TIOBE : C# en passe de devenir le langage de programmation de l'année 2023

Oui, je sais, nous sommes déjà venus ici. Fin 2022, il semblait que C# allait devenir le langage de programmation de cette année-là. Mais au dernier moment, C++ a pris le titre de manière inattendue. Cette année, nous sommes un peu plus sûrs que C# va gagner. Il a gagné +2,38% en 1 an, alors que ses plus proches concurrents Fortran et F# n'ont gagné que +0,64% et +0,48% respectivement. Cela peut paraître un peu étrange que la plupart des 20 langues les plus populaires aient perdu de leur popularité en 2023. Alors que s’est-il passé ? La réponse réside dans la longue traîne, où résident toutes les petites langues. Celles-ci progressent toutes un peu et se rapprochent des grandes langues. Pour illustrer cela : il y a un an, la langue numéro 50 affichait un score de 0,14 %. La langue actuelle numéro 50 a un score de 0,24%. Quoi qu’il en soit, nous sommes tous curieux de voir quel langage deviendra le langage de programmation de l’année ! Oui, je sais, nous sommes déjà venus ici. Fin 2022, il semblait que C# allait devenir le langage de programmation de cette année-là. Mais au dernier moment, C++ a pris le titre de manière inattendue. Cette année, nous sommes un peu plus sûrs que C# va gagner. Il a gagné +2,38% en 1 an, alors que ses plus proches concurrents Fortran et F# n'ont gagné que +0,64% et +0,48% respectivement. Cela peut paraître un peu étrange que la plupart des 20 langues les plus populaires aient perdu de leur popularité en 2023. Alors que s’est-il passé ? La réponse réside dans la longue traîne, où résident toutes les petites langues. Celles-ci progressent toutes un peu et se rapprochent des grandes langues. Pour illustrer cela : il y a un an, la langue numéro 50 affichait un score de 0,14 %. La langue actuelle numéro 50 a un score de 0,24%. Quoi qu’il en soit, nous sommes tous curieux de voir quel langage deviendra le langage de programmation de l’année !

Pas représentatif de la popularité des langages de programmation dans l'Hexagone

GitHut se présente comme étant une tentative de visualiser et d'explorer la complexité de l'univers des langages de programmation utilisés dans les référentiels hébergés sur GitHub. GitHub fournit une API accessible au public pour interagir avec son vaste ensemble de données d'événements et pour interagir avec les référentiels hébergés. GitHub Archive va encore plus loin en les agrégeant et en les stockant pour la consommation publique. L'ensemble de données GitHub Archive est également disponible via Google BigQuery.Les données quantitatives utilisées dans GitHut sont collectées à partir de GitHub Archive. Les données sont mises à jour sur une base trimestrielle.Et selon ces données, Python reste le langage de programmation le plus actif sur GitHub, notamment en terme de contributions (Pull Request) en 2023 avec 17,715% d'utilisationPython est un langage de programmation interprété, multi-paradigme et multi-plateformes. Il favorise la programmation impérative structurée, fonctionnelle et orientée objet. Il est doté d'un typage dynamique fort, d'une gestion automatique de la mémoire par récupérateur de mémoire et d'un système de gestion d'exceptions ; il ressemble ainsi à Perl, Ruby, Scheme, Smalltalk et Tcl.Python gagne en popularité ces temps-ci, en partie à cause de l'essor de la science des données et de son écosystème de bibliothèques logicielles d'apprentissage automatique comme NumPy, Pandas, TensorFlow de Google et PyTorch de Facebook.En effet, Python continuerait d'être la norme et la compétence la plus recherchée dans le domaine de la science des données, dépassant de loin les autres technologies et outils, comme R, SAS, Hadoop et Java. C'est ce que suggère une analyse réalisée par Terence Shin, un spécialiste des données, qui a indiqué que l'adoption de Python pour la science des données continue de croître alors même que le langage R, plus spécialisé, est en déclin. Bien entendu, cela ne veut pas dire que les spécialistes des données vont abandonner R de sitôt. L'on continuera probablement à voir Python et R utilisés pour leurs forces respectives.Python est également un langage facile à apprendre qui a trouvé une niche dans le matériel haut de gamme, mais moins dans les appareils mobiles et le Web – un problème que le créateur de Python, Guido van Rossum, espère résoudre grâce à des améliorations de performances sur lesquelles il travaille chez Microsoft.En seconde position vient Java. Go et JavaScript gagnent une place. C++ perd une place et se retrouve en cinquième position.Dans son édition de décembre, les cinq premières places n'ont pas changé.L'indice TIOBE Programming Community est un indicateur de la popularité des langages de programmation. L'index est mis à jour une fois par mois. Les notes sont basées sur le nombre d'ingénieurs qualifiés dans le monde, les cours et les fournisseurs tiers. Les moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo!, Wikipédia, Amazon, YouTube et Baidu sont utilisés pour calculer les notes. Il est important de noter que l'index TIOBE ne concerne pas le meilleur langage de programmation ou le langage dans lequel la plupart des lignes de code ont été écrites. L'index peut être utilisé pour vérifier si vos compétences en programmation sont toujours à jour ou pour prendre une décision stratégique sur le langage de programmation à adopter lors du démarrage de la construction d'un nouveau système logiciel.L'index peut être utilisé pour vérifier si vos compétences en programmation sont toujours à jour ou pour prendre une décision stratégique sur le langage de programmation à adopter lors du démarrage de la création d'un nouveau système logiciel.L'étude internationale TIOBE basée sur des données web n'est absolument pas représentative du marché Pro en France, pour vous faire une meilleure idée sur le paysage professionnel dans l'Hexagone :Sources : GitHut 2.0 Que pensez-vous des méthodologies de classement de langage (Pull Request / étoiles / Pushes / Problèmes chez GitHut, nombre de recherches chez TIOBE) ?Quel langage de programmation préférez-vous utiliser pour vos projets sur GitHub et pourquoi ?Avez-vous observé des changements dans l’utilisation des langages de programmation au fil des ans ? Si oui, comment ces changements ont-ils influencé vos choix de développement ?Comment pensez-vous que l’évolution des langages de programmation reflète les tendances actuelles de l’industrie technologique ?Selon vous, quel langage de programmation émergent pourrait devenir populaire dans les prochaines années et pourquoi ?Quels sont les facteurs qui, selon vous, contribuent le plus à la popularité d’un langage de programmation sur GitHub ?