les principes SOLID sont la méthode idéale pour écrire du code orienté objet dans cette situation.Prenons l'exemple de cette classe que j'ai rencontrée un jour :Tout d'abord, le nom de cette classe est vraiment déroutant. L'auteur a probablement voulu créer quelque chose pour les cas d'utilisation où une entité n'est jamais disponible.Deuxièmement, cette classe ne fait rien, elle renvoie simplement une valeur fausse.Pourquoi encapsuler une chose aussi simple qu'une valeur fausse dans la méthode statique de la classe alors que vous pouvez traiter ces cas sans classe ?Si vous devez ajouter une classe, assurez-vous qu'elle a un sens.Le développement de logiciels suit la règle quelque peu controversée de « ne pas se répéter », ou « DRY ».Cette règle vise à rendre le code plus clair, moins sujet aux erreurs et moins difficile à manipuler.DRY vise à y parvenir en éliminant le code redondant de votre base de code et en le remplaçant par des abstractions telles que des fonctions, des classes et des méthodes.Il est très simple de remarquer la répétition du code et d'extraire les morceaux de code répétitifs dans des fonctions, des composants ou des classes, selon ce qui vous convient le mieux.C'est l'un des exemples les plus fous que j'ai vus dans des projets qui violent le principe DRY et le bon sens :Je ne sais pas comment ce code s'est retrouvé en production, mais il est ahurissant de voir à quel point il est illisible et non optimisé :Tout ce code peut être remplacé par 2 lignes :Dans les projets anciens, vous trouverez toujours du code mort. Un champ, une méthode, une variable ou une classe n'est plus utilisé (généralement parce qu'il est obsolète).Cela se produit parce que personne n'a eu le temps de remanier le code obsolète lorsque les spécifications du logiciel ont changé ou que des réparations ont dû être effectuées.Il y a aussi des développeurs qui aiment conserver ce vieux code, juste au cas où ils en auraient besoin à l'avenir.Cela n'a pas beaucoup de sens, car il est utilisé dans tous les projets et vous pouvez facilement le retrouver.L'utilisation d'un bon IDE est l'approche la plus rapide pour découvrir le code mort :Les avantages de la suppression du code mort sont la réduction de la taille du code et une maintenance plus facile du projet.Quel est votre avis sur le sujet ?