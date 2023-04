Les améliorations de l'expérience technique et de l'expérience utilisateur doivent aller de pair, et les performances et l'accessibilité ne peuvent pas être considérées comme une taxe sur les fonctionnalités d'expédition. Grâce à des API, des outils et une automatisation de qualité, nous pouvons aider les ingénieurs à aller plus vite et à livrer en même temps un code de meilleure qualité et plus performant. Le travail effectué pour améliorer les performances du nouveau Facebook.com a été considérable et nous prévoyons de partager plus d'informations sur ce travail prochainement.