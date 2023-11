Représailles : 53 % des ingénieurs logiciels ont soupçonné des actes répréhensibles au travail et ~145 000 ingénieurs logiciels au Royaume-Uni ont subi des représailles la dernière fois qu'ils ont signalé des actes répréhensibles à leur employeur. Pour ceux qui n'ont pas signalé un comportement contraire à l'éthique, la crainte de représailles de la part de la direction est la principale raison invoquée (59 %).





: 53 % des ingénieurs logiciels ont soupçonné des actes répréhensibles au travail et ~145 000 ingénieurs logiciels au Royaume-Uni ont subi des représailles la dernière fois qu'ils ont signalé des actes répréhensibles à leur employeur. Pour ceux qui n'ont pas signalé un comportement contraire à l'éthique, la crainte de représailles de la part de la direction est la principale raison invoquée (59 %). Clauses bâillons : L'enquête révèle que l'accord de règlement entre Worldpay et l'actuel PDG de BT, Philip Jansen, contient une clause bâillon interdite par la Financial Conduct Authority. L'enquête jette également un nouvel éclairage sur les clauses d'accord de règlement utilisées par Post Office à la suite du scandale informatique Horizon.





: L'enquête révèle que l'accord de règlement entre Worldpay et l'actuel PDG de BT, Philip Jansen, contient une clause bâillon interdite par la Financial Conduct Authority. L'enquête jette également un nouvel éclairage sur les clauses d'accord de règlement utilisées par Post Office à la suite du scandale informatique Horizon. Une surveillance déficiente : Bien que les métriques de livraison de logiciels donnent la priorité à la vitesse, le public britannique et les ingénieurs logiciels s'accordent à dire qu'il s'agit du facteur le moins important. Le public se soucie davantage de la sécurité et de l'exactitude des données, ainsi que de la prévention des bogues graves.

Alors que l'IA continue de mettre en avant les préoccupations du public concernant les systèmes informatiques, l'ancien directeur de l'ingénierie de FTX a plaidé coupable au début de l'année pour son rôle dans les actes répréhensibles commis au sein de la bourse de crypto-monnaies aujourd'hui disparue. Pendant ce temps, l'enquête Horizon IT continue d'examiner comment un logiciel de comptabilité défectueux a été rendu responsable de plusieurs suicides et de ce qui a été décrit comme "", avec des personnes emprisonnées à tort, y compris une femme enceinte.Une enquête menée par lea mis au jour des défaillances systématiques et permanentes affectant les ingénieurs en informatique et les systèmes informatiques utilisés par l'ensemble de la société. Voici les principaux résultats de l'enquête :53 % des ingénieurs en informatique interrogés par l'institut de sondage Survation déclarent avoir soupçonné des actes répréhensibles au travail. Parmi ceux qui s'expriment, 75 % déclarent avoir subi des représailles la dernière fois qu'ils ont signalé des actes répréhensibles à leur employeur. Cela signifie qu'environ 145 000 ingénieurs logiciels actifs au Royaume-Uni ont subi des représailles la dernière fois qu'ils ont signalé des actes répréhensibles à leur employeur, soit plus de victimes que les forces régulières de l'armée britannique, de la Royal Air Force et de la Royal Navy réunies. Dans les cas où les ingénieurs en informatique ont gardé le silence, les deux principales raisons invoquées sont les représailles potentielles de la direction (59 %) et les représailles potentielles des collègues (44 %).Certaines entreprises ont également cherché à contourner les lois sur la divulgation d'informations d'intérêt public en obtenant des employés qu'ils acceptent des clauses de garantie lors de l'indemnité de départ, stipulant qu'ils n'ont connaissance d'aucune raison de faire des divulgations protégées. Ces divulgations protégées peuvent porter sur des questions liées à la criminalité, au non-respect d'obligations légales, à des erreurs judiciaires, à des dangers pour la santé et la sécurité ou à des atteintes à l'environnement.Bien que ces clauses de contournement aient été interdites par la Financial Conduct Authority (FCA) en 2016, l'enquête a révélé qu'elles continuaient d'être utilisées dans une institution financière, comme en témoigne un accord de règlement entre Worldpay et l'actuel PDG de BT, Philip Jansen. L'accord mentionne le licenciement abusif automatique pour avoir fait une divulgation protégée comme une "réclamation particulière" réglée dans le cadre de l'accord et, en échange de la signature de l'accord, Jansen a reçu une indemnité de départ de 251 282 £, dont les 30 000 premières £ ont été exonérées d'impôt, en plus d'une contribution de 20 000 £ plus TVA pour les frais juridiques, de 3 700 £ plus TVA pour les services de conseil en matière de reclassement et de 100 £ pour avoir accepté les restrictions après la cessation d'emploi.Le, professeur de droit et d'éthique professionnelle à l'université d'Exeter, a commenté l'accord de règlement conclu entre Worldpay et Philip Jansen : "."Les ingénieurs ne se sentant pas en sécurité pour s'exprimer, l'enquête a également révélé que les cadres de mesure "standard de l'industrie" utilisés pour évaluer les équipes logicielles sont défectueux. Alors que l'équipe DORA de Google a continué à utiliser des indicateurs qui donnent la priorité à la vitesse (et au volume) pour mesurer les performances des équipes logicielles, un sondage national représentatif des adultes britanniques a classé "" comme étant le moins important pour eux lorsqu'ils utilisent des systèmes informatiques (22 %). Sur les 10 dimensions mesurées, le public était le plus susceptible d'accepter "" que la sécurité des données (62 %), l'exactitude des données (55 %) et la garantie qu'il n'y a pas de bogues graves (55 %) lui importent. Sur les huit dimensions, les ingénieurs en logiciel sont les moins susceptibles d'admettre "" que "" est le plus important pour leur travail (33 %) ; à la place, pouvoir subvenir aux besoins de leur famille (52 %), fournir un travail très fiable (51 %) et veiller à ce que leur travail garantisse la sécurité des données (47 %) viennent en tête de liste.En outre, alors que de nouveaux cadres ont mis l'accent sur l'utilisation d'enquêtes au sein des équipes, l'enquête a révélé que, outre le risque de représailles pour s'être exprimé, un ingénieur logiciel sur six (1 sur 6) se sent incapable d'exprimer ses idées ou ses préoccupations, de poser des questions ou d'admettre ses erreurs, sans craindre de conséquences négatives. Près d'un ingénieur logiciel sur quatre (1 sur 4) a déclaré ne pas être en mesure de prendre des risques calculés sans craindre de conséquences négatives. Des recherches antérieures identifiées dans l'enquête ont également montré que "" sont les plus susceptibles d'être les plus optimistes dans l'évaluation des performances de livraison de logiciels dans les grands projets. L'étude souligne la nécessité de veiller à ce que les mécanismes subjectifs de retour d'information des employés ne soient pas utilisés comme un outil de représailles. 44 % des personnes qui n'ont pas signalé d'actes répréhensibles invoquent la crainte de représailles de la part de leurs collègues.chercheur principal de l'étude, a commenté l'ensemble de l'enquête : "".En ce qui concerne l'accord de règlement de Worldpay, laa déclaré : "" ... "Source : The Dark Side of Software Development par le Dr Junade Ali CEng FIET Pensez-vous que cette enquête est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?