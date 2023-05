Qu'est-ce que Pharo ?

Langage simple et puissant : Pas de constructeurs, pas de déclaration de types, pas d'interfaces, pas de types primitifs. Pourtant, un langage puissant et élégant avec une syntaxe complète qui tient sur une carte postale ! Pharo, c'est des objets et des messages jusqu'au bout.

Un environnement vivant et immersif : Retour d'information immédiat à tout moment de votre développement : Développement, test, débogage. Même dans les environnements de production, vous ne serez plus jamais bloqué dans les étapes de compilation et de déploiement !

Une expérience de débogage étonnante : L'environnement Pharo comprend un débogueur comme vous n'en avez jamais vu auparavant. Il vous permet d'avancer dans le code, de relancer l'exécution des méthodes, de créer des méthodes à la volée, et bien plus encore !

Pharo est à vous : Pharo est réalisé par une communauté incroyable, avec plus de 100 contributeurs pour la dernière révision de la plateforme et des centaines de personnes contribuant constamment avec des frameworks et des bibliothèques.

Entièrement open-source : La pile complète de Pharo est publiée sous licence MIT et disponible sur GitHub.

Points forts

Iceberg ( le client git et l'outil de contrôle VCS) a reçu de nombreux ajustements et corrections pour mieux fonctionner avec GitHub et d'autres services Git.

Le débogueur intègre désormais de nombreuses améliorations et notamment la possibilité d'ajouter des bindings dans le modèle d'interaction contextuelle.

Il y a une nouvelle implémentation des outils de réécriture et un support amélioré du refactoring.

Un nouvel outil a été créé : Le Document Browser, qui présente des documents Microdown (compatibles markdown) placés sur le web ou localement.

De nouveaux outils présentés dans Calypso (le navigateur système) et des inspecteurs étendus supplémentaires.

Toutes les versions de NewTools, Spec, Roassal et Microdown ont été mises à jour avec leurs corrections de bogues et améliorations respectives.

Support étendu des blocs complets et des fermetures à horloge constante.

Inlining et optimisations supplémentaires

Correction de bogues et nettoyage.

Prise en charge de la finalisation Ephemeron.

Ephemerons prêts pour la production.

Support initial pour Single-Instruction Multiple-Data (SIMD).

Mise à jour des dépendances tierces (versions plus récentes, bibliothèques graphiques utilisant l'accélération matérielle).

Nettoyage : Suppression d'un grand nombre de vieux codes, notamment d'anciennes expériences, et de codes morts.

Effort de développement

Contributeurs

Pharo est livré avec un code source compilé dans une image système qui contient tous les logiciels nécessaires pour faire fonctionner le système Pharo. Comme le Smalltalk-80 original, Pharo offre plusieurs fonctions de programmation en temps réel telles que la manipulation immédiate d'objets, les mises à jour en temps réel et la compilation juste à temps. L'image comprend un logiciel de type EDI permettant de modifier ses composants.Pharo est un langage de programmation purement orienté objet et un environnement puissant axé sur la simplicité et le retour d'information immédiat.... plus d'informations sont disponibles sur la page des caractéristiques de Pharo Dans cette itération de Pharo, le travail sur les objectifs d'amélioration, de nettoyage et de modularisation ont été poursuivis. Un certain nombre d'améliorations ont également été apportées au niveau de la convivialité et de la rapidité. Une liste complète des changements et des améliorations est disponible dans le Changelog Quelques points forts de cette version étonnante :Cette nouvelle version est le résultat de 1412 Pull Requests intégrées uniquement dans le dépôt Pharo. 972 problèmes ont été résolus et des contributions ont été reçues de la part de plus de 70 contributeurs différents. Beaucoup de travail a également été réalisé dans les projets séparés qui sont inclus dans chaque version de Pharo :Pharo est à vous. Il est à vous parce qu'il est fait pour vous, mais surtout parce qu'il est fait grâce aux contributions inestimables de la grande communauté. Une grande communauté de personnes du monde entier a contribué à Pharo 11.0 en faisant des pull requests, en rapportant des bugs, en participant à des fils de discussion, en fournissant un retour d'information, et en effectuant de nombreuses tâches utiles dans tous les canaux de la communauté. Merci à tous pour vos contributions.L'équipe de Pharo