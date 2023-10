Asynconf 2023 : l'évènement dédié aux développeurs et aux métiers de l'informatique aura lieu les 30 et 31 octobre

des conférences : un large éventail de sujets liés au développement, de la programmation au web en passant par le mobile, la data ou encore par l'IA ;

des challenges : un tournoi de programmation aura lieu sur les 2 jours pour se challenger sur du front et de l'algorithmie ;

des échanges : vous allez faire des rencontres avec d'autres passioné.e.s d'informatique, le meilleur moyen d'agrandir son réseau ;

des ateliers : des ateliers d'initiation au code sont prévus pour les plus jeunes, c'est l'heure de découvrir le python et la robotique ;

des animations : Photobooth, Arcades, Casques VR seront au rendez-vous pour vous permettre de vous distraire entre 2 conférences ;

des stands : les partenaires exposeront leurs produits et services en lien avec le développement informatique.

Asynconf est un évènement dédié aux développeurs et aux métiers de l'informatique. Après avoir été organisé en ligne les éditions passées, cette année, pour sa 4e édition, Asynconf se tiendra également en présentiel les 30 et 31 octobre 2023 à Paris Saclay.En rejoignant l'évènement, vous pourrez assister à des conférences captivantes, rencontrer des experts de renom et élargir vos connaissances dans ces domaines en constante évolution. Une occasion de vous connecter, d'apprendre et d'échanger avec les meilleurs esprits de l'industrie.C'est un évènement organisé par le youtubeur Graven Développement et la Terrasse Discovery by Banque Populaire Val de France.La participation est entièrement gratuite. Vous devez juste vous inscrire pour réserver votre place, en distanciel ou en présentiel.