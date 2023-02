Une bonne partie de la communauté considère les jurons (expressions grossières) comme un signe vulgaire de manque d'intelligence et d'éducation, car pourquoi utiliser un langage grossier quand on dispose d'un riche vocabulaire ? Mais certains experts affirment que les avantages des jurons sont nombreux. « Les avantages du juron ne sont apparus qu'au cours des deux dernières décennies, à la suite de nombreuses recherches sur le cerveau et les émotions, ainsi qu'à une bien meilleure technologie pour étudier l'anatomie du cerveau », a déclaré Timothy Jay, professeur émérite de psychologie au Massachusetts College of Liberal Arts, aux États-Unis.Jan Strehmel s'est récemment intéressé à l'impact des jurons sur la qualité du code produit par les développeurs qui en font usage dans leurs commentaires. Dans le cadre de son étude, il a parcouru et analysé plus de 3800 codes sources ouverts contenant des jurons en anglais et plus de 7600 codes sources ouverts ne contenant pas de jurons sur GitHub. Ensuite, Strehmel et son équipe ont quantifié la conformité de ces deux ensembles distincts de codes sources ouverts aux normes de codage. Les résultats ont été présentés comme un proxy pour la qualité du code source via l'outil SoftWipe. L'étude s'est basée uniquement sur le code source écrit en C.« Nous constatons que les codes sources ouverts contenant des jurons présentent une qualité de code significativement meilleure que ceux qui n'en contiennent pas, selon plusieurs tests statistiques. Nous supposons que l'utilisation de jurons constitue un indicateur d'une implication émotionnelle profonde du programmeur avec le code et ses complexités inhérentes, produisant ainsi un meilleur code basé sur un processus d'analyse de code complet, critique et dialectique », indique le rapport de l'étude. Toutefois, l'équipe insiste sur le fait que cette étude est une étude d'observation, car elle ne contrôle aucun des deux groupes de développeurs.« Cela conduit au problème suivant : bien que nous ayons une différence statistiquement significative entre les groupes, elle pourrait être causée par d'autres facteurs sous-jacents. Il est important de noter que de petites valeurs ne garantissent pas que les résultats sont reproductibles ou que la signification statistique implique une signification pratique. Cela signifie que le fait de jurer n'améliorera pas automatiquement la qualité de votre code. Cependant, une étude a montré que le fait de jurer sur le lieu de travail permet de réduire le stress, ce qui pourrait améliorer la concentration et donc la qualité du code », explique le rapport de l'étude.« Cela pourrait être une explication possible des résultats de l'étude », note l'équipe. À ce propos, certains experts affirment que le juron est un signe de créativité. Selon ces derniers, les jurons semblent être centrés sur le côté droit du cerveau, la partie que les scientifiques appellent souvent le "cerveau créatif". « Nous savons que les patients victimes d'un AVC du côté droit ont tendance à devenir moins émotifs, moins capables de comprendre et de raconter des blagues, et qu'ils ont tendance à arrêter de jurer, même s'ils juraient beaucoup auparavant », a déclaré Emma Byrne, auteur du livre "Swearing Is Good for You".En 2018, Adam Farley, un contributeur au projet OpenJDK, a effectué une revue de code de l’implémentation open source de la spécification Java SE et a rapporté la présence de jurons au sein du code source. Les grossièretés les plus récurrentes étaient bitc* et f*ck. Selon lui, on dénombre au minimum 12 expressions de ce type au sein de la bibliothèque open source et on peut allonger la liste si on fouille dans les dictionnaires dédiés aux phases de test de logiciels. D'autres observations au cours de ces dernières années ont également montré que les messages de commit dans les projets open source pouvaient parfois contenir des jurons.Cependant, selon des critiques de l'étude du rapport de Strehmel, l'utilisation d'un tel langage dans les commentaires du code source peut être un signe d'une attitude négative ou de stress chez les développeurs. En d'autres termes, ils estiment que la qualité du code n'a pas de lien avec les jurons et que ces expressions permettent juste à un programmeur d'évacuer son stress ou un sentiment quelconque vis-à-vis de son travail. En gros, les critiques affirment que la relation entre l'utilisation de jurons et la qualité du code est complexe et n'est pas bien établie. Ils ajoutent également que l'étude de Strehmel et son équipe n'est pas représentative.Comme indiqué plus haut, l'étude a analysé uniquement les codes sources ouverts écrits en C. Bien qu'il soit possible d'étendre l'étude aux codes sources écrits en C++ en utilisant les mêmes scripts d'exploration et d'analyse des données, l'équipe a décidé de ne pas tenir compte du code C++ par souci de simplicité et par manque de temps. Cependant, elle se dit agnostique quant à savoir si les programmeurs C++ ont la même mentalité que les programmeurs C ou s'ils sont politiquement plus corrects. Par conséquent, l'équipe reste prudente quant à la généralisation de ses résultats à la communauté des programmeurs orientés objet.Certains suggèrent également que les jurons servent parfois de motifs de reconnaissance entre programmeurs qui se partagent leurs codes sources. Cela dit, le débat sur les avantages des jurons s'est intensifié ces dernières années et dépasse même largement le domaine du génie logiciel. En outre, d'autres militent pour la suppression des termes considérés comme des "jurons" dans les langages de programmation. Par exemple, en 2018, la communauté Python a engagé le processus de suppression des termes « master » et « slave » de sa documentation et de sa base de code pour des raisons de diversité et pour leur connotation à l’esclavage.Source : Billet de blogue Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la conclusion de l'étude de Strehmel ?Selon vous, l'étude est-elle représentative ? Pourquoi ?Pensez-vous qu'il existe une corrélation entre les jurons et la qualité du code ?Selon vous, l'utilisation de jurons dans les commentaires témoigne-t-elle de l'état d'un développeur ?L'utilisation de jurons dans les commentaires est-elle une bonne ou une mauvaise pratique ? Pourquoi ?