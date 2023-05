Zeal : un outil permettant l'accès aux documentations hors ligne sur Windows et Linux

Dash (for macOS) : un concurrent de Zeal pour les développeurs basés sur Mac

Quelques alternatives populaires à Zeal et Dash

DevDocs : cet outil combine plusieurs documentations de développeurs dans une interface Web propre et organisée avec une recherche instantanée, un support hors ligne, une version mobile, un thème sombre, des raccourcis clavier, et plus encore. DevDocs a été créé par Thibaut Courouble et est géré par freeCodeCamp. Il est possible d'installer directement DevDocs sur votre ordinateur comme une application Web progressive ;

Aujourd'hui, la plupart des développeurs doivent se fier à la documentation en ligne pour tout. Ce qui peut être un point de friction pour certains développeurs ou peut se traduire par des minutes perdues. Dans le même temps, certains développeurs plus avertis connaissent et utilisent des outils, dont Zeal, qui leur permettent de sauvegarder et de consulter hors ligne la documentation de plusieurs langages de programmation. Zeal est un navigateur de documentation hors ligne pour Windows et Linux. Pour la plateforme macOS, il existe un autre projet open source appelé Dash. Zeal se présente comme une coquille vide sans aucune documentation dès le départ.Ainsi, une fois Zeal installé sur votre ordinateur, vous devez ensuite télécharger et installer les documentations que vous souhaitez avant de pouvoir les consulter plus tard sans une connexion Internet. Elle offre un grand nombre de documentations pour différents langages et bibliothèques de développement tels qu'Android, Apache Server, Nginx, Bash, Cmake, C++, C, CoffeeScript, ActionScript, MongoDB, NodeJS, AppleScript, Drupal, HTML, Haskell, Java, Joomla, LaTeX, Markdown, MySQL, CSS, Python, PHP, Ruby, SQLite, jQuery et bien d'autres encore. Au total, Zeal offre un peu plus de 200 ensembles de documentation et la liste continue de croître.La liste des ensembles de documentation disponibles est accessible en lançant Zeal, en sélectionnant "Outils" puis "Jeux de documents" dans la barre de menus. Après avoir sélectionné une documentation dans la liste, il vous suffit de cliquer sur le bouton "Télécharger". La documentation sélectionnée sera alors téléchargée et installée, et disponible pour un usage hors ligne, ce qui permet de réduire les recherches en ligne. Selon le type de documentation et la taille du téléchargement, l'installation peut prendre plus ou moins de temps. Une fois que vous avez installé une documentation, il est possible d'y accéder à partir de la fenêtre Zeal.Selon son site Web, Dash est un navigateur de documentation d'API et un gestionnaire d'extraits de code (antisèches pour les initiés). Dash offre des ensembles de documentation hors ligne pour plus de 200 API, plus de 100 extraits de code et bien plus encore. Vous pouvez même générer vos propres ensembles de documentation ou demander à ce qu'ils soient inclus. Vous pouvez choisir les ensembles de documentation à télécharger et Dash s'occupera du reste, en s'assurant qu'ils sont maintenus à jour. Vous pouvez aussi demander des jeux de documentations ou télécharger des ensembles de documentations à partir de sources tierces.Comme Zeal, Dash est libre et open source. Néanmoins, Dash dispose d'une version plus avancée que vous pouvez acheter. La version payante offre des fonctions d'intégration pour la plupart des éditeurs de code et EDI populaires. « Dash est un utilitaire formidable et je le recommande à tous. Dash donne accès à la documentation de presque tous les principaux langages/frameworks/bibliothèques avec lesquels vous pourriez travailler. Il est vraiment bien conçu, bien plus beau et beaucoup plus complet que Zeal », lit-on dans les commentaires. Rappelons que Zeal supporte également une intégration dans plusieurs éditeurs de code et EDI populaires.Zeal et Dash sont des applications autonomes qui s'exécutent en tant qu'applications natives sur votre système d'exploitation. De nombreux développeurs décrivent Zeal comme une version simplifiée de Dash. En effet, Zeal n'offre qu'une documentation hors ligne pour la plupart des langages/bibliothèques/frameworks populaires. Mais il ne prend pas en charge les feuilles de calcul ni les extraits de code (que certains développeurs trouvent très utiles, selon les commentaires).Bien sûr, Zeal et Dash (for macOS) ne sont pas les seuls navigateurs de documentation hors ligne disponibles sur le marché. Il existe plusieurs alternatives à Zeal et Dash, dont certains sont moins complets et d'autres propres à un langage donné. En voici quelques-unes :Source : Zeal Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des outils permettant d'accéder aux documentations hors ligne ?Quel outil d'accès aux documentations hors ligne utilisez-vous ? Qu'est-ce qui justifie votre choix ?Quelle comparaison faites-vous entre les utilitaires Zeal et Dash ? Lequel recommandez-vous ?