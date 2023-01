Envoyé par Paul Jansen, PDG de TIOBE Envoyé par C++ est le langage de programmation de TIOBE de l'année 2022. Il a remporté ce titre parce que C++ a gagné en popularité (+4,62 %) en 2022. Les finalistes sont C (+3,82 %) et Python (+2,78 %). Fait intéressant, C++ a dépassé Java pour devenir le numéro 3 de l'indice TIOBE en novembre 2022. La raison de la popularité de C++ est ses excellentes performances tout en étant un langage orienté objet de haut niveau. De ce fait, il est possible de développer des systèmes logiciels rapides et vastes (sur des millions de lignes de code) en C++ sans nécessairement se retrouver dans un cauchemar de maintenance.



Une autre raison de l'essor de C++ est sa publication « récente » et constante de nouveaux standards de langage avec des fonctionnalités intéressantes. Le premier point de repère s'appelait C++11. Publié en 2011, il s'agissait du premier changement considérable depuis 1998. L'adoption de cette nouvelle norme a pris quelques années, car il n'y avait pas de compilateurs C++ disponibles pour prendre en charge la nouvelle définition de langage. En raison de C++11, C++ montait lentement dans l'indice TIOBE après avoir été en baisse constante depuis 2001. Le deuxième point de repère est la publication récente de C++20, qui a par exemple introduit des modules. Cela augmentera probablement encore le C++ dans l'indice TIOBE au cours des prochaines années.



Que s'est-il passé d'autre en 2022 ? Les performances semblaient importantes. Le concurrent C++ Rust est de nouveau entré dans le top 20 (étant à la 26e position il y a un an), mais cette fois, cela semble être réel. Lua, qui est connu pour sa facilité d'interfaçage avec C, est passé de la position n°30 à n°24. F# est une autre langue qui a fait un mouvement intéressant : de la position n°74 à la position n°33 en un an. Des langages prometteurs tels que Kotlin (du n°29 au n°25), Julia (du n°28 au n°29) et Dart (du n°37 au n°38) ont encore du chemin à parcourir avant d'atteindre le top 20. Voyons ce que se passe en 2023. Bonne année à tous !

Python, avec une part de marché de 16.36 % ; C, avec une part de marché de 16.26 % ; C++, avec une part de marché de 12.91 % ; Java, avec une part de marché de 12.21 %; C#, avec une part de marché de 5.73 % ; Visual Basic, avec une part de marché de 4.64 % ; JavaScript, avec une part de marché de 2.87 % ; SQL, avec une part de marché de 2.5 % ; Langage assembleur, avec une part de marché de 1.6 % ; PHP, avec une part de marché de 1.39 %.

Python, avec une part de 27,93 % ; Java, avec une part de marché de 16,78 % ; JavaScript, avec une part de marché de 9,63 % ; C#, avec une part de marché de 6,99 % ; C/C++, avec une part de marché de 6,9 % ; PHP, avec une part de marché de 5,29 % ; R, avec une part de marché de 4,03 % ; TypeScript, avec une part de marché de 2,79 %; Rapide, avec une part de marché de 2,23 % ; Objectif-C, avec une part de marché de 2,2 %.

Dans son édition de décembre, l'indice TIOBE a un sortant du trio de tête, et non des moindres : Java. Non seulement c'est la première fois dans l'histoire de l'indice TIOBE que le C++ dépasse Java, mais c'est aussi la première fois que Java ne figure pas dans le top 3.Le PDG de TIOBE, Paul Jansen, l'a d'ailleurs expliqué « Le mois prochain, TIOBE dévoilera son langage de programmation de 2022. Il y a 3 candidats à ce titre : Python, C et C++. Alors que Python et C ont remporté le prix à plusieurs reprises, C++ ne l'a fait qu'une seule fois, en 2003. La popularité croissante de C++ se fait au détriment de Java. C++ a dépassé Java pour la première fois dans l'histoire de l'index TIOBE, ce qui signifie que Java est maintenant en quatrième position. C'est la première fois que Java ne fait pas partie du top 3 depuis le début de l'indice TIOBE en 2001. En dehors de tout cela, on voit que Kotlin et Julia se rapprochent de plus en plus du top 20 ».Sans surprise, si le trio de tête n'a pas changé depuis décembre, C++ a revêtu le maillot jaune en termes de popularité sur l'année écoulée : la popularité de C++ a augmenté de 4,62 points de pourcentage d'une année sur l'autre, suffisamment pour remporter le prix du langage de programmation TIOBE de l'année 2022, comme l'explique le PDG de TIOBE.Le top 10 des langages en matière de popularité sur l'édition de janvier 2023 de l'indice TIOBE est :TIOBE, qui offre des services de qualité logicielle, a attribué la popularité de C++ à d'excellentes performances tout en étant un langage orienté objet de haut niveau. Les développeurs peuvent créer des systèmes logiciels rapides et vastes, avec plus d'un million de lignes de code, sans nécessairement se retrouver dans un "cauchemar de maintenance", a déclaré TIOBE. La publication de nouvelles normes de langage avec des fonctionnalités intéressantes, telles que C++ 11 et C++ 20, a également contribué à la popularité de C++.Toujours en 2022, l'indice TIOBE a enregistré des gains de Rust, Lua, F#, Kotlin, Julia et Dart.L'indice alternatif Pypl Popularity of Programming Language, qui analyse la fréquence à laquelle les didacticiels linguistiques sont recherchés dans Google, a répertorié les 10 principaux langages suivants pour janvier 2023 :L'indice TIOBE Programming Community est un indicateur de la popularité des langages de programmation. L'index est mis à jour une fois par mois. Les notes sont basées sur le nombre d'ingénieurs qualifiés dans le monde, les cours et les fournisseurs tiers. Les moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo!, Wikipédia, Amazon, YouTube et Baidu sont utilisés pour calculer les notes. Il est important de noter que l'index TIOBE ne concerne pas le meilleur langage de programmation ou le langage dans lequel la plupart des lignes de code ont été écrites. L'index peut être utilisé pour vérifier si vos compétences en programmation sont toujours à jour ou pour prendre une décision stratégique sur le langage de programmation à adopter lors du démarrage de la construction d'un nouveau système logiciel.L'index peut être utilisé pour vérifier si vos compétences en programmation sont toujours à jour ou pour prendre une décision stratégique sur le langage de programmation à adopter lors du démarrage de la création d'un nouveau système logiciel.L'étude internationale TIOBE basée sur des données web n'est absolument pas représentative du marché Pro en France, pour vous faire une meilleure idée sur le paysage professionnel dans l'Hexagone :