Méthodologie

Extensions de paquets

import Contours function plot(contour::Countours.Contour) ... end

# 1.8 (StaticArrays unconditionally loaded) julia> @time using ForwardDiff 0.590685 seconds (2.76 M allocations: 201.567 MiB) # 1.9 (StaticArrays not loaded) julia> @time using ForwardDiff 0.247568 seconds (220.93 k allocations: 13.793 MiB)

Heap snapshot

using Profile Profile.take_heap_snapshot("Snapshot.heapsnapshot")

Code : Sélectionner tout Profile.take_heap_snapshot("Snapshot.heapsnapshot", all_one=true)

Indication d'utilisation de la mémoire pour le GC avec --heap-size-hint

Code : Sélectionner tout julia --heap-size-hint=<size>

Trier les performances

Les tâches et le pool de discussion interactif

using Base.Threads @spawn :interactive f()

Code : Sélectionner tout julia --threads 3,1

REPL

julia> @__MODULE__ # Shows module where macro is expanded Main # Typing Base.Math and pressing Meta-m changes the context module (Base.Math) julia> @__MODULE__ Base.Math (Base.Math) julia> varinfo() name size summary ––––––––––– ––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– @evalpoly 0 bytes @evalpoly (macro with 1 method) Math Module ^ 0 bytes ^ (generic function with 68 methods) acos 0 bytes acos (generic function with 12 methods) acosd 0 bytes acosd (generic function with 1 method) acosh 0 bytes acosh (generic function with 12 methods) acot 0 bytes acot (generic function with 4 methods) ...

La prompte numérotation

DelimitedFiles - première stdlib à être mise à jour

Les versions des stdlib sont liées à la version de Julia, ce qui oblige les utilisateurs à attendre la prochaine version de Julia pour recevoir les corrections de bogues.

L'intégration des stdlibs dans la sysimage entraîne un coût pour les utilisateurs qui ne les utilisent pas, car elles sont chargées à chaque démarrage de Julia.

Développer des stdlibs qui sont dans la sysimage peut être ennuyeux.

julia> using DelimitedFiles [ Info: Precompiling DelimitedFiles [8bb1440f-4735-579b-a4ab-409b98df4dab] julia> pkgdir(DelimitedFiles) "/Users/kc/julia/share/julia/stdlib/v1.9/DelimitedFiles"

(@v1.9) pkg> add DelimitedFiles Resolving package versions... Updating `~/.julia/environments/v1.9/Project.toml` [8bb1440f] + DelimitedFiles v1.9.1 Updating `~/.julia/environments/v1.9/Manifest.toml` [8bb1440f] + DelimitedFiles v1.9.1 Precompiling environment... 1 dependency successfully precompiled in 1 seconds. 59 already precompiled. julia> using DelimitedFiles julia> pkgdir(DelimitedFiles) "/Users/kristoffercarlsson/.julia/packages/DelimitedFiles/aGcsu"

--math-mode=fast désactivé

Pkg

pkg> add ne mettra à jour automatiquement le registre qu'une fois par jour.

pkg> add peut maintenant essayer d'ajouter uniquement des packages déjà installés

pkg> add --preserve=tiered_installed Foo pour essayer cette nouvelle stratégie en premier dans la préservation à plusieurs niveaux.

pkg> add --preserve=installed Foo pour essayer strictement cette stratégie, ou erreur.

pkg> why pour vous dire pourquoi un paquetage est dans le manifeste

(jl_zMxmBY) pkg> why DataAPI CSV → PooledArrays → DataAPI CSV → Tables → DataAPI CSV → WeakRefStrings → DataAPI

Apple Silicon atteint le statut de niveau 1

Mise à jour LLVM vers v14

Arithmétique à virgule flottante demi-précision native

julia> using BenchmarkTools julia> function sumsimd(v) sum = zero(eltype(v)) @simd for x in v sum += x end return sum end sumsimd (generic function with 1 method) julia> @btime sumsimd(x) setup=(x=randn(Float16, 1_000_000)) 58.416 μs (0 allocations: 0 bytes) Float16(551.0) julia> @btime sumsimd(x) setup=(x=randn(Float32, 1_000_000)) 116.916 μs (0 allocations: 0 bytes) 897.7202f0 julia> @btime sumsimd(x) setup=(x=randn(Float64, 1_000_000)) 234.125 μs (0 allocations: 0 bytes) 1164.2247860232349