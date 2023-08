Un langage serveur dédié pour le célèbre SGBDR PostgreSQL est rendu public pour donner plus de support aux développeurs

Mise en évidence sémantique

Diagnostic des erreurs de syntaxe

Affichage des commentaires SQL au survol

L'auto-complétion

Actions de code telles que Execute the statement under the cursor , ou Execute the current file

, ou Formatage du code configurable

... et beaucoup d'autres

parser

postgres_lsp

Terminer l'analyseur Mettre en œuvre un modèle de données robuste et évolutif Configurer correctement le langage server Mettre en œuvre les fonctionnalités de base du langage serveur Intégrer tous les outils open source existants Construire les pièces manquantes (Peut-être) Prendre en charge les fonctionnalités avancées avec la gestion déclarative des schémas

Le Language Server Protocol (LPS) est un protocole ouvert entre les éditeurs de code et les serveurs pour fournir des outils d'intelligence de code tels que la complétion de code et la mise en évidence de la syntaxe. Ce projet implémente un langage serveur pour Postgres, améliorant de manière significative l'expérience du développeur au sein de son éditeur favori en ajoutant :Malgré la popularité croissante de Postgres, le support du PL/pgSQL dans les IDE et les éditeurs est limité. Bien qu'il existe quelques serveurs génériques de langage SQL1 offrant la syntaxe Postgres comme une "" au sein de l'analyseur, ils ne sont généralement pas à la hauteur en raison de la syntaxe complexe et en constante évolution de PostgreSQL. Il existe quelques IDE2 propriétaires qui fonctionnent bien, mais les fonctionnalités ne sont disponibles que dans l'IDE concerné.Ce langage serveur est conçu pour supporter Postgres, et uniquement Postgres. Le serveur utilise libpg_query, ce qui permet d'exploiter la source PostgreSQL pour analyser le code SQL de manière fiable. L'utilisation de Postgres dans un langage serveur peut sembler peu conventionnelle, mais c'est le seul moyen fiable d'analyser toutes les requêtes PostgreSQL valides. Bien que libpg_query ait été construit pour exécuter du SQL, et non pour construire un langage serveur, toutes les faiblesses ont été atténuées avec succès dans leUne fois que l'analyseur syntaxique sera stable et qu'un modèle de données robuste et évolutif sera mis en œuvre, le langage serveur fournira non seulement des fonctionnalités de base telles que la mise en évidence sémantique, la complétion de code et le diagnostic des erreurs de syntaxe, mais servira également d'interface utilisateur pour tous les grands outils de l'écosystème Postgres.Il s'agit d'une preuve de concept pour la construction d'un arbre syntaxique concret et d'un arbre syntaxique abstrait à partir d'un code source PostgreSQL potentiellement malformé. Lea été créé pour prouver qu'il fonctionne de bout en bout, et n'est qu'un langage serveur très basique avec une mise en évidence sémantique et des diagnostics d'erreur. Avant d'aller plus loin dans le développement des fonctionnalités, ils doivent effectuer un travail de fond :Source : GitHub