Les éditions(Windows, MacOS, Linux, Raspberry Pi) comprennent un éditeur de programmes BASIC avec coloration de la syntaxe, indentation en live, recherche et remplacement et bien d'autres fonctionnalités. Des aides au diagnostic intégrées telles que la trace d'exécution, la liste des variables, l'exécution en une seule étape et un profileur facilitent le débogage des programmes les plus complexes.Les éditionset, pour smartphones et tablettes, ont une interface simplifiée, optimisée pour les écrans tactiles. Elles proposent également un éditeur de programmes BASIC avec coloration de la syntaxe, indentation live, recherche et remplacement et d'autres fonctionnalités ; voir ici pour plus de détails. L'édition Android fonctionne bien sur un Chromebook (64 bits), en particulier si vous activez le redimensionnement de la fenêtre.L'éditionutilise également l'interface simplifiée, elle est compatible avec les versions de bureau de; les versions Android deet, et avecsur iOS. Elle fonctionnera également sur un Chromebook.L'édition Android fonctionnera également sur l'ouet sur certains téléviseurs intelligents. Plusieurs des exemples de programmes fournis peuvent être utilisés à l'aide de la molette de navigation et des boutons de la télécommande, y compris la plupart des jeux. Tout son ou musique créé par un programme BASIC sera diffusé par le(s) haut-parleur(s) de la télévision connectée.Vous pouvez "compiler" votre programme BASIC en un paquet d'applications autonome qui fonctionnera sans que BBC BASIC soit installé (fichiersous Windows, fichiersous MacOS, fichiersous Linux ou Raspberry Pi OS et fichiersous Android via l'utilitaire BBC2APK). Vous pouvez distribuer librement de tels paquets d'applications sans avoir à payer de redevance pour BBC BASIC.est largement compatible avec BBC BASIC for Windows ; elle partage avec ce dialecte de nombreuses, notamment des structures de données, des variables PRIVATE, un état EXIT, des chaînes longues, des interruptions d'événements, un opérateur d'adresse, des variables d'octets, un caractère de suite de ligne, des appels indirects de procédures et de fonctions et une précision numérique améliorée. Elle conserve également un haut degré de compatibilité avec le micro-ordinateur de BBC, y compris l'émulation des instructionset, et le mode d'écran(télétexte).Jusqu'àde mémoire (dans l'édition "in-browser") sont fournis pour le programme, les données et la pile de l'utilisateur (sous réserve de disposer de suffisamment de mémoire vive). Contrairement à d'anciennes versions de BASIC, vous n'aurez pas à subir la frustration de manquer de mémoire ! Les numéros de ligne sont facultatifs.BBC BASIC comprend un assembleur qui peut être utilisé lorsque la vitesse ou d'autres capacités de l'interprète sont inadéquates. L'assembleur dépend du processeur de votre appareil : x86 (32 bits ou 64 bits) pour Windows, MacOS ou Linux ; ARM (32 bits ou 64 bits) pour Raspberry Pi. Dans le cas d'Android, l'assembleur est ARM ou x86 selon le cas. Vous pouvez accéder aux fonctions de l'interface de programme d'application (API) à partir de BASIC et du code assembleur, ce qui permet à un programmeur expérimenté de produire des applications sophistiquées.Les programmes BBC BASIC pour Windows qui appellent des fonctions API du système d'exploitation, ou qui s'appuient sur des bibliothèques qui n'ont pas d'équivalent direct dans les deux dialectes, devront être adaptés afin d'être compatibles avec BBCSDL. De même, les programmes qui utilisent la commande *FONT devront être légèrement modifiés. Mais pour le reste, on peut s'attendre à ce que les programmes fonctionnent avec peu ou pas de modifications. Bien entendu, les programmes qui intègrent du code en langage assembleur ne fonctionneront pas sur un appareil Android ou un Raspberry Pi à base d'ARM sans modifications significatives. Les différences entre BB4W et BBCSDL sont détaillées ici Que pensez-vous de cette implémentation gratuite et open source de BBC BASIC ?