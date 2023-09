Selon un rapport, les membres fondateurs de la fondation comprennent des entreprises telles que Arm, Fujitsu, Google Cloud, Imagination Technologies, Intel, Qualcomm et Samsung. Ces leaders de l'industrie se sont réunis pour promouvoir la collaboration open source et le développement d'un modèle de programmation unifié pour toutes les architectures. L'entreprise la plus manifestement absente de cette liste est Nvidia, qui propose son propre modèle de programmation CUDA pour travailler avec ses GPU. À la base, cette nouvelle fondation est une évolution de l'initiative oneAPI, qui vise également à créer un nouveau modèle de programmation pour faciliter la prise en charge par les développeurs d'une large gamme d'accélérateurs, qu'il s'agisse de GPU, de FPGA ou d'autres accélérateurs spécialisés. Comme pour la spécification oneAPI, l'objectif de la nouvelle fondation est de faire en sorte que les développeurs puissent utiliser ces technologies sans avoir à se plonger dans les spécificités des accélérateurs sous-jacents et de l'infrastructure sur laquelle ils fonctionnent.Aujourd'hui, la Linux Foundation a annoncé la création de la Unified Acceleration (UXL) Foundation, un groupe interprofessionnel qui s'engage à fournir un modèle de programmation d'accélérateur standard ouvert qui simplifie le développement d'applications performantes et multiplateformes. Hébergée par la Joint Development Foundation (JDF) de la Linux Foundation, la Unified Acceleration Foundation rassemble les participants de l'écosystème afin d'établir un standard ouvert pour le développement d'applications performantes sur une large gamme d'architectures.La Unified Acceleration Foundation est une évolution de l'initiative oneAPI, qui a connu une croissance significative en tant que modèle de programmation ouvert couvrant différentes architectures telles que le CPU, le GPU, le FPGA et les accélérateurs. Avec de nombreux projets open source et contributions de la communauté, la formation de la Fondation UXL, guidée par un comité de pilotage dédié, marque la prochaine étape critique dans la conduite de l'innovation et la mise en œuvre de la spécification oneAPI dans l'ensemble de l'industrie.", a déclaré Jim Zemlin, directeur exécutif de la Linux Foundation. "", a déclaré Rod Burns, vice-président de l'écosystème, Codeplay Software et président du comité de pilotage de la fondation UXL.", a déclaré Robert Cohn, Intel Corporation, éditeur de la spécification oneAPI.La Unified Acceleration Foundation permet de mettre en place des solutions productives et performantes, et offre aux clients la liberté de choisir le matériel qui répond le mieux à leurs besoins spécifiques.La Joint Development Foundation (JDF), qui fait partie de la famille de projets de la Linux Foundation, accélère les organisations qui développent des spécifications techniques, des normes, des ensembles de données et du code source. La JDF fournit l'infrastructure juridique et d'entreprise, le personnel de soutien expérimenté et le réseau étendu nécessaires pour atteindre les plus hauts niveaux de normalisation industrielle et internationale.Source : Linux Foundation Quel est votre avis sur le sujet ?