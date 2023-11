1

# Click anything here to see an explanation. Comments in Roc begin with a # and go to the end of the line. main = Path.fromStr "url.txt" |> storeEmail |> Task.onErr handleErr storeEmail = \path -> url <- File.readUtf8 path |> Task.await user <- Http.get url Json.codec |> Task.await dest = Path.fromStr "\(user.name).txt" _ <- File.writeUtf8 dest user.email |> Task.await Stdout.line "Wrote email to \(Path.display dest)" handleErr = \err -> when err is HttpErr url _ -> Stderr.line "Error fetching URL \(url)" FileReadErr path _ -> Stderr.line "Error reading from \(Path.display path)" FileWriteErr path _ -> Stderr.line "Error writing to \(Path.display path)"