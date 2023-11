Envoyé par Jan Kammerath Envoyé par J'ai rencontré quelques représentants d'organisations participant à l'initiative GAIA-X, qui vise à créer une alternative européenne aux fournisseurs américains de services en nuage tels que Google, Amazon ou Microsoft. C'est un sujet qui ne m'intéresse pas vraiment. Ces initiatives gouvernementales ont souvent tendance à être axées sur la bureaucratie et, à mon avis, ne produisent pas de résultats concrets.

Comment améliorer l’Open Source

Dans l’intention de briser la domination des entreprises américaines en matière de cloud computing, l’Europe lance à l’initiative franco-allemande, GAIA-X . Il s'agit de la création d'un écosystème de Cloud computing qui vise à réduire la dépendance de l'Europe à l'égard des géants de la Silicon Valley, Amazon, Microsoft et Google. La France et l'Allemagne veulent s'allier face à la migration des infrastructures informatiques de leurs institutions et entreprises vers les plateformes dites de cloud (informatique dématérialisée), dominées aujourd'hui par de grands acteurs américains comme Amazon Web Services (AWS), Microsoft (Azure) ou Google.L’objectif du projet Gaia-X est de permettre aux entreprises et aux institutions européennes de stocker leurs données en Europe, de changer facilement de fournisseur de services et surtout de se protéger de la loi américaine. Cette loi, adoptée en 2018 par les États-Unis, s’appelle(pour « Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act »). Elle donne aux autorités américaines le pouvoir de demander aux entreprises de leur transmettre des données vers les États-Unis, même si ces données sont hébergées à l’étranger, dans le cadre d’une enquête pénale.Jan Kammerath analyse ensuite les différentes catégories de projets Open Source actuels et constate que la plupart sont financés ou contrôlés par des grandes entreprises technologiques, notamment américaines. Il remet en question l’idéalisme originel de l’Open Source, tel qu’il a été décrit dans l’ouvrage « La cathédrale et le bazar », et son accessibilité à tous. Il s’interroge sur la possibilité de créer un cloud européen autonome et souverain, basé sur l’Open Source, face à la domination des acteurs commerciaux. Il invite à réfléchir sur le rôle et la responsabilité des développeurs, des utilisateurs et des décideurs dans l’écosystème du logiciel libre.Kammerath expose la façon dont l’Open Source a évolué depuis son origine idéaliste, qui visait à rendre les logiciels libres et accessibles à tous, jusqu’à sa situation actuelle, où il est largement financé et contrôlé par des grandes entreprises technologiques, notamment américaines. Il décrit les différentes catégories de projets Open Source existants, qui vont du projet solo au projet FAANG, en passant par les survivants sous-financés et les logiciels réellement commerciaux.Il s’appuie sur l’OSCI, un indice qui mesure la contribution des organisations à l’Open Source, pour montrer que la majorité du soutien et du financement de l’Open Source provient des géants du web. Il soulève ainsi la question de la souveraineté et de la diversité du logiciel libre face à la domination des acteurs commerciaux. Kammerath critique l’argument selon lequel les logiciels libres rendent l’Europe indépendante des fournisseurs américains. Il affirme que l’Open Source a échoué à libérer les utilisateurs et qu’il est largement financé et contrôlé par les grandes entreprises technologiques, notamment américaines.Kammerath décrit les difficultés de financement et de création d’entreprises de logiciels en Europe, qui ont poussé de nombreux projets Open Source à migrer ou à collaborer avec des acteurs américains. Il dénonce le manque d’intérêt et de compréhension de l’Open Source de la part du grand public, qui ne contribue pas aux projets ni ne lit le code source. Il soulève ainsi la question de la souveraineté et de la diversité du logiciel libre en Europe face à la domination des acteurs commerciaux.En 2021, Yann Léchelle, PDG de Scaleway a annoncé son retrait du projet GAIA-X . « Le 18 novembre dernier, nous avons annoncé que notre entreprise ne renouvellerait pas son adhésion au projet GAIA-X en 2022. Les objectifs de l’Association, quoique louables au départ, sont de plus en plus détournés et contrariés par un paradoxe de polarisation ayant pour conséquence de renforcer le statu quo, c’est-à-dire une concurrence déséquilibrée. Scaleway choisit de consacrer son temps, ses capitaux et son attention à améliorer son offre multicloud, un facteur clé pour une véritable réversibilité et ouverture », a déclaré Yann Léchelle.Jan Kammerath affirme que les projets Open Source que nous apprécions sont le fruit du travail et du sacrifice de personnes ou de petites équipes. Il souligne que dans un monde où la vie devient de plus en plus chère, où les taxes, les loyers et les difficultés financières augmentent, il y a de moins en moins de personnes qui peuvent et veulent construire et maintenir des projets Open Source. Il remet en cause l’idée de l’Open Source selon laquelle les gens construiraient les logiciels qu’ils aiment pour les partager avec d’autres personnes qui, en retour, financeraient les constructeurs. Il la qualifie de chimère idéologique.Source : Jan Kammerath's blog post Êtes-vous d’accord avec Jan Kammerath qui pense que « l’Open Source est en crise et que ce n’est pas la faute des grandes entreprises technologiques » ?Quels sont les avantages et les inconvénients de l’Open source par rapport aux logiciels propriétaires, tant pour les développeurs que pour les utilisateurs ?Partagez-vous l'idée selon laquelle, il y aurait de moins en moins de personnes qui peuvent et veulent construire et maintenir des projets Open Source ?Comment garantir la pérennité et la qualité des projets Open source face à la concurrence des logiciels commerciaux ?À votre avis, l’Open Source est-il encore un mouvement idéaliste qui rend les logiciels accessibles à tous ?Quels sont selon vous, les défis et les opportunités de l’Open source dans le contexte actuel de la transformation numérique ?