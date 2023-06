L'entreprise a interrogé plus de 5 000 professionnels du développement, de la sécurité et des opérations sur tous les sujets, de la fréquence de déploiement aux pratiques adoptées par les équipes, afin de découvrir les points communs des organisations les plus agiles et les plus efficaces.Parmi les conclusions, les répondants dont au moins un quart des applications sont dans le cloud sont 2,2 fois plus susceptibles de publier des logiciels plus rapidement qu'ils ne l'étaient il y a un an. Ceux qui ont au moins la moitié de leurs applications dans le cloud sont 4,2 fois plus susceptibles de déployer en production plusieurs fois par jour.La mise en œuvre de la méthodologie CI/CD présente également des avantages : celles qui l'utilisent sont deux fois plus susceptibles de déployer plusieurs fois par jour et 1,2 fois plus susceptibles de publier des logiciels plus rapidement qu'elles ne le faisaient il y a un an.41 % des personnes interrogées déclarent qu'elles prévoient d'introduire de nouveaux outils d'analyse et de nouveaux tableaux de bord pour améliorer l'efficacité des livraisons cette année, tandis que 46 % prévoient d'optimiser les processus DevOps. Interrogés sur les avantages de DevOps, 33 % citent l'efficacité opérationnelle, 32 % l'augmentation de la productivité et 32 % l'amélioration de la qualité du code.Il semble également y avoir une certaine rationalisation dans l'utilisation des outils de développement. Si la plupart des organisations utilisent encore plusieurs outils pour le développement de logiciels, leur nombre diminue. Le pourcentage de répondants utilisant de un à cinq outils a augmenté (de 46 % en 2022 à 49 % en 2023), et le pourcentage de ceux qui utilisent six outils ou plus a diminué (de 54 % à 51 %).Le rapport montre également que les pénuries de compétences sont toujours d'actualité : 52 % des personnes interrogées déclarent avoir des difficultés à attirer, embaucher et retenir les développeurs, 22 % seulement estimant que c'est facile.Source : GitLab Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les résultats de cette enquête de GitLab sont pertinents ?