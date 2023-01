Prise en charge améliorée de Material 3

Le SDK Flutter a atteint son jalon 1.0 le 4 décembre 2018. Selon Tim Sneath, qui dirige la gestion des produits Dart et Flutter, a déclaré qu'en mai 2022, il y avait 500 000 applications construites à l'aide de Flutter, soit deux fois plus qu'un an auparavant. Lors de l'événement de mercredi, qui s'est tenu à Nairobi, au Kenya, Sneath a déclaré que ce nombre est désormais passé à 700 000. Et le nombre de paquets disponibles via pub.dev a dépassé les 32 000, contre 23 000 en mai dernier. Google estime que Flutter a attiré 5 millions de développeurs et selon GitHub, il est l'un des trois principaux projets open source en fonction du nombre de contributeurs.Quand d'autres mesurent de telles choses, Flutter semble toujours être plutôt populaire. Selon les analystes, Flutter pourrait le devenir davantage, car le SDK s'étend à de nouvelles plateformes matérielles telles que RISC-V et ARM64 pour Windows et s'attaque aux problèmes de performance, ce qui le rend mieux adapté aux jeux et à d'autres applications exigeantes en matière de calcul. Enfin, il apprend à s'adapter au Web et à d'autres langages de programmation. La version 3.7 de Flutter améliore davantage le framework avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités remarquables. Voici ci-dessous les points forts de Flutter 3.7 :La prise en charge de Material 3 a été considérablement améliorée dans la version 3.7 avec la migration des widgets suivants :Pour utiliser ces nouvelles fonctionnalités, il suffit d'activer l'indicateurdans le widgetde votre application. Selon l'équipe, pour tirer pleinement parti du support de Material3, vous aurez besoin d'un schéma de couleurs M3 complet. Vous pouvez fournir le vôtre, utiliser le nouvel outil de création de thèmes ou Flutter peut en générer un pour vous à partir d'une seule couleur de base en utilisant le paramètredu constructeur deFlutter peut désormais créer des barres de menu et des menus contextuels en cascade. Pour macOS, créez une barre de menu à l'aide du widget, qui définit les barres de menu natives de la plateforme dont le rendu est assuré par macOS et non Flutter. Et, pour toutes les plateformes, vous pouvez définir un menu Material Design qui fournit des barres de menu en cascade (), ou des menus en cascade autonomes déclenchés par un autre élément de l'interface utilisateur ().Ces menus sont entièrement personnalisables, et les éléments de menu peuvent être des widgets personnalisés, ou vous pouvez utiliser les nouveaux widgets d'éléments de menu ().L'équipe annonce que le nouveau moteur de rendu Impeller est prêt à être testé sur iOS dans le canal stable. « Nous pensons que les performances d'Impeller atteindront ou dépasseront celles du moteur de rendu Skia pour la plupart des applications, et en ce qui concerne la fidélité, Impeller implémente tout sauf un petit nombre de cas particuliers rarement utilisés. Nous prévoyons de faire d'Impeller le moteur de rendu par défaut sur iOS dans une prochaine version stable, alors continuez à envoyer vos commentaires sur Impeller sur GitHub », a déclaré l'équipe dans un billet de blogue sur les fonctionnalités de Flutter 3.7.« Bien que nous soyons de plus en plus convaincus qu'Impeller sur iOS répondra aux besoins de rendu de presque toutes les applications Flutter existantes, il reste encore quelques lacunes dans la couverture des API. Le petit nombre de lacunes restantes est répertorié sur le wiki Flutter. Les utilisateurs peuvent également remarquer des différences visuelles mineures dans le rendu entre Skia et Impeller. Ces différences mineures peuvent être des bogues, alors n'hésitez pas à signaler les problèmes. Nos progrès sur Impeller ont été grandement accélérés par les contributions de la communauté », a-t-elle ajouté.Lorsque vous lancez une application iOS, une liste de contrôle des paramètres à mettre à jour garantit que votre application est prête à être soumise à l'App Store. La commandevalide désormais certains de ces paramètres et vous informe si des modifications doivent être apportées à votre application avant sa sortie.Cette version comporte plusieurs nouvelles fonctionnalités d'outils et des améliorations générales à tester. L'outil de débogage de la mémoire de DevTools a subi une refonte complète. Il existe trois nouveaux onglets de fonctionnalités,et, qui prennent en charge toutes les fonctionnalités de débogage de la mémoire précédemment prises en charge et en ajoutent d'autres pour faciliter le débogage. Selon l'équipe Flutter, parmi les nouvelles fonctionnalités, il y a la possibilité d'analyser l'allocation de mémoire actuelle de votre application par classe et par type de mémoire.Cela permet également de rechercher les chemins de code qui allouent de la mémoire pour un ensemble de classes au moment de l'exécution, et de différencier les instantanés de mémoire pour comprendre la gestion de la mémoire entre deux points dans le temps. La pagecomporte en outre quelques nouveautés notables. Un nouvel ongleten haut de la pagefournit des informations sur la trame Flutter sélectionnée. Il peut s'agir de suggestions sur la façon de suivre plus en détail les parties coûteuses de la trame Flutter, ou d'avertissements sur les opérations coûteuses détectées dans la trame Flutter.Selon l'équipe, ce ne sont que quelques points saillants, mais cette version contient plusieurs corrections de bogues et améliorations au-delà des fonctionnalités mentionnées ici, y compris des corrections de bogues importantes pour l'inspecteur, le profileur de réseau et le profileur de CPU.Vous pouvez désormais créer des menus contextuels personnalisés n'importe où dans une application Flutter. Vous pouvez également les utiliser pour personnaliser les menus contextuels intégrés. Par exemple, vous pouvez ajouter un bouton "Envoyer un e-mail" à la barre d'outils de sélection de texte par défaut qui s'affiche lorsque l'utilisateur a sélectionné une adresse e-mail. Voir le paramètre, qui a été ajouté aux widgets existants qui affichent un menu contextuel par défaut, comme. Vous pouvez renvoyer n'importe quel widget de, y compris modifier le menu contextuel par défaut adapté à la plateforme.Cette nouvelle fonctionnalité fonctionne également en dehors de la sélection de texte. Vous pouvez, par exemple, créer un widget "Image" qui affiche un bouton "Enregistrer" en cas de clic droit ou de pression longue. Utilisezpour afficher le menu contextuel par défaut de la plateforme actuelle, ou un menu personnalisé, n'importe où dans votre application.Plusieurs mises à jour relatives au défilement ont été intégrées à cette version : amélioration et raffinement des interactions avec le trackpad, nouveaux widgets tels queet, et amélioration de la gestion de la sélection de texte dans les contextes de défilement. En particulier, les applications macOS bénéficieront désormais d'une plus grande fidélité grâce à l'ajout d'une nouvelle physique de défilement correspondant à celle de la plateforme de bureau. Les nouveaux widgetsetaniment les éléments ajoutés (ou retirés) d'une liste.Enfin, l'équipe a corrigé une régression dans le constructeur de plusieurs widgets de défilement, comme [CListView[/C]. Lors de la migration NNBD du framework Flutter,, qui permet aux utilisateurs de fournir des widgets à la demande, a été migré vers. Cela signifiait quene pouvait plus retourner, ce qui (dans le passé) pouvait être utilisé pour indiquer que la fin de la liste avait été atteinte. Cette fonctionnalité a été restaurée avecComme annoncé précédemment, Flutter ne prend plus en charge les versions 10.11 et 10.12 de macOS. Depuis cette annonce, une analyse plus approfondie a révélé que la suppression de la prise en charge de la version 10.13 aurait un impact supplémentaire limité et aiderait l'équipe à simplifier considérablement la base de code. Cela signifie que les applications construites avec les SDK stables de Flutter à partir de cette version ne fonctionneront plus sur ces versions, et que la version minimale de macOS prise en charge par Flutter passe à 10.14 Mojave.En conséquence, étant donné que toutes les versions d'iOS et de macOS prises en charge par Flutter incluent le support de Metal, le backend OpenGL a été supprimé des embedders iOS et macOS. La suppression de ces backends a réduit la taille compressée du moteur Flutter d'environ 100 Ko.Google travaille également sur de nouveaux moyens d'aider les applications Flutter à s'intégrer au système d'exploitation ou à la plateforme sous-jacente. Pour Android et iOS, l'équipe Flutter réinvente la façon dont les plugins natifs de la plateforme sont créés. Au lieu de devoir utiliser despour transmettre des messages au code natif, les développeurs Flutter pour iOS pourront bientôt utiliser lede Dart pour appeler directement le code Objective-C et Swift. De même, Flutter sur Android pourra utiliserpour appeler du code Kotlin.Pour les applications Web Flutter, une nouvelle bibliothèque JavaScript permet d'appeler facilement le code Dart de votre application à partir du code JavaScript de la page externe. De même, vous pouvez désormais intégrer une vue Flutter à une page par le biais d'unstandard. Vous pouvez voir ces deux éléments dans une page de démonstration amusante. Ailleurs dans l'actualité de Flutter, Google a fait des progrès dans la compilation des applications Dart avec WebAssembly. Selon l'équipe, ce n'était pas une mince affaire, car WebAssembly ne prenait pas initialement en charge les langages avec ramasse-miette, comme Dart.À terme, cela devrait se traduire par une amélioration significative des performances de Flutter sur le web. En plus de la compilation vers WebAssembly, l'équipe Dart a également commencé à offrir un support complet de l'architecture RISC-V, avec pour objectif ultime de faire fonctionner les applications Flutter sur RISC-V. Une autre annonce importante faite mercredi est que Google poursuit son projet de publier la version 3.0 du langage de programmation Dart sur lequel sont construites les applications Flutter. La version alpha de Dart 3 est déjà disponible pour les premiers tests, l'accent étant mis sur l'exigence d'une sécurité solide et nulle.Source : Flutter 3.7 Que pensez-vous des nouveautés introduites par Flutter 3.7 ?