Verse est un langage de logique fonctionnelle (comme Curry ou Mercury) ;

Verse est un langage déclaratif : une variable nomme une valeur unique, pas une cellule dont la valeur change au cours du temps :

Verse a un système de types statiques inhabituel : les types sont des valeurs de première classe ;

Verse a un système d'effets, plutôt que d'utiliser des monades.





Critiqué par une grande partie de la communauté, le Web3 est considéré par ses défenseurs comme le troisième âge de l'histoire d'Internet. Et bien que la position de l'éditeur de Fortnite sur le Web3 ne soit pas tout à fait claire, la société semble vouloir contribuer à son développement. À cette fin, Epic Games a récemment présenté Verse, un langage de programmation pour le métavers, l'une des composantes clé du Web3. Verse vise à engager la communauté dans un langage riche. Verse rejoint ainsi les langages de programmation tels que Clarity, Solidity, Curry, Mercury et Rust, utilisés pour le développement des technologies du Web3.Comme Curry et Mercury, le langage Verse est un langage de logique fonctionnelle, mais il comprend un système de types statiques unique (les types sont des valeurs de première classe). Verse se veut un projet ambitieux. Il s'étend des utilisateurs finaux aux développeurs professionnels avec une mémoire transactionnelle à l'échelle et des garanties de stabilité. Il est extensible au code en cours d'exécution et supporte des milliards d'utilisateurs ; son temps de compilation garantit qu'un modèle subsume l'API de la version précédente. Selon l'équipe, Verse est extensible et peut être appris comme un premier langage.Selon la société d'analyse des développeurs SlashData, environ 60 % des développeurs Web3 sont entrés dans l'industrie l'année dernière, ce qui est un record absolu ; cela ne représente toujours qu'une petite partie des 31,1 millions d'ingénieurs logiciels dans le monde au premier trimestre de 2022. Cela devient un problème plus important en raison du manque de connaissances des langages spécialisés utilisés pour créer des contrats intelligents. Même si Rust arrive rapidement, Solidity est actuellement le langage Web3 le plus utilisé, avec plus de 4 000 développeurs l'utilisant chaque mois uniquement sur la blockchain Ethereum.Rust est utilisé avec les cryptomonnaies et la blockchain et fournit du code plus rapidement. Dans l'environnement Bitcoin Web3, Clarity est spécialement conçu pour construire des contrats intelligents et des applications décentralisées, ou dApps. Désormais, Verse rejoint la ligue des langages de programmation Web3. Attendons de voir quel impact il aura sur le métavers. Les futurs projets d'Epic comprennent MaxVerse et ShipVerse. Auparavant, NVIDIA a proposé une plateforme de collaboration graphique en temps réel appelée Omniverse. L'annonce d'Epic fait l'objet de critiques, certains ne comprenant pas à quoi servirait ce langage.« Pourquoi est-ce que je crée mon propre langage ? Le C n'a pas de classes ou de templates, le C++ est trop compliqué, le JavaScript n'a pas de typage statique, il manque la composition dans Rust, etc. Oui, il y a d'autres langages que je pourrais utiliser, mais en général, ils ont des "trucs syntaxiques" comme des points-virgules et des crochets entourant les blocs. Oui, il y a des langages qui n'ont pas ces choses ; je veux créer mon propre langage pour l'expérience d'apprentissage », a déclaré Simon Peyton Jones, chercheur dans le domaine des langages de programmation fonctionnelle chez Epic et développeur principal du langage Verse.Jones a ajouté : « le plan initial était de compiler en C, parce que c'était la solution la plus facile, mais j'ai décidé que la compilation en LLVM IR et le passage par par l'optimiseur donneraient les meilleurs résultats. Actuellement, le projet est en phase de développement préalpha. Dès que je pourrai compiler le code Verse dans un exécutable capable de se compiler lui-même (un compilateur autonome), je ferai passer le projet au stade alpha et je commencerai à travailler sur la documentation et les tutoriels pour que les gens puissent écrire leur propre code Verse. D'ici là, gardez un œil sur le dépôt et bonne programmation ». En somme :Bien que le Web3 fasse l'objet de vives critiques, ces adeptes continuent d'y voir l'avenir du Web et la promesse d'un Web décentralisé exploitant la blockchain. Pour le moment, les grands développements dans le Web3 tournent autour du métavers, la finance décentralisée (DeFi), les jetons non fongibles (NFT )et les cryptomonnaies. Cependant, de grosses escroqueries ont été montées dans la DeFi. Le marché des NFT, également considérés comme une escroquerie, s'est littéralement effondré au cours de cette année, ce qui montre que ces actifs numériques sont loin d'être un investissement sécurisé.Le métavers est un ensemble d'univers virtuels accessibles via les casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Les adeptes du métavers le décrivent comme la prochaine étape des interactions humaines sur Internet. Mais l'intérêt pour le métavers est très faible chez les consommateurs. Une étude publiée récemment a révélé que les internautes ne s'intéressent pas du tout au métavers et très peu d'entre eux comprennent réellement ce qu'est cette technologie. En outre, le développement du métavers souffre également d'autres maux comme l'inconfort résultant des casques de réalité virtuelle actuels.De plus, il sera difficile de convaincre les gens de rester pendant de longues heures dans un univers virtuels sans interactions avec le monde physique qui les entoure. Les casques sont volumineux et parfois pesants. Ainsi, très peu de personnes seraient prêtes à les porter pendant de longues heures. Le métavers de Mark Zuckerberg, PDG de Meta et des défenseurs les plus farouches du métavers, n'a jusque-là pas réussi à faire décoller sa propre plateforme de métavers, Horizon Worlds. Meta aurait prévu de compter 500 000 utilisateurs mensuels actifs à la fin de cette année, mais ce chiffre ne tournerait qu'autour de 200 000 en octobre.Par ailleurs, lors d'une récente interview accordée à The Verge, le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, a été interrogé au sujet de Fortnite sur les casques Meta Quest. Il a déclaré qu'Epic n'a pas l'intention de proposer une version RV de Fortnite. « Epic n'a pas l'intention de créer une version RV de Fortnite. Ce n'est pas une question de stratégie commerciale, mais simplement parce que ce que nous faisons dans Fortnite tous les jours en tant que joueurs, c'est traverser un environnement rapidement, et c'est le genre d'expérience qui implique des mouvements intenses et qui ne fonctionne pas aussi bien en RV », a-t-il déclaré.« Donc, si nous devions un jour faire quelque chose dans la RV, il faudrait que ce soit quelque chose de vraiment personnalisé pour l'expérience », ajouta-t-il. Sweeney écarte donc toute possibilité de porter son jeu phare dans le métavers. Plus tôt cette année, les projets de certains éditeurs de jeux d'intégrer des NFT dans les jeux ont déclenché la grogne des joueurs. Selon ces derniers, les NFT sont une escroquerie. Ils affirment que les fabricants de jeux cherchent à soutirer davantage d'argent aux joueurs. Un nombre important de joueurs ont également menacé de boycotter certains jeux si les éditeurs persistent dans leurs projets de NFT.Enfin, les raisons pour lesquelles Jones a créé le langage de programmation Verse restent toujours floues et l'équipe n'a mentionné clairement aucun des problèmes qu'il est censé résoudre. L'on ignore également ce que le langage Verse a à avoir concrètement avec le métavers. De plus, certains critiques estiment que l'idée que le langage Verge pourra être appris comme un premier langage est "trop ambitieuse, voire naïve".Sources : Référentiel GitHub de Verse Que pensez-vous du langage de programmation Verse ?Selon vous, a-t-on besoin d'un nouveau langage pour le métavers ?Selon vous, y a-t-il un cas d'utilisation concret pour Verse dans le métavers ?Selon vous, Verse apporte-t-il quelque chose de nouveau par rapport à Solidity, Curry ou Mercury ?