Patricia est toujours considérée comme un bébé d'un an parce que les systèmes d'American Airlines ne comprennent pas qu'elle est née en 1922 et non en 2022. Patricia, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, prend la situation avec bonne humeur, mais cela lui a déjà causé des problèmes lors de voyages.Une fois, le personnel de l'aéroport n'avait pas préparé de moyen de transport pour elle à l'intérieur du terminal, car il attendait un bébé qui pouvait être porté. Patricia et sa fille ont dû attendre dans l'avion après le départ des autres passagers, car le personnel de l'aéroport n'avait pas prévu de fauteuil roulant.La reconnaissance de son âge réel serait également bénéfique pour sa fille adulte Kris, qui voyage avec elle car sa vue a commencé à baisser ces dernières années. "", a-t-elle déclaré.Le dernier problème en date est survenu alors que Patricia effectuait un vol entre Chicago et Marquette, dans le Michigan, avec Kris, rapporte la BBC. ", a déclaré Patricia, expliquant que son siège avait été réservé comme un billet pour adulte." Il semble que le système informatique de l'aéroport ne puisse pas traiter une date de naissance si éloignée dans le temps - il a donc choisi par défaut l'année 2022.Patricia prend l'avion chaque année pour rendre visite à sa famille et échapper aux hivers rigoureux. Cette ancienne infirmière affirme que le personnel d'American Airlines s'est montré aimable et serviable les deux fois où le problème s'est posé. Elle ajoute qu'elle est toujours impatiente de prendre l'avion à l'avenir, son prochain vol étant prévu pour l'automne, lorsqu'elle aura atteint l'âge de 102 ans.: BBCQuel est votre avis sur le sujet ?