19h – 20h | Conférences

20h – 21h30 | Cocktail Networking

Capgemini organise un évènement dédié à tous les passionnés du développement informatique : son Meet-Up Software Crafters. En rejoignant l'évènement, vous aurez l'occasion de découvrir de plus près comment l'entreprise française de services du numérique innove en matière de développement logiciel.Vous pourrez assister à 2 conférences autour de solutions tech inspirantes et rencontrer, lors d’un cocktail networking, les experts de l'entreprise.Rendez-vous le, autour d’un cocktail networking. Adresse : 19 rue de Provence, 75009L’échange, les rencontres et le partage de savoirs sont clés pour transformer le paysage numérique en France. Capgemini vous invite à prendre part à ces réflexions sur des problématiques telles que la Clean Performance ou l’assistance vocale sur mobile adaptée aux métiers de l’industrie.Il y aura notamment deux conférences :La tâche la plus difficile sur les projets de développement informatique est de loin l’amélioration des performances de l’application, d’autant plus s’il s’agit de traitements de masse. Application développée en custom ou à base d’un ERP, il faut de toutes façons s’y mettre avec la bonne méthodologie. Vous découvrirez pendant cette conférence comment, en appliquant les principes de la Craftsmanship améliorer les performances de vos applications.On utilise tous les jours nos assistants favoris (Google, Alexa, Siri) dans la vie quotidienne. Mais quid des assistants dans le monde professionnel ? Comment demander vocalement à son téléphone de réaliser des tâches spécifiques à un métier, alors que ces assistants ne peuvent pas vous aider ? Comment remplir un formulaire de maintenance de moteur avec les mains dans une turbine d’hélicoptère ? Une approche simple et cruellement efficace permet de répondre à de tels enjeux. Et c'est ce qui sera l'objet de cette conférence.La participation au meet-up est gratuite, mais le nombre de places est limité à 70 personnes. Vous devez donc vous inscrire dès maintenant pour réserver votre place.